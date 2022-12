Escritora acusa a Trump de violarla

La columnista de consejos E. Jean Carroll dijo durante una declaración que la “música se había detenido” en su vida amorosa después de que Donald Trump la violara en la década de 1990 en una lujosa tienda departamental de Manhattan.

Extractos de la declaración de octubre se presentaron el lunes por la noche en el tribunal donde Carroll está demandando al expresidente por el presunto ataque, que Trump dice que nunca sucedió.

Durante la declaración grabada en video, Carroll dijo que no desarrolló ninguna nueva relación romántica después de su encuentro con Trump en Bergdorf Goodman. Dijo que no ha tenido relaciones sexuales desde 1994 o 1995.

“Mirando hacia atrás, puede haber sido lo que sucedió en Bergdorf’s”, dijo.

Trump ha negado conocer a Carroll y calificó las acusaciones de violación de la excolumnista de Elle, que se hicieron públicas por primera vez en 2019, como “una completa estafa”.

Trump y Carroll han sido interrogados por los abogados del otro en el período previo a un juicio civil que podría llevarse a cabo el próximo año. La declaración de Trump aún no se ha hecho pública.

Carroll está demandando a Trump por difamación, diciendo que sus negaciones y comentarios despectivos dañaron su reputación. Sus demandas civiles se actualizaron recientemente para incluir violación tras la promulgación de una ley del estado de Nueva York que permite temporalmente a las víctimas de agresión sexual demandar a sus abusadores por delitos que ocurrieron incluso hace décadas.

Al ser interrogada por la abogada de Trump, Alina Habba, Carroll reconoció que inicialmente no quería decirle a la gente que fue violada.

“Las mujeres que han sido violadas son vistas en esta sociedad como menos, son vistas como bienes en mal estado, son vistas como tontas para dejarse atacar”, dijo.

Y dijo que a las víctimas de violación se les preguntará por qué no gritaron y por qué no se presentaron antes.

Ella dijo que el movimiento MeToo la ayudó a repensar su experiencia, aunque dijo que dar un paso al frente aún tenía un precio. Dijo que perdió su trabajo y ahora la miran con dudas.

“Me ven como una mujer en la que no se puede confiar, ahora me miran como una mujer en la que no se puede creer. Me ven como una mujer que fue lo suficientemente estúpida y tonta como para que le pasara lo que le pasó a ella”, dijo Carroll.

Habba no respondió a una solicitud de comentarios el martes.

En la declaración, Carroll dijo que si le hubieran preguntado sobre el encuentro hace cuatro o cinco años, habría dicho que no tuvo impacto en su vida, “pero he llegado a comprender que esa violación cambió mi vida, lo cual es impactante. para que yo ahora entienda”, dijo.

The Associated Press generalmente no nombra a las presuntas víctimas de agresión sexual en las historias a menos que acepten contar sus historias públicamente, como lo ha hecho Carroll.

La columnista, escritora y presentadora de televisión de toda la vida dijo que el ataque ocurrió después de que se encontró con Trump en la tienda por departamentos y él le pidió ayuda para elegir un regalo para una mujer en la sección de lencería de la tienda.

Ella dijo que vio el encuentro como algo que esperaba describir a sus amigos durante la cena y recordó sus bromas alegres mientras cada uno sugería que el otro se probara una pieza de lencería.

Carroll dijo que pensó que haría que Trump se pusiera la ropa interior transparente sobre los pantalones “y me estoy riendo y pensando que esto es lo mejor” cuando entraron juntos en un vestidor.

Pero dijo que Trump la empujó contra la pared y ella se golpeó la cabeza.

“Estaba tan sorprendida que no hablé. Lo que hice fue reírme”, dijo, recordando que luego él la empujó hacia atrás y ella se golpeó la cabeza por segunda vez.

Carroll dijo que Trump le bajó las medias y la agredió sexualmente. Ella dijo que duró “muy poco tiempo” y nunca tuvo la impresión de que él quería lastimarla.

“Pero él no se preocupó por mí. Yo solo estaba allí”, dijo.

Ella dijo que llamó a una amiga después del encuentro y le contó lo que sucedió y se sorprendió por las palabras de la amiga.

“Me dijo que me habían violado”, dijo Carroll, y agregó que la idea no se le había ocurrido antes de hablar con la amiga.

Casi tres docenas de páginas de extractos de la declaración de Trump fueron tachadas en la presentación judicial del lunes. Es posible que se hagan públicos en una fecha posterior.