Done sus vestidos viejos para ayudar a los adolescentes a lucir elegantes para el baile de graduación

Muchas estudiantes tienen problemas para comprar el vestido y los accesorios que las hagan sentir hermosas la noche del baile.

Ahí es donde interviene “Project Prom Dress”. Es el tercer año del evento anual de obsequio de vestimenta de graduación para todos los estudiantes de secundaria.

Actualmente el evento te está buscando para que revises ese armario y encuentres tus vestidos, accesorios y trajes viejos para donar para el evento el 13 de abril de 10 am a 3 pm

Más de 160 adolescentes asistieron al evento el año pasado .

El evento comenzó en 2022 con más de 1700 vestidos disponibles para que los adolescentes los examinen detenidamente.

«Celebrar el baile de graduación es un ‘rito de iniciación’ para muchos estudiantes; desafortunadamente, el alto costo de la ropa y los accesorios del baile de graduación impide que muchos estudiantes participen», dijo el ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich. “Todo estudiante merece el derecho de asistir a su fiesta de graduación. Animo a cualquier residente o empresa con artículos relacionados con el baile de graduación a que nos done y ayude a brindar esta experiencia memorable a nuestros adultos jóvenes”.

Los vestidos, zapatos, accesorios y trajes hechos desde 2010 hasta el presente, en “condiciones de uso”, se pueden donar del 12 al 29 de febrero en el Centro Recreativo Comunitario Marilyn J. Praisner, de lunes a jueves de 9 am a 9 pm. Viernes de 9 am a 6 pm y sábados de 10 am a 3 pm

También habrá fechas de recolección especiales organizadas por Recreación del Condado de Montgomery en:

2 de marzo de 11 am a 2 pm en el Centro de recreación comunitaria Jane E. Lawton en 4301 Willow Lane en Chevy Chase.

9 de marzo de 11 am a 2 pm en el Centro Recreativo Comunitario de Germantown en 18905 Kingsview Road en Germantown.

Los artículos se lavarán en seco y se colocarán en la boutique el 13 de abril. Cualquier estudiante de secundaria con una identificación válida de la escuela secundaria puede asistir al evento, comprar los estantes y obtener un conjunto completo gratis.