Envían esperanza a uvalde

Ashley dijo que a veces se enoja con sus padres, adultos y niños en la escuela por no reconocer sus problemas antes o por no creerle cuando les dijo por lo que estaba pasando. Ella comenzó la terapia recientemente.

“Tome lo que siente y, como, investigue y obtenga esa ayuda”, dijo, ofreciendo consejos a los sobrevivientes de Uvalde. “Es muy importante que te guste saber quién eres y saber lo que tienes y que te guste con lo que estás lidiando para que puedas pasar por la vida mucho más fácil y mejorar tu calidad de vida”.

`ENFÓCATE EN CURARTE A TI MISMO.′

En su ensayo de solicitud para la universidad, Liv Doscher escribió sobre cómo ella y sus compañeros de clase se vieron obligados a tener una mentalidad más madura debido a lo que sucedió en su escuela.

“No creo que nadie, sin importar su edad, deba pasar por algo así”, dijo. “Pero los niños no están equipados para lidiar con cosas como esa. Nadie lo es, pero especialmente los niños”.

Liv y sus compañeros de tercer grado corrieron hacia una alfombra en su habitación cuando escucharon por primera vez lo que resultaron ser disparos. Algunos pensaron que era una broma al principio y se rieron, dijo. Otros, como su mejor amiga, comenzaron a llorar de inmediato. Liv estaba confundida.

Su maestra puso un papel sobre la ventana de la puerta del pasillo, pero se cayó. Liv estaba nerviosa de mirar hacia la puerta por temor a lo que pudiera ver. Además, las persianas de las ventanas que daban al exterior estaban subidas. Liv se sintió expuesta y vulnerable.

Luego, los agentes de policía corrieron por las ventanas que daban al exterior, vieron a los niños y les gritaron que entraran en un salón de clases contiguo que compartía una puerta con el de ellos. Con las persianas bajadas, el otro salón de clases estaba muy oscuro y no podía reconocer a las personas para encontrar consuelo.

“Recuerdo simplemente tratar de ver en la oscuridad, tratar de reconocer a las personas”, dijo.

La policía condujo a los estudiantes y maestros a una salida en el lado opuesto de la escuela donde ocurrió el tiroteo. Liv recuerda haber visto a un oficial con “un arma enorme”. Ni siquiera sabía entonces lo que era un arma.

Al igual que Ashley, sufrió ansiedad durante años, especialmente en la escuela, antes de ser diagnosticada y tratada. Se enteró el año pasado que tiene TDAH, trastorno obsesivo-compulsivo y ansiedad.

Dijo que le tomó tanto tiempo porque guardaba lo que sentía en su interior, no entendía sus emociones y no buscó ayuda. A menudo se sentía entumecida. En diciembre de 2020, alrededor del octavo aniversario del tiroteo, se deprimió mucho y faltó a la escuela dos semanas.

“No podía pasar días sin llorar”, dijo. “Y realmente no te das cuenta de que a veces es tan debilitante”.

Sus padres la llevaron a terapia, a lo que ella atribuye haberla ayudado a sobrellevar la situación. En la escuela, hubo frustraciones en los años posteriores al tiroteo, dijo Liv, que ahora tiene 18 años. Uno de los problemas fue la falta de comunicación entre el personal de la escuela y los estudiantes sobre qué ayuda y servicios estaban disponibles para abordar la salud mental y otros problemas. Muchos miembros del personal de la escuela evitaron hablar sobre el tiroteo, dijo, aparentemente para evitar volver a traumatizar a los estudiantes.

“Entiendo que quieran protegernos, pero hemos visto lo peor. Estuvimos allí ese día”, dijo.

Recientemente, a los estudiantes se les dieron dos días de salud mental que no cuentan como ausencias. Cuando el aniversario caía en un día escolar, dijo, los niños lloraban en los pasillos tratando de llegar a clase. Criticó a los funcionarios escolares por no ofrecer adaptaciones, como aumentar el tiempo de paso entre clases.

A los niños Uvalde, Liv les dijo que no tengan miedo, ni vergüenza, de comunicar lo que sienten.

“Concéntrate en curarte a ti mismo y concéntrate en superar el trauma, lo que sucedió”, dijo. “Pero también, ya sabes, concéntrate en aferrarte a la vida anterior y buscar cosas positivas porque hay muchas cosas positivas. Encontrar imágenes. Encontrar personas que signifiquen mucho para ti. Solo tómalo y agradécelo.

“Una gran parte de eso es no sentir vergüenza por dónde se encuentra en su proceso de curación”, dijo. “No te compares con los demás. No te sientas inválido porque alguien puede tenerlo peor.”

Liv Doscher comparte consejos para los niños de Uvalde, Texas. (Audio AP/Joseph B. Frederick)

«NO DEBERÍA TENER QUE ESTAR LUCHANDO CON ESTO HOY».

Ha habido varios tipos diferentes de terapias desde el tiroteo para ayudar a Jackie Hegarty a sobrellevar el TEPT. Nuevos tiroteos masivos son un desencadenante que la lleva de vuelta al día del tiroteo en Sandy Hook. Los ruidos fuertes todavía la asustan.

Estaba haciendo yoga con su clase de segundo grado cuando el tirador abrió fuego al otro lado del pasillo. Ella no sabía qué eran los sonidos de los disparos. Los niños de su clase pensaron que tal vez un conserje dejó caer un bote de basura o alguien dejó caer una silla o un escritorio.

Pero nadie podría tirar un bote de basura tantas veces.

“Recuerdo correr a mi cubículo y sentarme en mi mochila”, dijo Jackie, de 17 años, estudiante de último año en Newtown High School. “Y recuerdo estar agradecido de estar más lejos de la puerta porque pensé que el niño que estaba más cerca de la pared recibiría un disparo primero”.

Ese viernes, como otros, los niños de su clase pudieron traer sus peluches favoritos para ver películas con ellos. Ese día, sin embargo, Jackie olvidó el suyo: no estaba en su mochila cuando fue a buscar consuelo.

Su clase y su maestra se sentaron ansiosamente en el oscuro salón de clases. Después de que terminó el tiroteo y el hombre armado, Adam Lanza, de 20 años, se suicidó, la policía llegó al salón de clases de Jackie y les dijo que se cubrieran los ojos mientras los sacaban del edificio. En el camino, Jackie abrió los ojos. No le gusta hablar de lo que vio.

“Una vez que nos íbamos, me preguntaba cómo pudo haberme pasado tan cerca de mí y que podría haber sido yo y cómo es que estoy saliendo de la escuela en este momento y ellos no”, dijo. Ella es una trilliza y sus dos hermanos sobrevivieron.

Cuando ella y Liv fueron al evento contra la violencia armada March For Our Lives en la capital de la nación este verano, hubo algunos momentos de pánico después de que alguien gritó algo durante un momento de silencio. La gente de la multitud empezó a correr. No podía respirar y siguió corriendo. Su pecho se apretó. Sintió que iba a vomitar. Se sentía culpable por no poder quedarse con sus amigos.

“Pero no debería tener que seguir luchando con esto hoy y seguir buscando métodos de tratamiento para mejorar mi calidad de vida y hacerme sentir mejor debido a cómo reacciono a las cosas o, ya sabes, los factores desencadenantes y los estímulos que tengo. Me estremeceré con un ruido fuerte.