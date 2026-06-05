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Embolo logra finalmente el visado de EEUU y se incorpora a la selección suiza este viernes

Había sido invalidada en el último momento
Embolo logra finalmente el visado de EEUU y se incorpora a la selección suiza este viernes
Fotografía de Carlos Ramírez, en la que puede verse en una imagen de archivo del 7 de junio de 2025 al suizo Breel Embolo, durante un partido.
Foto: CARLOS RAMÍREZ
By Washington Hispanic
junio 05, 2026 2:06 pm

El delantero Breel Embolo, quien no pudo embarcar junto al resto de la selección suiza el martes 2 de junio hacia EEUU por problemas con su visado, obtuvo finalmente autorización para entrar en ese país y se prevé que llegue este viernes a San Diego (California) con el resto del equipo, indicó la federación helvética.

A principios de esta semana la Asociación Suiza de Fútbol fue informada de que la autorización electrónica (ESTA) para Embolo había sido invalidada en el último momento, debido a una condena penal contra el jugador por amenazas proferidas durante una salida nocturna en 2018.

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Tras no poder embarcar con sus compañeros el martes en el vuelo desde Zúrich, Embolo acudió a la Embajada de Estados Unidos en Berna para tramitar una solicitud urgente de visado, explicó este viernes la federación helvética.

En San Diego, base elegida por Suiza para el Mundial, el equipo dirigido por Murat Yakin disputa este sábado su último amistoso de preparación frente a San Diego.

Suiza disputa el Mundial en el grupo B, junto a Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar, y su principal objetivo para el torneo es superar los cuartos de final, su techo histórico, aunque en cuatro de las últimas Copas del Mundo ha caído en octavos.

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Los problemas de Embolo para entrar en Estados Unidos fueron citados como ejemplo del "clima de miedo y represión" que según organizaciones de derechos humanos integradas en la plataforma Sport & Rights Alliance han creado en el país muchas políticas migratorias y de seguridad implementadas por el Gobierno de Donald Trump.

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