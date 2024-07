El 21 de julio fue el día más caluroso jamás registrado en el mundo, según Copernicus

El domingo 21 de julio fue el día más caluroso registrado hasta la fecha en el mundo, según datos preliminares del observatorio europeo del clima, Copernicus.

La temperatura media mundial llegó ese día a 17,09º C, una centésima (0,01º C) por encima del récord precedente del 6 de julio de 2023.

Según Copernicus, este nuevo récord diario, que se produce en plena ola de calor en algunas partes de Estados Unidos y Europa, podría ser superado nuevamente en los próximos días antes de que las temperaturas bajen, aunque podría haber fluctuaciones en las próximas semanas.

«Lo que es realmente asombroso es la magnitud de la diferencia entre la temperatura de los últimos 13 meses y los récords de temperatura anteriores. Ahora estamos en territorio desconocido y, a medida que el clima continúa calentándose, seguramente veremos nuevos récords batidos en los próximos meses y años», predice Carlo Buontempo, director del servicio Copernicus sobre el cambio climático (C3S), en un comunicado.

Antes de julio de 2023, el récord anterior de temperatura media global diaria era de 16,8° C, registrado el 13 de agosto de 2016, según los datos de Copernicus.

Y desde el 3 de julio de 2023, 57 días han superado el récord de 2016.

Después de un año 2023 récord en términos de calor, junio de 2024 ha sido el mes de junio más cálido jamás medido, convirtiéndose en el décimotercer mes consecutivo con un récord de temperatura media más alta respecto a los meses equivalentes anteriores.

La temperatura media global en los últimos 12 meses ha sido la «más alta jamás registrada (…), 1,64° C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900», cuando la deforestación y la combustión de carbón, gas o petróleo aún no habían empezado a calentar el clima de la Tierra, anunció Copernicus a principios de julio.

Este aumento de la temperaturaya provocó olas de calor en México, India o Tailandia, mientras que África oriental, China o Brasil sufrían inundaciones devastadoras.

Copernicus se mantiene prudente ante la posibilidad de que 2024 sea el año más cálido registrado, batiendo el récord del año pasado.

«Por el momento 2024 ha sido lo suficientemente caluroso para que el año entero» bata el récord, «pero el calor excepcional registrado en los últimos cuatro meses de 2023 hace que aún sea demasiado pronto», explicó el servicio europeo.