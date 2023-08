¿Ir a la universidad? Esto es lo que debe saber sobre los préstamos estudiantiles

Si se dirige a la universidad o comienza a pensar en dónde le gustaría postularse, probablemente esté considerando opciones para financiar su educación. Si necesita pedir dinero prestado para perseguir sus sueños, no está solo.

Según la Reserva Federal, el 30 % de todos los adultos de EE. UU. dijeron haber contraído al menos alguna deuda por su educación. Los prestatarios deben una deuda colectiva de $ 1.77 billones en préstamos estudiantiles , incluidos préstamos federales y privados.

“El préstamo está casi en el punto en que es un requisito”, dijo Dana Kelly, de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes .

Si está en el último año de la escuela secundaria o es estudiante universitario, querrá solicitar préstamos federales para estudiantes a través de la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, también conocida como FAFSA, en diciembre para el año escolar 2024-2025 . Para préstamos estudiantiles privados, puede solicitarlos cuando necesite el préstamo.

Cuando solicita préstamos para estudiantes, es beneficioso tener una idea de qué campo profesional desea seguir, calcular cuánto necesita pedir prestado y comprender los conceptos básicos de los intereses de los préstamos. Si esto parece mucho, no se preocupe, lo desglosaremos por usted. Esto es lo que necesita saber.

¿DÓNDE EMPIEZO?

El primer paso es llenar la FAFSA . Tendrá que responder preguntas sobre la contribución financiera de su familia, junto con otras preguntas que ayudarán a determinar si califica para recibir ayuda financiera federal o estatal y qué préstamos puede solicitar. Completará la solicitud cada año.

Cathy Mueller, directora ejecutiva de Mapping Your Future , una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas a transitar la educación superior, recomienda agotar todas las opciones de financiamiento posibles para reducir la cantidad que necesita pedir prestada.

Si desea solicitar becas para financiar su educación universitaria, puede consultar el directorio de búsqueda de becas de College Board .

A medida que completa la FAFSA, Mueller recomienda que calcule la cantidad que necesitará pedir prestada para toda su carrera universitaria, pero que también sea realista acerca de lo que podrá devolver.

Una herramienta que puede ayudar es el asistente de Deuda/Salario de Mapping Your Future, una calculadora interactiva que ayuda a determinar cuánto puede pedir prestado en función de sus ganancias futuras estimadas.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS MÁS IMPORTANTES A SABER?

En años anteriores, la FAFSA se abría el 1 de octubre. Este año, el gobierno está haciendo grandes cambios y la aplicación estará disponible en diciembre, pero aún no se ha anunciado la fecha. La solicitud de FAFSA por lo general se cierra el siguiente junio.

Una vez que la solicitud esté abierta, debe verificar la fecha límite de su estado para solicitar ayuda financiera estatal. Dado que la ayuda financiera se otorga por orden de llegada, querrá presentar su solicitud lo antes posible para calificar para las subvenciones federales y estatales.

Para los préstamos estudiantiles privados, la línea de tiempo se ve diferente. Los prestamistas privados requieren que tenga un comprobante de inscripción, por lo que los expertos recomiendan que presente la solicitud un par de meses antes de la fecha de vencimiento de la matrícula.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS PRÉSTAMOS FEDERALES PARA ESTUDIANTES Y LOS PRÉSTAMOS PRIVADOS?

Los préstamos estudiantiles federales están respaldados por el gobierno y los préstamos privados provienen de bancos, cooperativas de crédito u otras instituciones privadas.

En general, los préstamos federales para estudiantes ofrecen tasas de interés más bajas y más oportunidades para planes de pago asequibles, como el Plan de perdón por servicio público o los diversos planes de pago definidos por los ingresos .

Kelly recomienda que los estudiantes traten de usar solo préstamos estudiantiles federales, aunque existen límites de préstamo.

“Lo más probable es que los préstamos privados le cuesten más a un estudiante durante la vigencia del préstamo”, dijo Kelly.

Los préstamos privados vienen con un conjunto diferente de requisitos y procesos de solicitud.

¿Y SI RECIBO MÁS DINERO DEL QUE NECESITO?

Se recomienda que calcule la cantidad que necesitará para cubrir su educación antes de aceptar un préstamo estudiantil. Es posible que le ofrezcan un préstamo mayor del que necesita. Si esto te ocurre, Mueller te recomienda que devuelvas el dinero que no necesites, ya que es un préstamo al final del día y tendrás que devolver esa cantidad con intereses.

Si descubre que desea devolver el dinero del préstamo estudiantil, comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su escuela para comenzar el proceso.

¿QUÉ SON LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES CON SUBSIDIO Y SIN SUBSIDIO?

Hay varias opciones diferentes de préstamos estudiantiles federales : préstamos directos subsidiados, préstamos directos no subsidiados, préstamos directos PLUS y préstamos directos de consolidación. Pero los más comunes son los préstamos directos subsidiados y no subsidiados, que son tomados por la persona que está completando el título universitario.

Los préstamos subsidiados tienen intereses cubiertos por el gobierno y se otorgan a estudiantes con necesidad económica demostrada. Los préstamos subsidiados tienen sus intereses cubiertos mientras estás en la universidad al menos medio tiempo, durante seis meses después de graduarte y si calificas para el aplazamiento, lo que te permite dejar de hacer pagos temporalmente. Los préstamos sin subsidio están disponibles para la mayoría de los estudiantes, pero ellos son responsables de pagar los intereses.

¿QUÉ DEBO SABER SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

Los préstamos estudiantiles deben devolverse con intereses, que es dinero adicional que paga por el préstamo. El interés de su préstamo estudiantil depende de su tipo de préstamo y de cuándo estuvo disponible para que lo use por primera vez.

Si su préstamo se desembolsó a partir del 1 de julio de 2023, pero antes del 1 de julio de 2024, tendrá una tasa de interés fija del 5,5 %.

¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE FIRMAR MI CONTRATO DE PRÉSTAMO ESTUDIANTIL?

Antes de aceptar su oferta de préstamo estudiantil, sin importar si es federal o privado, debe asegurarse de comprender los detalles, dijo Betsy Mayotte, presidenta del Instituto de Asesores de Préstamos Estudiantiles . Estos incluyen cuándo se acumulan los intereses, si se capitalizan los intereses y si hay cargos por pago atrasado.

Si leer los detalles por su cuenta le resulta abrumador, Mayotte recomienda hablar con un asesor de ayuda financiera, ya sea en su universidad o en otro lugar.

Si se reúne con un asesor, es una buena práctica venir con preguntas preparadas sobre los programas de pago para cuando necesite comenzar a pagar su préstamo.

Buenas preguntas para hacerte a ti mismo o a un consejero, según Kelly, incluyen:

1. Si obtengo esta cantidad de préstamo como estudiante de primer año, ¿la tasa será fija durante mis cuatro años? ¿O anticipa que voy a necesitar pedir prestado más cada año?

2. ¿Mi oportunidad de obtener becas aumenta para que la cantidad que necesito pedir prestada pueda disminuir?

Si está solicitando préstamos estudiantiles federales, es un requisito que complete un curso de asesoramiento de ingreso . Kelly recomienda prestar especial atención a este proceso y no apresurarse.

¿QUÉ PASA SI TENGO PREGUNTAS SOBRE MI PRÉSTAMO ESTUDIANTIL?

Si tiene preguntas específicas sobre sus préstamos estudiantiles, hay muchos recursos disponibles. Puede visitar el sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes o comunicarse con la oficina de ayuda financiera de su universidad o con organizaciones comunitarias o sin fines de lucro como Mapping Your Future.

¿CUÁLES SON ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ADMINISTRAR MIS PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES?

Mueller recomienda que lleve un registro de cuánto pide prestado cada año para que tenga una idea de cuánto deberá al final de su carrera universitaria y cuánto serán sus pagos mensuales.

Mueller también recomienda que, si está trabajando durante la universidad, considere pagar parte de los intereses que se acumulan cada año.

“No está obligado a hacer esos pagos de interés solamente. Pero si lo hace, se está ahorrando dinero a largo plazo”, dijo Mueller.

Los pagos de intereses mientras aún está en la universidad son generalmente bajos, pero se capitalizan una vez que se gradúa o deja la escuela, lo que significa que su préstamo aumenta y estaría pagando intereses sobre los intereses, dijo Mueller.