Shakira presentará 'Dai Dai' en la inauguración del Mundial

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En la inauguración del Mundial

La colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy presentarán 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, en la ceremonia de inauguración que se realizará el próximo 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, informó este jueves la FIFA. Shakira y Burna Boy encabezarán el espectáculo que también contará con estrellas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, grupos e interpretes que darán vida al álbum oficial del Mundial de la FIFA 2026. La entidad destacó que la promoción de esta canción será un gran impulso en sus programas de apoyo a la niñez de todo el mundo.

"Dai Dai figura como canción oficial de la justa mundialista que también apoya al Fondo de la FIFA y al Global Citizen para la educación, una iniciativa que busca recaudar 100.000.000 de dólares al término del torneo, con lo cual se podrá proporcionar a niñas y niños de todo el mundo acceso al fútbol y a una educación de calidad", informó la FIFA en el comunicado. La ceremonia de inauguración comenzará una hora y media antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica. México tendrá la primera de las tres ceremonias de inauguración programadas en esta edición mundialista en la que el país comparte sede con Canadá y Estados Unidos, que también contarán con artistas de talla mundial.

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Esta es la cuarta vez que Shakira participa con canciones en la Copa del Mundo. En Alemania 2006 interpretó una versión de 'Hips Don't Lie - Bamboo'; en Sudáfrica 2010 puso a bailar al mundo con su icónico 'Waka Waka' y para Brasil 2014 se hizo presente con 'La La La' en la clausura en el estadio Maracaná. Para el de 2026, además de participar en la inauguración, también lo hará en la final de la justa el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.