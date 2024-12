Documental expone las consecuencias de la política de «tolerancia cero» de Trump con los migrantes

Más de seis años después del fin de la política de separación de familias migrantes de la administración de Donald Trump, la mayoría centroamericanas, unas 1.300 todavía no han sido reunificadas.

El documental «Separated» (Separados), del director Errol Morris, estrenado en el Festival de Venecia y que pretende optar a los Óscar, recorre la política de «tolerancia cero» con la inmigración durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) en Estados Unidos.

Desde 2017 y hasta junio de 2018 Trump utilizó el arma de la separación en la frontera con México para disuadir a los inmigrantes que querían entrar ilegalmente a Estados Unidos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calcula que más de 5.500 familias fueron separadas.

El periodista Jacob Soboroff publicó en 2020 el bestseller «Separated: Inside an American Tragedy» (Separados, dentro de una tragedia estadounidense), sobre lo que califica como una política «extremadamente cruel». En esa investigación se basa el documental de Morris.

Según el Departamento de Seguridad Interior, quedan por reunificar 1.300 familias.

En algunos casos, se perdió el rastro de los progenitores deportados. En otros, hubo registros «deliberadamente» poco detallados y niños muy pequeños afectados a los que cuando se les preguntaba por el nombre de sus padres se limitaban a decir que se llamaban «mamá» o «papá», según la película del ganador de un Oscar en 2023 por otro documental, «The Fog of War».

A ello se suma el miedo de los inmigrantes, muchos indocumentados, a cualquier contacto con las autoridades, recuerda Soboroff en una videoconferencia con la AFP.

Ante el regreso de Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero, Soboroff anima a las familias afectadas a que contacten a las autoridades «tan pronto como puedan».

La administración actual de Joe Biden, que ha creado un grupo de trabajo para la reunificación familiar, ha habilitado la página Juntos.gov, donde pueden buscar ayuda.

Tras una decisión judicial, las separaciones familiares quedaron prohibidas en diciembre de 2023.

Pero Trump regresa a la Casa Blanca con la promesa de realizar «deportaciones masivas» de indocumentados.

– «A gran escala» –

Se estima que más de 11 millones de indocumentados llevan viviendo y trabajando en Estados Unidos un promedio de 15 años. Pagan impuestos y han tenido hijos que tienen nacionalidad estadounidense y cuyo primer idioma es el inglés.

Varios millones más son beneficiarios de programas de acogida humanitaria (parole) y de programas de protección temporal (TPS) para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses.

Las autoridades estadounidenses dejarán de separar a las familias en la frontera, pero «estarán alejando a padres de sus hijos en los hogares, en las escuelas y en el trabajo», advierte Soboroff.

El periodista teme que el plan de la nueva administración sea «de mayor magnitud» que el de 1954, cuando bajo el gobierno de Dwight Eisenhower un millón de mexicanos que habían llegado legalmente como parte del programa de trabajo «Braceros» fueron deportados.

«Será una separación familiar a gran escala. No están escondiendo lo que quieren hacer», advierte este corresponsal político de NBC News y MSNBC, que este sábado difunde el documental, basado en entrevistas y declaraciones de responsables de la época y en la recreación con actores de la riesgosa travesía de los migrantes para llegar a Estados Unidos.

Sin funcionarios dóciles no se podría llevar a cabo esa política, dice Soboroff. «La gente corriente puede hacer cosas extraordinariamente horribles al amparo de la ley: ‘Sólo me decían que hiciera eso. Esas eran las órdenes'».

También pone «de relieve a los héroes del gobierno (…) que se levantaron y evitaron» que se cumplieran los planes de Stephen Miller, el principal arquitecto de la política migratoria de «tolerancia cero» de Trump, para separar a más de 25.000 familias.

Uno de esos «héroes» fue Jonathan White, director adjunto de Programas para la Infancia en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

«La separación era el propósito, el enjuiciamiento era la herramienta», dice en la película White, que luchó para aliviar el sufrimiento de unos niños iguales a sus hijos.