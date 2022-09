James Cameron vuelve a la Tierra antes del lanzamiento del nuevo ‘Avatar’

Hay una nueva serie de documentales sobre la naturaleza que promete mostrar a los televidentes el increíble comportamiento animal con una claridad vibrante. ¿Escuchaste todo eso antes? Bueno, este está con esteroides.

“Super/Natural”, una serie de seis partes de National Geographic que ahora se transmite en Disney+, eligió al creador de “Avatar”, James Cameron, como productor ejecutivo, y agregó efectos especiales además de la tecnología cinematográfica de vanguardia.

Los efectos a veces transforman a los animales en algo parecido a las estrellas de una película de Marvel, con sus bramidos distorsionando el aire, ataques pesados ​​que provocan ondas de choque en la arena o feromonas de un insecto que se convierte en nubes nocivas que estallan. Incluso los árboles se iluminan cuando los azúcares se mueven a través de sus raíces.

“En realidad no la estamos falsificando ni convirtiendo en una película de superhéroes. Estamos brindando un portal de acceso para nuestros sentidos limitados a un mundo natural que va mucho, mucho más allá de lo que podemos sentir directamente”, dijo Cameron a los periodistas recientemente.

Los episodios están organizados por tema (comer o ser comido, el juego de apareamiento y las líneas de sangre son algunos de los temas) y los espectadores obtienen un placer visual mientras las cámaras capturan todo, desde luciérnagas en México que producen un espectáculo de luces sincronizadas hasta delfines nariz de botella haciendo equipo con pescadores brasileños. para pescar mújol.

Camarógrafos armados con los últimos datos científicos se sometieron a 80 tomas de animales en 25 países para crear la serie, utilizando equipos de alta tecnología como cámaras de alta velocidad y drones. Cameron enumeró lo que intentaron capturar: infrasonido, ultrasonido, ultravioleta e infrarrojo, entre ellos.

“¿Cuál es nuestro propósito en esto? No solo para entretener, sino absolutamente para enseñar y mostrar la maravilla, la majestuosidad, la complejidad de la naturaleza”, dijo Cameron. “Vamos a sacar todos los trucos que conocemos como artistas, como narradores, para tratar de lograr ese compromiso”.

Entonces, a diferencia de un documental de naturaleza tradicional donde agregar efectos es estrictamente prohibido, «Super/Natural» nos permite sentir cómo se vería el sonar de un murciélago, ver lo que ve un abejorro o cómo los osos se comunican con pistas invisibles.

“El oso puede oler las feromonas, pero no podemos verlo. Es un medio visual; no es un medio de olor”, dijo. «Es real. Es solo que no podemos verlo. Así que tenemos que usar los efectos para ver como ven o para oler como huelen”.

La serie está narrada por Benedict Cumberbatch, quien es vivaz, astuto y delicioso en sus descripciones. “A la hembra de la especie le gustan cosas bastante extrañas”, dice sobre las arañas vampiro. Sobre las cigarras que salen después de 17 años bajo tierra, agrega secamente: «El evento de citas rápidas más grande de Estados Unidos está a punto de comenzar».

Cameron se deshizo en elogios para Cumberbatch: “Él no solo lo narra; él lo actúa”, dijo. «Él te mete dentro de lo que está sucediendo de una manera que creo que es muy identificable».

Cameron, un ferviente ecologista y vegano, ve «Super/Natural» como una extensión lógica de su última producción cinematográfica, que incluye la próxima película de fantasía «Avatar: The Way of Water». En ambos, espera despertar un sentido de asombro por el mundo natural.

“El tema de la historia natural no es solo un trabajo secundario para hacer películas de ‘Avatar’. Para mí, van juntos a la perfección como algo igualmente emocionante para mí”, dijo. “Siempre me despierta esta sensación de asombro por lo compleja que es la naturaleza”.

Ese asombro se captura en la serie con imágenes de ardillas voladoras que brillan en la oscuridad volando a lo largo de un campo de fútbol, ​​lechuzas de madriguera copiando el sonido de un cascabel de serpiente para ahuyentar a los depredadores y rayas diabólicas saltando 6 pies fuera del océano. .

La última serie documental de Cameron sobre animales fue “Secrets of the Whales” narrada por Sigourney Weaver. El director tiene buenos recuerdos de haber crecido en Canadá explorando los bosques, atrapando insectos y observando pájaros.

“Te sorprende lo asombrosa que es la naturaleza, las cosas que damos por sentadas y cómo la naturaleza ha desarrollado todas estas diferentes estrategias asombrosas para estos animales y estas plantas durante millones de años”.

También señaló con delicadeza la atención que han atraído las últimas imágenes del Telescopio Espacial James Webb, desde los anillos de Neptuno hasta los cúmulos de galaxias.

“Este es el único planeta del que sabemos con certeza, basado en evidencia, que tiene vida. Y es un planeta increíble”, dijo. “Hay cientos de millones de especies aquí a diferencia de Marte, donde ni siquiera sabemos si hay una especie.

“Me encanta Marte. Me encanta la exploración en el espacio y bajo el agua. Pero tenemos que cuidar este planeta. Tenemos que entenderlo antes de destruirlo”.