Kim Kardashian honrada en los premios CFDA, llama a la inclusión

Kim Kardashian fue honrada el lunes en los premios de moda del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos por su línea de fajas y usó el honor para pedir a los diseñadores que sean inclusivos para todas las formas del cuerpo.

Kardashian recibió el primer Premio a la Innovación presentado por Amazon Fashion por su marca de fajas SKIMS. El cofundador y director ejecutivo Jens Grede y la socia fundadora y directora de productos Emma Grede también se unieron a Kardashian para recibir el premio inaugural.

El equivalente de la industria de la moda a los Oscar se llevó a cabo en persona el lunes por la noche y fue presentado por la actriz Natasha Lyonne y los diseñadores y miembros de CFDA Joseph Altuzarra, Gabriela Hearst, Aurora James, Lazaro Hernandez y Jack McCollough. La velada conmemoró la historia de la moda estadounidense y los 60 años de la organización de la moda.

“Desde nuestro lanzamiento, hemos puesto un fuerte énfasis en continuar dando forma a la industria para que adopte la igualdad de tallas y la diversidad como un elemento fijo y no solo como una tendencia, y veo que muchos de ustedes están haciendo precisamente eso”, dijo Kardashian a la audiencia estrellada que incluyó a sus hermanas Khloe y Kendall y su madre, Kris Jenner.

Martha Stewart entregó el premio a Kardashian, quien tuvo que hacer un anuncio rápido cuando sonó un teléfono justo antes de que comenzara a hablar. “Mamá, apaga tu teléfono”, le dijo Kardashian a Jenner entre risas de la audiencia.

Las Kardashian estuvieron totalmente representadas en el espectáculo, con Jenner, Khloe Kardashian y Kendall y Kylie Jenner viendo cómo su hermana aceptaba su honor.

Este año, Law Roach fue honrado con un nuevo premio que reconoce a los estilistas por su trabajo.

“Érase una vez, había una reina nacida en el lado sur de Chicago. Una reina que temía por el bien y la belleza y que cambió el panorama de la moda simplemente por ser ella”, Kerry Washington volvió a contar la historia de los primeros años de vida de Roach.

Compartió con la audiencia que estaba viendo los Premios CFDA en 2016 detrás de escena como el estilista de Zendaya.

“Observé desde la cocina mientras los camareros servían tu comida y me dije a mí mismo: ‘Algún día estaré en ese escenario’. Soy un ejemplo de que cualquier cosa y todo es posible”, dijo Roach.

Bradley Cooper, Trevor Noah y Christina Ricci estuvieron entre otros presentadores en una noche en la que una variedad de diseñadores se llevaron a casa trofeos y Lenny Kravitz recibió el premio Fashion Icon Award de CFDA.

“(Kravitz es) natural, genial, ecléctico, intrépido”, dijo Cooper al presentar a Kravitz. Sea lo que sea, lo tiene. Y cuando se trata de moda, no hay nadie más genial. No hay ningún otro músico vivo hoy que vista cuero y Lenny como un leopardo”.

“El armario de mi madre era mi boutique personal. Me pongo bufandas, cinturones, botas de plataforma, boas que emulan a mis héroes de los Jackson Five, Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone, David Bowie y Miles Davis”, dijo Kravitz, recordando su juventud a finales de los años 60 y 70.

El año pasado, Zendaya fue la persona más joven en ganar el premio Icon . Los destinatarios anteriores han incluido a Beyoncé, Lady Gaga, Pharrell Williams, Rihanna y Jennifer Lopez.

Cher también hizo una aparición sorpresa para presentar un honor a la estilista Patti Wilson. “La moda es para ser divertida y temida y Patti Wilson no tiene miedo”, dijo Cher.

El premio al diseño de complementos fue para Raúl López y el premio a la diseñadora estadounidense emergente fue para Elena Vélez.

En las categorías de diseñador estadounidense, Catherine Holstein ganó el premio de ropa de mujer por KHAITE y Emily Adams Bode Aujla se llevó el premio a diseñador de ropa de hombre.

El Premio de la Junta de Síndicos fue otorgado a Virgil Abloh para honrar la contribución del difunto diseñador a la moda mundial . El premio fue recibido por su esposa, Shannon Abloh, quien dijo que “lo que fue capaz de lograr en sus cortos 41 años vivirá para inspirarnos a todos en las próximas décadas”.