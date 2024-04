Full películas en verano

Las funciones comienzan en los cines en mayo con la comedia romántica de acción de Ryan Gosling y Emily Blunt de Universal “The Fall Guy” (3 de mayo), seguida de una nueva entrega de la serie Apes, “Kingdom of the Planet of the Apes” (10 de mayo). del animado thriller de Jane Shoenbrun “I Saw the TV Glow” (17 de mayo) y cerrando con la precuela de Mad Max “Furiosa”. Junio ​​trae “Hit Man” a Netflix y “Bad Boys 4” a los cines, así como “Inside Out 2”, “The Bikeriders” y la primera parte de la épica occidental de la época de la Guerra Civil de Kevin Costner “Horizon: An American Saga”. «

Y aunque es posible que julio no tenga otro enfrentamiento de » Barbenheimer» , hay mucho por lo que estar emocionado, incluida la comedia romántica de la carrera espacial «Fly Me To the Moon», «Twisters» y, por supuesto, «Deadpool & Wolverine». Agosto también tiene algunas joyas, incluido el capítulo dos de “Horizon”, una nueva película de Alien (“Alien: Romulus”) y algunos thrillers como “Cuckoo” y “Trap”.

Aquí está su guía de lo que llegará a los cines y servicios de transmisión este verano.

ESTRENOS DE PELÍCULAS DE MAYO

2 de Mayo

“Turtles All the Way Down” (MAX, streaming): Basada en la popular novela de John Green, Isabela Merced interpreta a Aza, de 17 años, en esta historia sobre la mayoría de edad.

3 de mayo

“The Fall Guy” (Universal, cines): Una carta de amor a los especialistas (y una divertida y hábil burla de la industria cinematográfica), Ryan Gosling interpreta a un especialista veterano que se alista para encontrar a una estrella de cine desaparecida (Aaron Taylor -Johnson) para que la persona que le gusta (Emily Blunt) pueda terminar su debut como directora.

“The Idea of ​​You” (Amazon, streaming): Anne Hathaway interpreta a una madre soltera de Los Ángeles que comienza una relación con una estrella del pop más joven, interpretada por Nicholas Galitzine, en esta inteligente y encantadora comedia romántica.

“Unfrosted” (Netflix, streaming): Jerry Seinfeld debuta como director con esta película sobre la carrera entre los rivales de cereales Kellogg’s y Post para crear una nueva pastelería. Seinfeld protagoniza junto a Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant, Max Greenfield y muchos más.

“I Saw the TV Glow” (A24, cines, ancho el 17 de mayo): en el segundo largometraje de Jane Schoenbrun, una revelación en Sundance, la realidad se vuelve borrosa para dos adolescentes (Justice Smith y Brigette Lundy-Paine) que ven un misterioso programa de televisión nocturno. espectáculo.

“Wildcat” (Oscilloscope, teatros): Ethan Hawke dirige a su hija Maya Hawke en este retrato ingenioso y poco convencional de la autora estadounidense Flannery O’Connor.

“Evil Does Not Exist” (Sideshow y Janus Films, cines): la continuación de Ryûsuke Hamaguchi de “Drive My Car” es una lenta y desconcertante historia sobre un padre y una hija y su tranquilo pueblo en el bosque a las afueras de Tokio, cuyo camino tranquilo de vida amenazada cuando una empresa decide construir un refugio de glamping cerca.

“Jeanne du Barry” (Vertical, cines el 2 de mayo): Maïwenn coescribió, dirigió y protagonizó este drama de época sobre una mujer de clase trabajadora que se gana al rey Luis XV (Johnny Depp) .

“Tarot” (Sony, cines): Un horror sobre lo que sucede cuando un grupo de amigos usa la baraja de otra persona (al parecer una regla sagrada del Tarot).

“Mars Express” (GKIDS, cines): una película negra animada ambientada en el futuro sobre una detective privada y su compañero androide en busca de un hacker, del cineasta Jérémie Perin. Se presentará tanto en su versión original en francés como en doblaje en inglés.

“En llamas: La historia de Anita Pallenberg” (Magnolia, salas y vídeo bajo demanda (VOD)): Un documental que va más allá de los titulares sobre la actriz y musa asociada para siempre a los Rolling Stones.

Reestreno de “Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma” (Disney, cines).

5 de Mayo

Reestreno del 35 aniversario de “Steel Magnolias” (Fathom Events, cines).

9 de mayo

“Mother of the Bride” (Netflix, streaming): Brooke Shields interpreta a la madre de Miranda Cosgrove en esta comedia romántica sobre el compromiso de su hija con el hijo del hombre que le rompió el corazón.

10 de mayo

“El reino del planeta de los simios” (20th Century Studios, cines): Generaciones después de César, los simios se han convertido en la especie dominante en esta nueva entrega dirigida por el alumno de “Maze Runner”, Wes Ball. Owen Teague interpreta al joven simio Noa cuyo mundo trastornó cuando llega un humano inteligente (“Freya Allan de The Witcher”).

“Gasoline Rainbow” (MUBI, cines): Los cineastas Bill y Turner Ross dirigen esta película de viaje por carretera, en gran parte improvisada, sobre adolescentes en Oregón que buscan La fiesta en el fin del mundo.

“Lazareth” (Vertical, cines y VOD): Ashley Judd protagoniza este thriller sobre una mujer que adopta a sus sobrinas y las cría aisladas en el bosque.

“Poolman” (Vertical, cines): el debut como director de Chris Pine, en el que interpreta a un tipo normal de Los Ángeles al que se le pide que investigue un poco sobre un negocio turbio, obtuvo algunas críticas mordaces en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero ahora es su oportunidad. para juzgar por ti mismo. Annette Bening, Danny DeVito y Jennifer Jason Leigh también protagonizan.

“Force of Nature: The Dry 2” (IFC Films, cines y VOD): Eric Bana es un agente federal que investiga a un denunciante corporativo desaparecido.

“The Image of You” (Republic Pictures, cines y VOD): Basado en el thriller más vendido sobre gemelos idénticos separados por un nuevo amor, con Sasha Pieterse y Mira Sorvino.

17 de mayo

“ IF ” (Paramount, cines): Esta película familiar sobre una niña (Cailey Fleming) y su vecino de arriba (Ryan Reynolds) que pueden ver a todos los amigos imaginarios (también conocidos como IF) que han quedado atrás fue escrita y dirigida por John Krasinski. . Las voces de IF incluyen a Steve Carell, Emily Blunt, Maya Rudolph, Matt Damon y el fallecido Louis Gossett Jr.

“ Thelma the Unicorn ” (Netflix, streaming): Esta película animada sobre un pony cuyos sueños de convertirse en una estrella del pop se hacen realidad fue escrita por el dúo de “Napoleon Dynamite”, Jared y Jerusha Hess.

“ The Blue Angels ” (Amazon/MGM, sala limitada): si estás buscando algún espectáculo de “Top Gun” en el cine este verano, hay un nuevo documental filmado con cámaras IMAX sobre el escuadrón de demostración de vuelo de la Armada que se filmó durante un año. Se proyectará en IMAX durante una semana antes de llegar a Prime Video el 23 de mayo. Fue dirigida por Paul Crowder y producida por JJ Abrams y Glen Powell.

“ Back to Black ” (Focus Features, cines): Marisa Abela interpreta a Amy Winehouse en este drama biográfico sobre la cantante de “Rehab” que murió a los 27 años en 2011. Sam Taylor-Johnson (“Cincuenta sombras de Grey”) dirige.

“ Babes ” (Neón, cines): Ilana Glazer de “Broad City” coescribió y protagoniza esta estridente comedia sobre un embarazo accidental (y la amistad, el crecimiento y cuestiones corporales) que obtuvo excelentes críticas en SXSW.

“ The Strangers: Capítulo 1 ” (Lionsgate, cines): Extraños enmascarados aterrorizan a una joven pareja, Madelaine Petsch y Froy Gutiérrez, que tienen que pasar una noche en una cabaña remota después de que su auto se avería en este horror.

19-22 de mayo

Reedición del 65 aniversario de “North By Northwest” (Fathom Events, cines).

Reestreno 40 Aniversario de “Nausicaä of the Valley of the Wind” (Fathom Events, cines).

Reestreno de “Castle in the Sky” (Fathom Events, cines).

“La oscuridad del hombre” (Saban Films, VOD): Jean Claude Van Damme interpreta a un ex agente de Interpol.

Mayo 24

“ Furiosa: A Mad Max Saga ” (Warner Bros., cines): Abróchate el cinturón, George Miller está de regreso con otra historia de alto octanaje de Mad Max centrándose esta vez en una joven Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy , y un señor de la guerra llamado Dementus (Chris Hemsworth).

“ La película Garfield ” (Sony, cines): Chris Pratt da voz a otro personaje clásico en esta película animada sobre el felino entusiasta de la lasaña.

“ Atlas ” (Netflix, streaming): Jennifer López es una analista de datos escéptica que debe aprender a confiar en la inteligencia artificial para salvar a la humanidad en esta película dirigida por Brad Peyton.

“ Sight ” (Angel Studios, cines): Del estudio detrás de “Sound of Freedom”, el inspirador drama “Sight” trata sobre un cirujano ocular que quiere restaurar la visión de un niño ciego. Está protagonizada por Terry Chen y Greg Kinnear.

“The Keeper” (Lama Entertainment, cines): Basada en la historia real del veterano del ejército George Eshleman, quien se esfuerza por crear conciencia sobre los suicidios militares recorriendo el sendero de los Apalaches.

31 de Mayo

“ Robot Dreams ” (cines Neon, Nueva York; Los Ángeles el 7 de junio): esta encantadora película animada nominada al Oscar, sobre un perro que se construye un robot de compañía, finalmente se estrenará en los cines de Estados Unidos.

“ La joven y el mar ” (Disney, cines): Daisy Ridley interpreta a la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha, Trudy Ederle, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y que terminó la caminata de 21 millas en 1926. El drama llega justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de verano.

“Jim Henson: Idea Man” (Disney+, streaming): Ron Howard nos lleva a la mente del hombre detrás de “The Muppet Show” y de innumerables otros entretenimientos, en un nuevo documental.

“ Ezra ” (Bleecker Street, cines): Una historia sobre un padre con mala suerte (Bobby Cannavale) que lucha para proteger a su pequeño hijo autista (William A. Fitzgerald). Robert De Niro y Whoopi Goldberg coprotagonizan este drama de Tony Goldwyn.

“The Dead Don’t Hurt” (¡Shout! Estudios, teatros): Vicky Krieps y Viggo Mortensen interpretan a amantes desamparados en el oeste americano de la década de 1860, divididos y fracturados cuando él se alista para luchar por la Unión y ella se queda atrás para defenderla. ella misma en una ciudad fronteriza corrupta.

“Campamento de verano” (Atracciones en la carretera, teatros): Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard son amigos de la infancia que se reencuentran en una reunión del campamento.

“¡¡HAIKYU!! The Dumpster Battle” (Sony Pictures/Crunchyroll, cines): esta entrega de la serie de voleibol anime, que ya es un éxito en Japón, encuentra a un viejo enemigo formando equipo para derrotar a un equipo rival de la escuela secundaria.

“Backspot” (XYZ Films, cines): Devery Jacobs es una animadora ambiciosa y Evan Rachel Woods es su exigente entrenadora en jefe.

“PROTOCOLO 7” (Abramorama, salas): Un thriller corporativo basado en hechos reales sobre un grupo que se enfrenta a una empresa farmacéutica.

“In a Violent Nature” (IFC, cines): un golem no-muerto persigue a adolescentes de vacaciones en este horror.

“Flipside” (Oscilliscope, cines): documental sobre el intento de un cineasta de revivir la tienda de discos de Nueva Jersey en la que trabajó cuando era adolescente.

“Invisible Nation” (Abramorama, cines): Un documental sobre Tsai Ing-wen, la primera mujer presidenta de Taiwán.

ESTRENOS DE PELÍCULAS DE JUNIO

2 de junio

Reestreno del 45 aniversario de “The Muppet Movie” (Fathom Events, cines)

7 de junio

“ Hit Man ” (Netflix, streaming): Armada con críticas entusiastas de los festivales de otoño, “Hit Man” de Richard Linklater, protagonizada por Glen Powell, finalmente llega a Netflix.

“ Bad Boys: Ride or Die ” (Sony, cines): Will Smith, en la primera gran película que hace desde que abofeteó a Chris Rock en los Oscar 2022 (“Emancipación ya se había filmado para entonces), se reencuentra con Martin Lawrence por cuarta vez entrega de la franquicia “Bad Boys”, que comenzó en 1995.

“I Used to be Funny” (Utopía, cines y VOD): la estrella de “Bottoms” Rachel Sennott interpreta a una aspirante a comediante en el debut de Ally Pankiw.

9-12 de junio

Reestreno de “El mundo secreto de Arrietty” (Fathom Events, cines).

Reedición del décimo aniversario de “When Marnie Was There” (Fathom Events, cines).

14 de junio

“ Inside Out 2” (Disney, cines): Riley es ahora una adolescente y algunas nuevas emociones están entrando en escena para unirse a Joy (Amy Poehler) y la pandilla, incluyendo Anxiety (Maya Hawke), Envy (Ayo Edebiri), Ennui. (Adèle Exarchopoulos) y La vergüenza (Paul Walter Hauser).

“ The Watchers ” (Warner Bros., cines): Dakota Fanning interpreta a una artista que queda varada en un bosque del oeste de Irlanda donde misteriosas criaturas acechan en la noche en esta película de Ishana Night Shyamalan.

“Treasure” (Bleecker Street, cines): Lena Dunham y Stephen Fry interpretan a padre e hija en esta película de la década de 1990 sobre un sobreviviente del Holocausto en un viaje de regreso a su tierra natal, Polonia.

“Ultraman: Rising” (Netflix, streaming): la animadora Shannon Tindle (“Kubo and the Two Strings”) dirige esta película de acción animada sobre una estrella del béisbol/superhéroe que tiene que criar a la descendencia de un enemigo.

“Tuesday” (A24, cines): Julia Louis-Dreyfus interpreta a la madre de una hija adolescente que encuentra la muerte en la forma de un pájaro parlante en este debut estilo cuento de hadas de Daina O. Pusić.

“The Grab” (Magnolia, cines): Una investigación documental sobre la apropiación de los recursos naturales por parte de gobiernos, inversores financieros y fuerzas de seguridad privadas.

“Summer Solstice” (Cartilage Films, cines): Los amigos se van un fin de semana por primera vez después de haber hecho la transición.

junio 21

“ The Bikeriders ” (Focus Features, cines): Jeff Nichols captura el espíritu de un club de motociclistas del Medio Oeste en la década de 1960 en este emocionante drama protagonizado por Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy y Mike Faist . Está inspirado en el libro de fotografías de 1967 de Danny Lyon sobre el Outlaws Motorcycle Club.

“Thelma” (Magnolia, cines): June Squibb emprende una aventura al estilo “Misión: Imposible” por Los Ángeles con Richard Roundtree para intentar recuperar su dinero de un estafador telefónico en esta encantadora comedia.

“Janet Planet” (A24, cines, ancho el 28 de junio): la dramaturga ganadora del premio Pulitzer Annie Baker hace su debut cinematográfico con esta historia de ensueño sobre una niña de 11 años y su madre en el oeste de Massachusetts un verano.

“Kinds of Kindness” (Searchlight Pictures, cines): El Oscar de “Poor Things” de Emma Stone apenas está en el espejo retrovisor y ella ya está de regreso con otra película de Yorgos Lanthimos, descrita como una fábula tríptico. También protagonizada por Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie y Hunter Schafer.

“Fancy Dance” (Apple, cines, transmisión el 28 de junio): Lily Gladstone protagoniza esta joya sobre una mujer que cuida a su sobrina en la reserva Seneca-Cayuga en Oklahoma, la búsqueda de su hermana desaparecida y la difícil situación de las mujeres indígenas.

“What Remains” (VMI, cines y VOD): Andrea Riseborough y Stellan Skarsgård protagonizan esta película sobre un presunto asesino en serie, su terapeuta y un detective que intenta resolver un caso sin resolver.

“She Rises Up” (Abramorama, cines): este documental sobre las oportunidades económicas para las mujeres sigue temas de Sri Lanka, Perú y Senegal.

“Bread & Roses” (Apple TV+, streaming): este documental producido por Jennifer Lawrence arroja luz sobre las mujeres afganas desde que Kabul cayó en manos de los talibanes en 2021.

23 de junio

Canto en coro del 25 aniversario de “South Park: Bigger, Longer, & Uncut” (Fathom Events, cines).

25 de junio

“Diane von Furstenberg: Woman In Charge” (Hulu, streaming): La historia del magnate detrás del icónico vestido cruzado, que incluye entrevistas con personas como Oprah Winfrey, Marc Jacobs y Hillary Clinton.

“I Am: Celine Dion” (Amazon/MGM, streaming): Una mirada entre bastidores a la vida actual de Celine Dion, que vive con el raro trastorno neurológico síndrome de la persona rígida.

28 de junio

“A Quiet Place: Day One” (Paramount, cines): El director de “Pig”, Michael Sarnoski, asume las funciones de dirección de Krasinski en esta precuela sobre la invasión, ambientada en la ciudad de Nueva York. Está protagonizada por Lupita Nyong’o y Joseph Quinn de “Stranger Things”.

“Horizon: An American Saga-Chapter I” (Warner Bros., cines): la epopeya occidental de dos partes de Kevin Costner se centra en la expansión hacia el oeste durante la Guerra Civil estadounidense. Coescribió, dirigió y protagoniza junto a artistas como Sienna Miller, Sam Worthington y Jena Malone.

“A Family Affair” (Netflix, streaming): Nicole Kidman, Joey King y Zac Efron protagonizan esta película sobre una madre y una hija, un jefe estrella de cine y un romance inesperado con consecuencias cómicas.

“Last Summer” (Sideshow y Janus Films, cines): La vida de Anne y Pierre es encantadora en París con sus hijas de 6 y 8 años, hasta que su hijastro Theo se muda y comienza una aventura con ella en esta película de Catherine Breillat.

“BLUE LOCK THE MOVIE-EPISIDE NAGI” (Crunchyroll/Sony Pictures): Basado en un anime que ha vendido más de 30 millones de copias, esta película se desarrolla en torno al fútbol.

“Daddio” (Sony Pictures Classics, cines): Dakota Johnson y Sean Penn protagonizan este doblete sobre una mujer y su taxista una noche en Nueva York.

ESTRENOS DE PELÍCULAS DE JULIO

3-5 de julio

“Despicable Me 4” (Universal, cines): Gru y los minions están de regreso, con un nuevo bebé en la mezcla.

“Beverly Hills Cop: Axel F” (Netflix, streaming): Cuarenta años después de que Axel Foley cruzara jurisdicciones para investigar un crimen, Eddie Murphy regresa para una cuarta película, junto a Judge Reinhold y Paul Reiser.

“MaXXXine” (A24, cines): Después de “X” y “Pearl”, Ti West concluye su improbable trilogía trayendo a Maxine, la aspirante a estrella de Mia Goth, a Los Ángeles en 1985 en este slasher altamente estilizado.

“Touch” (Focus, salas): Baltasar Kormákur dirige un apasionante romance sobre la búsqueda de un viudo de su primer amor 50 años después de su desaparición.

“ Kill ” (Atracciones en la carretera, teatros): Ambientado en el Rajdhani Express hacia Nueva Delhi, este sangriento thriller de acción está protagonizado por Lakshya como un comando del ejército que se enfrenta a una banda de ladrones violentos que aterrorizan a los pasajeros mientras se dirige a descarrilar a su verdadero amor (Tanya Maniktala) matrimonio concertado.

“Possum Trot” (Angel Studios, cines): Basada en una historia real sobre 22 familias en un pequeño pueblo del este de Texas que adoptan a 77 niños difíciles de colocar fuera del sistema de crianza.

“Space Cadet” (Prime Video, streaming): Emma Roberts interpreta a una mujer que embellece una aplicación y aterriza en el programa de entrenamiento de astronautas de la NASA.

11 de julio

“Tyler Perry’s Divorce in the Black” (Prime Video, streaming): Meagan Good protagoniza este nuevo porro de Tyler Perry sobre una mujer que se da cuenta de la fea verdad sobre su marido.

12 de julio

“Fly Me to the Moon” (Sony/Apple TV+, cines): Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizan esta comedia romántica de Greg Berlanti sobre un ejecutivo de marketing contratado por la NASA para fingir el alunizaje… por si acaso.

“Sing Sing” (A24, cines): Colman Domingo protagoniza esta película sobre unos hombres encarcelados que comienzan a actuar en un grupo de teatro. Este festival de otoño se basa en “The Sing Sing Follies” de John H. Richardson y “Breakin’ the Mummy’s Code” de Brent Buell y sus coprotagonistas Paul Raci, así como varios ex prisioneros.

“Longlegs” (Neón, cines): Nicolas Cage y Maika Monroe protagonizan este thriller sobre un agente del FBI asignado a un caso sin resolver que involucra a un asesino en serie.

“National Anthem” (Variance Films y LD Entertainment, cines): debut como director del fotógrafo Luke Gilford, sobre la subcultura queer del rodeo, protagonizado por Charlie Plummer.

13 de julio

Reestreno de “Princes Mononoke” (Fathom Events, cines).

19 de julio

“Twisters” (Universal, cines): Daisy Edgar-Jones, Glen Powell y Anthony Ramos lideran una nueva banda de cazadores de tormentas en esta secuela independiente del éxito de taquilla de 1996 dirigida por Lee Isaac Chung (“Minari”, “The Mandalorian”) y Producida por Steven Spielberg.

“Skywalkers: Una historia de amor” (Netflix, streaming): Una pareja aventurera sueña con escalar el “último súper rascacielos” del mundo y realizar una acrobacia en lo alto.

21 de julio

Reedición del 40 aniversario de “The NeverEnding Story” (Fathom Events, cines).

26 de julio

“Deadpool & Wolverine” (Disney, cines): El mercenario con boca (Ryan Reynolds) y el previamente muerto X-Man (Hugh Jackman) finalmente encuentran su camino hacia el otro, y hacia el Universo Cinematográfico de Marvel, en este Shawn Levy. -Película dirigida. Hay más rumores que confirmaciones sobre de qué se trata y quién hará un cameo, pero dos cosas son seguras: tiene clasificación R y será uno de los mayores éxitos del verano.

“Dìdi” (Focus, cines): esta película sobre la mayoría de edad de Sean Wang sobre un niño taiwanés-estadounidense de 13 años (Izaac Wang) en el Área de la Bahía durante su último verano antes de la secundaria en 2008 ganó la audiencia. Premio en el Festival de Cine de Sundance.

“Los cuatro fabulosos” (Bleecker Street, cines): Amigos de toda la vida (Susan Sarandon, Megan Mullally y Sheryl Lee Ralph) van a Key West para una boda (compañera de la universidad, interpretada por Bette Midler).

ESTRENOS DE PELÍCULAS DE AGOSTO

2 de agosto

“The Instigators” (Apple TV+, cines; streaming el 9 de agosto): Doug Liman dirige esta película cómica de atracos protagonizada por Matt Damon, Casey Affleck y Hong Chau.

“Harold and the Purple Crayon” (Sony, cines): Muchos años después de que se suponía que Spike Jonze adaptaría el clásico libro infantil de 1955, y varios retrasos con esta versión, la película de fantasía familiar finalmente llega a los cines. Protagonizada por Zachary Levi como Harold y Lil Rel Howery, combina animación y acción en vivo.

“Kneecap” (Sony Pictures Classics, cines): Naoise Ó Cairealláin alias “Móglaí Bap”, Liam Óg Ó Hannaidh alias “Mo Chara”, JJ Ó Dochartaigh alias “DJ Provaí”, todos interpretándose a sí mismos en esta película sobre el trío de rap titular de Belfast.

“Cuckoo” (Neón, cines): Hunter Schaefer protagoniza este inquietante thriller empapado de sangre ambientado en los Alpes alemanes. Dan Stevens interpreta al espeluznante jefe de su padre.

3 de agosto

Reestreno de “Ponyo” (Fathom Events, cines).

9 de agosto

“Trap” (Warner Bros., cines): Josh Hartnett protagoniza un thriller original de M. Night Shyamalan sobre un asesino prófugo dentro de un concierto masivo en una arena.

“It Ends With Us” (Sony, cines): Blake Lively y Justin Baldoni protagonizan esta adaptación de la novela de Colleen Hoover sobre el amor romántico y el trauma infantil.

“The Fire Inside” (Amazon/MGM, cines): Ryan Destiny interpreta a la boxeadora profesional Claressa “T-Rex” Shields en este drama deportivo biográfico de la directora de fotografía nominada al Oscar Rachel Morrison, en su debut cinematográfico.

“Borderlands” (Lionsgate, cines): Después de algunos años de retrasos, la colorida aventura de acción “Borderlands”, de Eli Roth, basada en el videojuego, llega a los cines protagonizada por Cate Blanchett, Ariana Greenblatt y Kevin Hart.

“My Penguin Friend” (Atracciones en la carretera, cines): Basada en una historia real, un pescador (Jean Reno) encuentra esperanza en un pingüino rescatado de un derrame de petróleo.

“Good One” (Metrograph Pictures, cines): Una joven de 17 años (Lily Collias) se va de mochilero a los Catskills con su padre (James Le Gros) y su amigo más antiguo en este conmovedor drama sobre la mayoría de edad. . El debut de India Donaldson fue un gran éxito en Sundance.

16 de agosto

“Horizon: An American Saga – Capítulo 2” (Warner Bros., cines): Costner continúa la historia del Oeste americano con este segundo capítulo, exclusivamente en cines.

“ Alien: Romulus ” (20th Century Studios, cines): El director de “Don’t Breathe” dirige esta aterradora nueva entrega de la serie Alien, protagonizada por Cailee Spaeny, Isabela Merced y David Jonsson.

“The Union” (Netflix, streaming): Halle Berry y Mark Wahlberg son ex novios de secundaria convertidos en espías en esta comedia romántica de acción.

“Close to You” (Greenwich Entertainment, cines): Elliot Page interpreta a Sam, quien va a su ciudad natal por primera vez desde su transición para el cumpleaños de su padre.

23 de agosto

“ Blink Twice ” (Amazon/MGM, cines): Zoë Kravitz hace su debut como directora, con Channing Tatum interpretando a un multimillonario tecnológico que invita a una camarera (Naomi Ackie) a su isla privada donde empiezan a suceder cosas extrañas.

“ The Crow ” (Lionsgate, cines): Bill Skarsgård, FKA twigs y Danny Huston protagonizan el reinicio del director Rupert Sanders de la serie basada en cómics sobre un músico muerto resucitado para vengar su muerte y la de su prometido.

“ Entre los templos ” (Sony Pictures Classics, cines): Jason Schwartzman y Carol Kane desarrollan una amistad improbable mientras ella estudia para conseguir un bat mitzvah tardío en su vida.

“Slingshot” (Bleecker Street, cines): Casey Affleck y Laurence Fishburne protagonizan este thriller de ciencia ficción sobre un astronauta cuya comprensión de la realidad comienza a disminuir en una misión peligrosa.

“Place of Bones” (The Avenue, cines y VOD): Heather Graham interpreta a una madre que recibe una visita inesperada en su aislado rancho en un sangriento ladrón de bancos.

25-28 de agosto

Reedición del 70 aniversario de “Rear Window” (Fathom Events, cines).

Reestreno de “Whisper of the Heart” (Fathom Events, cines).

Reestreno de “The Cat Returns” (Fathom Events, cines).

30 de agosto

“Kraven the Hunter” (Sony, cines): Deadpool no es la única película de cómics con clasificación R que se estrenará este verano. Aaron Taylor-Johnson interpreta al villano titular de Marvel en esta película de JC Chandor, coprotagonizada por Ariana DeBose y Russell Crowe.

“Reagan” (ShowBiz Direct, cines): Dennis Quaid interpreta a Ronald Reagan en esta película biográfica sobre la infancia y la Casa Blanca, el primer largometraje sobre el 40º presidente de Estados Unidos.