Hicieron una película sobre Trump. Luego nadie la estrenó

Aunque parezca difícil de creer, no hay muchos agentes de Hollywood que clamen por que sus clientes estrella asuman el papel de una de las figuras políticas más polarizadoras del siglo XXI.

Sebastian Stan, sin embargo, estaba comprometido con “El aprendiz”. Más que nada, creía en su director, el cineasta danés iraní Ali Abbasi. Y, aunque lo ponía nervioso (o tal vez porque lo ponía nervioso), quería hacerlo. Quería interpretar a Donald Trump.

«No había mucha competencia», dice Stan, riendo.

“Pensé: si esto no va a suceder, no va a suceder por mi culpa”, dice Stan. “No va a suceder porque tenga miedo”.

Por goleada, “The Apprentice” es la película más controvertida del otoño. Está protagonizada por Stan, un joven Trump que interpreta al aprendiz del abogado Roy Cohn ( Jeremy Strong ) mientras intenta hacerse un nombre en el sector inmobiliario de Nueva York en los años 80. “The Apprentice” ya ha tenido uno de los caminos más tortuosos hacia las salas de cine de cualquier estreno de 2024.

Tras su estreno en el Festival de Cine de Cannes, todos los grandes estudios y las principales discográficas especializadas rechazaron hacer una oferta. Un posible problema era una carta de cese y desistimiento del equipo legal de Trump. Otro era que uno de los inversores de la película —Dan Snyder, ex propietario de Washington Commanders y partidario de Trump— quería salir de la película.

La semana pasada, Briarcliff Entertainment anunció que estrenará “The Apprentice” el 11 de octubre, apenas unas semanas antes del día de las elecciones. Y todavía está luchando por conseguir más pantallas. El martes, los cineastas tomaron la inusual decisión de lanzar una campaña de financiación colectiva en Kickstarter para recaudar dinero para su estreno.

“Este proyecto ha sido una locura, de principio a fin”, dice Abbasi. “Todavía no está del todo listo. Tal vez se vuelva más loco”.

La campaña de reelección de Trump se ha opuesto enérgicamente a la película. Después de su estreno en Cannes, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, calificó la película de “pura ficción”. El viernes, después de que se confirmara su fecha de estreno, Cheung declaró que era “una interferencia electoral por parte de las élites de Hollywood”.

El papel que pueda desempeñar, si es que tiene alguno, “El Aprendiz” en el período previo al 5 de noviembre será una de las historias más destacadas en las películas de este otoño. Si bien muchas estrellas de Hollywood son partidarias vocales de la candidata demócrata Kamala Harris , es mucho más raro que películas claramente políticas logren pasar por la industria cinematográfica actual, dominada por las secuelas y los superhéroes. Eso lo convierte en un caso de prueba único en un año electoral: ¿Querrán los liberales ver una película sobre Trump? ¿Saldrán los conservadores a ver una película a la que Trump se oponga?

Abbasi, cuya película anterior, “Holy Spider”, arrojó una mirada inquisitiva sobre la sociedad iraní a través de la historia de un asesino en serie que ataca a las mujeres, dice que no está tratando de decirle a nadie cómo votar.

“¿Quiero mostrarles algo sobre el carácter? Sí, me encantaría y creo que tenemos cosas muy interesantes para mostrar”, dice Abbasi. “Lo que hagan con ese conocimiento depende de ustedes. Pero ese conocimiento puede resultar útil si quieren ir a votar”.

Para Abbasi, abordar la política contemporánea es su responsabilidad como cineasta. A pesar de lo omnipresente que es Trump, Abbasi sostiene que ha habido intentos insignificantes de comprender realmente al expresidente.

“Donald y Ivana nunca han sido tratados como seres humanos”, dice Abbasi. “O los tratan mal o los tratan muy bien, es como una cuestión mitológica. La única forma de romper ese mito es deconstruyéndolo. Creo que una visión humanista es la mejor forma de deconstruir ese mito”.

“Para mí, la mejor comparación con él es Barry Lyndon”, añade Abbasi, haciendo referencia a la película de Stanley Kubrick del mismo nombre. “Cuando piensas en Barry Lyndon, no piensas en ese tipo como un tipo malo o un tipo bueno. Tiene esta ambivalencia y esta extraña capacidad para navegar. Quiere ser alguien. En realidad no sabe qué ni por qué. Simplemente quiere ascender”.

“El aprendiz” tuvo una recepción mixta por parte de los críticos en Cannes, aunque Stan y Strong fueron ampliamente elogiados. La película incluye una escena en la que Trump, interpretado por Stan, viola a Ivana (interpretada por Maria Bakalova). En la declaración de divorcio de Ivana Trump en 1990, ella afirmó que Trump la violó. Trump negó la acusación e Ivana Trump dijo más tarde que no lo dijo literalmente, sino que se había sentido violada.

Pero Abbasi sostiene que “El aprendiz” no es un éxito de taquilla. Ha insistido en que al propio Trump podría gustarle la película. Al mismo tiempo, algunos críticos han cuestionado si “El aprendiz” muestra demasiada empatía hacia Trump y Cohn, quien fue el asesor principal del senador Joseph McCarthy durante las audiencias comunistas de 1954.

“No creo que ninguno de nosotros esté por encima de eso. No creo que ninguno de nosotros nazca siendo una persona perfecta o que no tengamos compromisos morales”, dice Stan. “La vida es mucho más complicada y confusa que eso. Creo que la única forma en que podemos aprender es a través de la empatía. Creo que tenemos que proteger la empatía y seguir alimentándola. Y creo que una forma de alimentar la empatía es mostrarle lo que puede ser exactamente lo opuesto”.

Stan, que interpreta a Bucky Barnes (el Soldado del Invierno) en las películas de Marvel, se sintió atraído por la película en parte porque Abbasi, que vive en Copenhague, aportaba una perspectiva europea. Es algo que Stan, que nació en Rumania y emigró a la zona de Nueva York con su madre a los 12 años, comparte en parte. Considera la película como una historia sobre el origen de una ideología de “ganar a cualquier precio”.

Strong es mucho más conocido por mantenerse dentro del personaje (Abbasi recuerda que a veces se sentía confundido por la actitud de Strong en el plató antes de darse cuenta de que seguía siendo Roy Cohn). Pero Stan también, sin darse cuenta, incursionó en esa inmersión. Señala su dieta, incluida una escena en la que comió repetidamente bolitas de queso.

“Debí haber comido como 25 o 30 bolitas de queso esa noche”, dice Stan. “A la mañana siguiente me desperté y, lamento decirlo, pero estaba en el baño a las 6:30 de la mañana antes de que me recogieran. Y tenía un dolor terrible. No podía salir del baño. Pensé: Sí, supongo que esto es actuar con método”.

Cuando el destino de “El aprendiz” parecía incierto, Abbasi no lo podía creer. Pensaba que había hecho una película atrevida, pero entretenida.

“Siempre pensé que Estados Unidos no es un lugar perfecto, pero siempre me repetían una cosa: esta es la tierra de la libertad, la tierra de la libertad de expresión. Aquí puedes decir lo que quieras”, dice Abbasi. “No es eso lo que me han dicho, me han dicho cálculos comerciales”.

Strong se hace eco de esos sentimientos.

“Estuvo a punto de prohibirse y me parece que, por sí solo, eso es muy aterrador y un presagio de cosas oscuras”, dice Strong. “Pero, ante todo, es una película. No es un acto político ni un acontecimiento político. Es una película”.

Los tres, en última instancia, sólo quieren que la gente vea “El Aprendiz”, si es posible, con la mente abierta.

“Actualmente vivimos en una mentalidad de blanco y negro, y yo me embarqué en esta película sabiendo eso”, dice Stan. “Pero tomemos el camino menos transitado, y tal vez otras personas también lo hagan. Creo que tenemos que fijarnos en las figuras públicas que son importantes en nuestra época, en nuestras vidas, y tenemos que reflexionar sobre ellas y evaluarlas”.