Muere Lou Whittaker, uno de los alpinistas estadounidenses más famosos

Lou Whittaker, un legendario alpinista estadounidense que ayudó a liderar los ascensos del Monte Everest, K2 y Denali, y que enseñó a generaciones de escaladores durante sus más de 250 viajes al Monte Rainier, el pico más alto del estado de Washington, murió en 95 años.

RMI Expeditions, la empresa de guías que fundó en 1969, confirmó que murió pacíficamente en su casa el domingo.

«Las montañas fueron la fuente de su salud, la fuente de su confianza y el escenario de sus triunfos, y fue uno de los primeros en hacer accesible el montañismo y sus beneficios al público en general», dijo la compañía en un comunicado publicado en su sitio web. sitio web el miércoles. «Su liderazgo hizo del guía de montaña una verdadera profesión, y muchos de los principales montañeros del mundo se beneficiaron de la tutela de Lou».

Whittaker y su hermano gemelo Jim Whittaker, quien en 1963 se convirtió en el primer estadounidense en alcanzar la cima del Everest, crecieron en Seattle y comenzaron a escalar en la década de 1940 con los Boy Scouts. A los 16 años, alcanzaron la cima del Monte Olimpo de 7,965 pies (2,428 metros), el pico más alto de las Montañas Olímpicas al oeste de Seattle, relató Jim Whittaker en sus memorias, “A Life on the Edge”. Cuando llegaron a la ciudad de Port Angeles de camino a casa, encontraron autos tocando bocinas y gente celebrando: la Segunda Guerra Mundial había terminado.

También comenzaron a participar en rescates en las montañas, incluida la búsqueda de nueve soldados que se habían lanzado en paracaídas desde un avión militar sobre el Monte Rainier durante una tormenta; todos menos uno sobrevivieron. Lou Whittaker salvó decenas de vidas durante numerosos esfuerzos de rescate a lo largo de su carrera, dijo RMI.

A principios de la década de 1950, los hermanos sirvieron en el comando de Montaña y Clima Frío del Ejército en Camp Hale, Colorado, donde entrenaron a un grupo de soldados de élite (la 10.ª División de Montaña) para ejecutar misiones en tiempos de guerra en condiciones alpinas implacables, según un perfil del dos de la organización sin fines de lucro al aire libre del noroeste The Mountaineers.

Cuando regresaron del servicio, Jim Whittaker se convirtió en el gerente de la primera tienda de REI; pasaría a convertirse en su director ejecutivo. Lou Whittaker comenzó a guiar a la gente en las escaladas de Rainier, Denali y otros picos.

Lou Whittaker se negó a unirse a la expedición al Everest que hizo famoso a su hermano porque él y un socio planeaban abrir una tienda de artículos deportivos en Tacoma. La decisión fue un shock para su hermano, pero Lou Whittaker escribió en su propio libro, “Lou Whittaker: Memorias de un guía de montaña”, que todavía podía compartir parte de la gloria de su gemelo al reemplazarlo cuando Jim se cansaba de asistir a desfiles u otros eventos en su honor.

«Sólo nuestras familias y amigos más cercanos supieron la diferencia», escribió.

Lou Whittaker llevó a miles de clientes al Monte Rainier y se enorgulleció de cómo su empresa capacitó tanto a sus guías como a sus clientes. Entre los guías veteranos de RMI se encuentra Ed Viesturs, conocido por alcanzar la cima de los 14 picos más altos del mundo sin la ayuda de oxígeno suplementario.

Originalmente llamada Rainier Mountaineering Inc., la empresa ahora es propiedad del hijo de Lou Whittaker, Peter.

Lou Whittaker sobrevivió a avalanchas, tormentas severas y otros episodios desgarradores, y perdió a varios amigos o clientes en expediciones. No estaba en una expedición de RMI al Monte Rainier en 1981 cuando una enorme caída de hielo se cobró la vida de 11 escaladores (diez novatos y un guía) en lo que sigue siendo el desastre de montañismo más mortífero en los EE. UU. Su hijo Peter sobrevivió.

Lou y Jim Whittaker encabezaron el grupo que intentó recuperar a las víctimas, pero nunca fueron encontradas.

Lou Whittaker nunca llegó a la cima del Everest. Pero en 1984, dirigió la expedición que incluyó la primera cumbre estadounidense exitosa, y la tercera en general, desde el lado norte más frío.

Fue realista acerca de los riesgos del montañismo y dijo que no quería morir sin saber que había vivido.

«La escalada no son muertes», dijo a The Associated Press en 1983. «La escalada son las recompensas que obtienes de ella, el disfrute y la salud que obtienes al salir».

Cuando un periodista del Seattle Times le preguntó en 1989 por qué escalaba montañas, respondió: «Si tienes que preguntar, no entenderías si te lo dijera».

Lou Whittaker dijo que dejó de escalar cuando tenía 70 años.

Además de su gemelo, le sobreviven su esposa, Ingrid; sus hijos, Peter y Win; tres nietos y dos bisnietos. Le precedió en la muerte su hija Kim.