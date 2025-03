Cómo ver el eclipse lunar total de esta semana en el área de DC

¡Saludos desde el río Amazonas a bordo del crucero Azamara Journey! El jueves por la noche, la región de Washington D. C. será testigo del inicio de un eclipse lunar total de luna llena.

El pronóstico para la zona esta noche , lamentablemente, indica nubes. Sin embargo, puede haber algunos claros entre las nubes —los observadores ávidos del cielo los llaman «agujeros de succión»—, así que vale la pena echar un vistazo. Créeme, ver una luna eclipsada entre, e incluso dentro de, nubes delgadas puede ser un espectáculo impresionante.

Si no hay nubes, podrás ver el eclipse en vivo en línea a partir de la 1 a. m. del viernes.

Lo más difícil para muchos de verlo será intentar mantenerse despiertos.

El eclipse parcial comenzará justo después de la 1 am del viernes y el eclipse total comenzará a las 2:26 am. El eclipse máximo ocurre a las 2:58 am y el eclipse total finalizará a las 3:31 am. A las 4:47 am, termina el eclipse parcial.