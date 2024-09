James Earl Jones, aclamado actor y voz de Darth Vader, muere a los 93 años

James Earl Jones, quien superó los prejuicios raciales y una severa tartamudez para convertirse en un célebre ícono del teatro y el cine, prestando finalmente su voz profunda e imponente a CNN, “El rey león” y Darth Vader, falleció. Tenía 93 años.

Su agente, Barry McPherson, confirmó que Jones murió el lunes por la mañana en su casa en la región del valle del Hudson, en Nueva York. La causa no quedó clara de inmediato.

El pionero Jones, que en 1965 se convirtió en uno de los primeros actores afroamericanos en tener un papel continuo en un drama diurno (“As the World Turns”) y trabajó hasta bien entrados los 80 años, ganó dos premios Emmy, un Globo de Oro, dos premios Tony, un Grammy, la Medalla Nacional de las Artes y el Kennedy Center Honors. También recibió un Oscar honorario y un Tony especial por su trayectoria. En 2022, un teatro de Broadway cambió su nombre en su honor.

En los últimos años de su vida, se mostró elegante, con un irónico sentido del humor y un feroz hábito de trabajo. En 2015, llegó a los ensayos de una función en Broadway de “The Gin Game” habiendo memorizado ya la obra y con cuadernos llenos de comentarios del equipo creativo. Dijo que siempre estuvo al servicio de la obra.

La corresponsal de AP Margie Szaroleta informa sobre la muerte del actor James Earl Jones a la edad de 93 años.

“La necesidad de contar historias siempre ha estado con nosotros”, dijo a The Associated Press en ese momento. “Creo que ocurrió por primera vez alrededor de una fogata, cuando el hombre llegó a casa y le dijo a su familia que había atrapado al oso, pero que el oso no lo había atrapado a él”.

Jones creó papeles cinematográficos memorables como el de un escritor solitario que vuelve a ser el centro de atención en “El campo de los sueños”, el boxeador Jack Johnson en el éxito teatral y cinematográfico “La gran esperanza blanca”, el escritor Alex Haley en “Raíces: la nueva generación” y un ministro sudafricano en “Llora, el país amado”.

También fue un actor de doblaje muy solicitado, expresando la maldad de Darth Vader (“No, yo soy tu padre”, comúnmente recordado erróneamente como “Luke, yo soy tu padre”), así como la benigna dignidad del Rey Mufasa tanto en las versiones de 1994 como de 2019 de “El Rey León” de Disney y anunciando “Esto es CNN” durante los descansos de la estación. Ganó un Grammy en 1977 por su actuación en el audiolibro “Great American Documents”.

“Si eras actor o aspirabas a serlo, si recorrías las calles en busca de trabajo, uno de los estándares que siempre teníamos era ser un James Earl Jones”, dijo una vez Samuel L. Jackson .

Entre sus otras películas se incluyen “Dr. Strangelove”, “The Greatest” (con Muhammad Ali) , “Conan the Barbarian”, “Three Fugitives” y su papel de almirante en tres adaptaciones exitosas de Tom Clancy : “The Hunt for Red October”, “Patriot Games” y “Clear and Present Danger”. En una rara comedia romántica, “Claudine”, Jones tuvo un romance en pantalla con Diahann Carroll.

LeVar Burton, quien protagonizó junto a Jones la película para televisión “Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones”, rindió homenaje en X y escribió: “Nunca habrá otra combinación particular de sus gracias”.

Jones debutó en Broadway en 1958 con Sunrise at Campobello y ganó dos premios Tony por The Great White Hope (1969) y Fences (1987). También fue nominado por On Golden Pond (2005) y The Best Man de Gore Vidal (2012). Fue celebrado por su dominio de Shakespeare y Athol Fugard . Entre sus apariciones más recientes en Broadway se incluyen Cat on a Hot Tin Roof, Driving Miss Daisy, The Iceman Cometh y You Can’t Take It With You.

Como actor de teatro y televisión en ascenso, actuó con el New York Shakespeare Festival Theater en “Otelo”, “Macbeth” y “El rey Lear” y en obras off-Broadway.

Jones nació a la luz de una lámpara de aceite en una choza de Arkabutla, Mississippi, el 17 de enero de 1931. Su padre, Robert Earl Jones, había abandonado a su esposa antes de la llegada del bebé para dedicarse a ser boxeador y, más tarde, actor.

Cuando Jones tenía 6 años, su madre lo llevó a la granja de sus padres cerca de Manistee, Michigan. Sus abuelos adoptaron al niño y lo criaron.

“Para mí, el mundo seguro de la infancia se acabó”, escribió Jones en su autobiografía, “Voces y silencios”. “Se suponía que la mudanza de Mississippi a Michigan sería un acontecimiento glorioso. Para mí fue un dolor de corazón y, poco después, empecé a tartamudear”.

Demasiado avergonzado para hablar, permaneció prácticamente mudo durante años, comunicándose con profesores y compañeros de estudios mediante notas escritas a mano. Un profesor de secundaria comprensivo, Donald Crouch, se enteró de que el chico escribía poesía y exigió que Jones leyera uno de sus poemas en voz alta en clase. Lo hizo sin problemas.

El maestro y el alumno trabajaron juntos para que el niño pudiera hablar con normalidad. “No me cansaba de hablar, debatir, orar, actuar”, recuerda en su libro.

En la Universidad de Michigan, reprobó el examen de premedicina y se pasó al teatro, donde también jugó al baloncesto durante cuatro temporadas. Sirvió en el ejército de 1953 a 1955.

En Nueva York, se mudó con su padre y se inscribió en el programa American Theater Wing para actores jóvenes. Padre e hijo enceraban pisos para mantenerse mientras buscaban trabajo como actores.

El verdadero estrellato llegó de repente en 1970 con “La gran esperanza blanca”. La obra de Broadway de Howard Sackler, ganadora del premio Pulitzer, describía las luchas de Jack Johnson, el primer campeón de boxeo de peso pesado negro, en medio del racismo de principios del siglo XX en Estados Unidos. En 1972, Jones repitió su papel en la versión cinematográfica y fue nominado al Oscar como mejor actor.

Las dos esposas de Jones también eran actrices. Se casó con Julienne Marie Hendricks en 1967. Después de su divorcio, se casó con Cecilia Hart, mejor conocida por su papel de Stacey Erickson en el drama policial de CBS “París”, en 1982 (ella murió en 2016). Tuvieron un hijo, Flynn Earl, nacido en 1983.

En 2022, el Teatro Cort de Broadway pasó a llamarse Jones, con una ceremonia que incluyó a Norm Lewis cantando “Go the Distance”, Brian Stokes Mitchell cantando “Make Them Hear You” y palabras del alcalde Eric Adams, Samuel L. Jackson y LaTanya Richardson Jackson.

“No se puede pensar en un artista que haya servido más a Estados Unidos”, dijo el director Kenny Leon a la AP. “Parece un acto pequeño, pero es una acción enorme. Es algo que podemos ver y que es tangible”.

Aunque citó su tartamudez como una de las razones por las que no era un activista político, Jones esperaba, no obstante, que su arte pudiera cambiar las mentes.

“Desde el principio me di cuenta, por gente como Athol Fugard, de que no se puede cambiar la opinión de nadie, no importa lo que hagas”, dijo a la AP. “Como predicador, como erudito, no puedes cambiar su opinión. Pero sí puedes cambiar su forma de sentir”.