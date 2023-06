‘Avatar 3’ se aplaza hasta 2025 y Disney fija dos películas de ‘Star Wars’ para 2026

“Avatar: The Way of Water” finalmente llegó a los cines en 2022, pero ese largo desfile de retrasos de “Avatar” aún no ha terminado.

The Walt Disney Co. impulsó el martes el lanzamiento de “Avatar 3” al año, adelantándolo de diciembre de 2024 a diciembre de 2025. El cronograma se extiende aún más para las próximas entregas planificadas. “Avatar 4” ahora está programado para llegar a los cines en diciembre de 2029; “Avatar 5” llegará en diciembre de 2031.

Si esas fechas se mantienen, la serie de películas “Avatar” se habrá extendido a lo largo de las primeras cuatro décadas del siglo. El director James Cameron, quien lanzó “Avatar” en 2009, ha dicho que es posible que no dirija las películas 4 y 5. Para diciembre de 2031, Cameron, de 68 años, tendría 77. “Avatar” y “Avatar: The Way of Water” han recaudado colectivamente más de 5200 millones de dólares en taquilla.

“Cada película de ‘Avatar’ es una empresa emocionante pero épica que lleva tiempo llevarla al nivel de calidad que nosotros, como cineastas, buscamos y el público espera”, escribió el productor de “Avatar”, Jon Landau, en Twitter.

Disney barajó el martes los planes para algunas de sus mayores franquicias. Se planean dos películas de «Star Wars» para 2026. Una fue pospuesta de diciembre de 2025 a mayo de 2026. Otra se agregó para diciembre de 2026. El estudio no ha anunciado detalles sobre ninguna de las producciones sin título.

El calendario de Marvel también se rehizo el martes, ya que el estudio continúa remodelando sus próximos planes en su reino de superhéroes. En particular, “Avengers: Kang Dynasty” se pospondrá de mayo de 2025 a mayo de 2026. Esa película, un lanzamiento fundamental para Marvel, está protagonizada por Jonathan Majors, el actor acusado de violencia doméstica . El abogado de Majors ha negado los cargos y dice que es inocente.

Otros cambios en los lanzamientos de Marvel incluyen que la mayoría de las películas se retrasen unos meses. “Capitán América: Un mundo feliz” se estrenará en julio de 2024 en lugar de mayo de 2024, luego viene “Thunderbolts” en diciembre de 2024, “Blade” en febrero de 2025 y “Fantastic Four” en mayo de 2025.

De 20th Century de Disney, otra película de «Alien» está ahora en el calendario, fechada para agosto del próximo año. Y una película avanza: «Deadpool 3» se estrenará en mayo de 2024 en lugar de noviembre del próximo año.