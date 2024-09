Eran niños cuando ocurrió el 11 de septiembre. Esta es la razón por la que se convirtieron en bomberos

Veintitrés años después de que casi 3.000 personas murieran cuando terroristas secuestraron aviones de pasajeros y los estrellaron intencionadamente en el peor ataque a Estados Unidos en la historia, un creciente número de bomberos, al parecer, no nacieron antes del 11 de septiembre de 2001.

En la subida anual de escaleras en memoria de los caídos del 11 de septiembre organizada por la Fundación Nacional de Bomberos Caídos en el centro comercial Rio en Gaithersburg, Maryland, el jefe Craig Lazar, del Departamento de Bomberos Voluntarios de Rockville, dijo que ese terrible día de 2001 siempre lo acompaña.

“Nunca olvidaremos lo que ocurrió ese día, lo recordaremos como si fuera ayer”, dijo Lazar. “Pero muchas personas ni siquiera estaban vivas en ese entonces, incluso algunos de mis propios bomberos”.

El capitán Christopher Hallock tenía solo 4 años ese día: “Por supuesto, no tengo muchos recuerdos personales del incidente, pero es una oportunidad para reflexionar sobre la pérdida de las 343 personas que murieron ese día sirviendo a la gran ciudad de Nueva York”.

¿Por qué elegirían una profesión tan peligrosa, sabiendo cuántos colegas murieron ese día?

“Aún se necesitan bomberos”, dijo Hallock. “Se necesitan en todas las ciudades de Estados Unidos”.

El bombero Patrick Emad estaba en cuarto grado el 11 de septiembre de 2001.

“Recuerdo que mi madre me recogió de la escuela; nos dejaron salir temprano. No me di cuenta de la gravedad de lo que había sucedido, pero recuerdo lo angustiada que estaba. Me llevó un par de años darme cuenta realmente de lo que había sucedido, y estar aquí, honrando a todas las personas que dieron su vida, es realmente un honor para mantener vivos sus nombres”, dijo.

Durante la subida de escaleras, cientos de bomberos y voluntarios subieron varios pisos de escaleras en un estacionamiento, bajaron en ascensor y subieron 19 veces más, lo que representa los 110 pisos que escalaron los bomberos del NYFD mientras intentaban rescatar a las víctimas en el World Trade Center.

Otra participante, Arlene Soodack Cohen, perdió a su hijo, el bombero del condado de Montgomery, Sander Cohen, en otra tragedia hace siete años.

“El 8 de diciembre de 2017, se detuvo para ayudar a un peatón que había salido de su vehículo en la I-270 en dirección sur”, dijo Cohen. Los dos hombres fueron atropellados por dos automóviles y ambos murieron.

Cohen y su esposo, Neil, fundaron la Fundación de Becas Sander Cohen para invertir en el futuro de los socorristas.

“Todos somos estadounidenses”, dijo Cohen. “Nosotros, especialmente los que trabajamos en el sector público, sentimos cada muerte, cada vez que alguien resulta herido, y sentimos algo en nuestro corazón: ayudar a la gente”.

Cohen dijo que espera que los jóvenes sigan explorando formas de participar en el servicio público, ya sea a través del voluntariado o convirtiéndose en socorristas.

“Aquellos de ustedes que ni siquiera nacieron el 11 de septiembre, es importante que comprendan que esto podría volver a suceder”, dijo Cohen. “Y que hay personas como ustedes y como yo que están dispuestas a ayudar y a prepararse”.

Cohen dijo que es importante proporcionar becas para ayudar a los futuros socorristas a rescatar a los en peligro, tratar a los heridos y garantizar la seguridad de las comunidades.

“Sabemos que es sólo una cuestión de cuándo, no de si”, dijo. “Vea cómo puede ofrecerse como voluntario, o quizás unirse, y aprenda cómo ayudar cuando tengamos otra tragedia”.