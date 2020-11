Gabe Albornoz: Montgomery con más distritos y concejales

Víctor Caycho / Washington Hispanic

El voto popular lo decidió dentro de la elección general del 3 de noviembre: el condado de Montgomery, el más grande y poblado de Maryland, contará con nueve distritos en lugar de siete. Y el número de miembros del Concejo del Condado se elevará de nueve a 11, señaló el concejal Gabe Albornoz en una entrevista que ofreció a Washington Hispanic. Eso se dio gracias a la aprobación de varias enmiendas a la carta constitucional del condado que se sometieron a la ciudadanía el mismo día de la elección presidencial.

WASHINGTON HISPANIC: Por votación popular, Montgomery tendrá dos nuevos asientos en el seno del concejo del condado? ¿Cómo se justifica ese aumento?

GABE ALBORNOZ: Hemos tenido nueve concejales por más de 30 años. Pero la población del condado de Montgomery ha subido en más del 50 por ciento en ese mismo lapso. Así que era muy importante aumentar el número de sus concejales. Por ejemplo, el condado de Prince George’s o el Distrito de Columbia, ambos vecinos de Montgomery, tienen más miembros del concejo para aproximadamente la misma población que la de nuestro condado.

W.H.: Por consiguiente, ¿habrá una reducción de áreas por cada distrito en el futuro inmediato?

G.A.: Sí, eso significa que en adelante cada una de esas circunscripciones serán más pequeñas. Esto también significa que políticamente van a haber cinco posiciones abiertas en el concejo dentro de dos años. Porque tres miembros del concejo, incluyendo mi gran amiga Nancy Navarro, no van a poder postular de nuevo a ese cargo, porque la legislación no lo permite.

W.H.: ¿Eso es bueno para nuestra comunidad?

En efecto, porque en primer término es posible que algún miembro de nuestra comunidad hispana pueda postular por uno de esos asientos. Además, los hispanos ya somos más del 20 por ciento de la población en nuestro condado y los candidatos van a tener que conectarse de todas maneras con la comunidad hispana. Es una situación muy positiva, no solo políticamente para todo el condado sino también para nuestra comunidad entera.

W.H.: ¿Podrán dividirse mejor el trabajo?

G.A.: Sí, y también es importante anotar que la cuestión que no pasó en el referendo del 3 de noviembre planteaba eliminar a los cuatro miembros At Large del concejo, es decir a los que representan al condado entero. Eso significa que sin importar dónde vives dentro del condado todavía puedes elegir a cinco miembros del concejo y eso considero que también es muy importante.

W.H.: ¿Cuántos miembros del concejo habrá?

G.A.: Serán 11 concejales. Para nueve distritos. Y cuatro miembros At Large seguirán representando al condado entero.

W.H.: ¿Cuándo se incorporará el nuevo número de concejales?

G.A.: Se va a iniciar en el 2022, dentro de dos años. Pero va a haber un comité en el año que viene, empezando en enero, que va a revisar los números del Censo para nuestro condado. Ese comité recomendará dónde van a estar esos dos nuevos distritos y cómo se recortará los cinco distritos que ya tenemos. Sus miembros harán la recomendación al concejo y nosotros la vamos a aprobar.

CAMBIOS EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Este mes también se aprobó la legislación que reforma el sistema de recaudación de impuestos en el condado.

W.H.: ¿De qué se trata esta reforma?

G.A.: Hasta ahora teníamos un sistema de recaudación de impuestos muy complicado. Era un proceso que el condado no estaba manejando. Al aprobarse la nueva legislación, el condado lo podremos hacer. Eso significa que vamos a establecer el límite de recaudación dentro del condado, no usaremos una indicación que no controlamos.

W.H.: ¿Entra en vigencia de inmediato?

G.A.: No. En el año que viene no va a haber ningún cambio para los residentes del condado. Los taxes se van a mantener al mismo nivel que en este año, pero si hay alguna emergencia o alguna crisis dentro del condado, esto nos da la flexibilidad para recibir más fondos por impuestos a fin de controlar esas crisis.

W.H.: ¿Entonces, desde cuándo rige?

G.A.: Vamos a tener la oportunidad de contar con el nuevo proceso el año que viene, pero no lo vamos a usar. Se va a quedar como está. Pero al año siguiente, en el 2022, vamos a revisar como van los fondos del condado, como va el presupuesto, para determinar si lo tenemos que cambiar.

W.H.: ¿Le da mas poder al concejo?

G.A.: Sí, da más poder al concejo, pero también a los residentes del condado, porque con estos impuestos podremos manejar diferentes proyectos importantes de construcción y programas que necesitamos en el condado bajo el Departamento de Salud. Estos son servicios para todo el condado.