Hillary Clinton compró vestido en una tienda departamental

Como pocas veces hasta ahora, Hillary Clinton hablóhillary clinton wedding dress de uno de los momentos más emblemáticos de su vida: la elección de su vestido de novia.

Durante una entrevista para un episodio de ‘The Drew Barrymore Show’, que se emitirá este jueves, la actriz preguntó a Hillary si su vestido de novia fue realmente comprado en la cadena de almacenes Dillard’s, a lo que ella de la forma más honesta respondió: «Sí, lo fue».

La hija de Hillary, Chelsea Clinton, de 42 años, que acompañó a su madre al programa, hizo entonces que Drew le preguntara sobre cuántos intentos le costó encontrar el vestido.

«Sólo uno, encontré lo que quería», admitió Hillary, de 74 años, lo que le valió una mirada de sorpresa de la actriz de ‘Wedding Singer’.

«Pero esto es lo que pasó», continuó. «Mi marido [Bill Clinton] me había pedido que me casara con él dos veces, y yo dije: ‘Ahora no’.

La tercera vez fue la vencida. Y entonces me dijo: ‘Pues démonos prisa y hagámoslo antes de que cambies de opinión’».

Resulta que la también escritora había olvidado por completo que debía elegir y adquirir un vestido, por lo que el fin de semana de su boda, un viaje a los grandes almacenes fue la única solución.

El vestido en cuestión fue un blusón bohemio con mangas de campana y detalle de encaje de ganchillo. En febrero de 2020, la ex secretaria de Estado compartió en Instagram una foto del día de su boda, en 1975, en la que mostraba la pieza, así como el traje de novio de Bill (que combinó con una corbata de lunares).

Hillary ya ha hablado de su característico estilo, incluyendo sus emblemáticos trajes de pantalón.

En declaraciones a CBS News el pasado 6 de septiembre, antes del estreno de ‘Gutsy’, la docuserie de Apple TV +, inspirada en su best-seller, ‘The Book of Gutsy Women’, la ex primera dama de Estados Unidos reveló que su ahora look se remonta a su decisión de llevar una falda durante una visita de Estado a Brasil.

«Estaba sentada en un sofá y dejaron entrar a la prensa», dijo Hillary a la presentadora de la CBS, Norah O’Donnell. «Había un montón de ellos tomándome fotografías».

A continuación, reveló que las fotos se utilizaron posteriormente para unos anuncios de lencería. «De repente, la Casa Blanca fue alertada de estas vallas publicitarias que me mostraban sentada, pensé que mis piernas [estaban] juntas, pero la forma en que estaba tomada, mostraba algo sugerente”.

El incidente de Brasil no fue el único encuentro incómodo. «Estaba en un escenario, subía las escaleras y ellos estaban debajo de mí», compartió la autora de best-sellers. «No pude soportarlo. Así que empecé a usar pantalones».