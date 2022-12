Mike Leach, entrenador de fútbol de Mississippi State, muere a los 61 años

Brusco, pionero y sin filtros, Mike Leach de Mississippi State fue uno de los entrenadores de fútbol americano más influyentes de esta generación o de cualquier otra. Su curiosidad y fascinación sin límites por las personas, los lugares y las cosas lo hicieron famoso más allá del campo, un personaje único en el deporte.

Leach, quien ayudó a revolucionar el fútbol desde la escuela secundaria hasta la NFL con la ofensiva Air Raid, murió el lunes por la noche luego de complicaciones de una afección cardíaca, dijo la escuela el martes. Tenía 61 años.

Leach se enfermó el domingo en su casa de Starkville, Mississippi, cerca de la universidad. Fue tratado en un hospital local antes de ser trasladado en avión al Centro Médico de la Universidad de Mississippi en Jackson, a unos 200 kilómetros (120 millas) de distancia.

“Mike fue un esposo, padre y abuelo generoso y atento. Pudo participar en la donación de órganos en UMMC como un acto final de caridad”, dijo la familia en un comunicado emitido por el estado de Mississippi. “Estamos apoyados y animados por la efusión de amor y oraciones de familiares, amigos, la Universidad Estatal de Mississippi, el personal del hospital y los fanáticos del fútbol de todo el mundo. Gracias por compartir la alegría de la vida de nuestro amado esposo y padre”.

En 21 temporadas como entrenador en jefe en Texas Tech, Washington State y Mississippi State, Leach tuvo marca de 158-107 después de tomar un camino inusual hacia la profesión.

Leach luchó contra una neumonía a finales de esta temporada, tosiendo incontrolablemente a veces durante las conferencias de prensa, pero parecía estar mejorando, según quienes trabajaron con él.

La noticia de que se enfermó gravemente se extendió por el fútbol universitario en los últimos días y dejó atónitos a muchos de los que lo conocían, esperando y orando por una recuperación.

“Es difícil expresar con palabras el impacto que Mike Leach tuvo en los jugadores que entrenó, el fútbol y en mí personalmente”, publicó el entrenador de TCU, Sonny Dykes, en Twitter. “Era una personalidad única, un pensador independiente y un gran amigo. Nadie tuvo mayor influencia en mi vida que mi padre”.

En Starkville, bajo un cielo gris, la pantalla de video del estadio Davis Wade mostraba una imagen de Leach sonriente y el mensaje : “En memoria amorosa”. Se ataron cintas negras a las puertas del estadio y allí se dejaron flores en honor al entrenador.

“El agudo intelecto y la franqueza sin adornos de Mike lo convirtieron en una de las verdaderas leyendas de los entrenadores de la nación”, dijo el presidente del estado de Mississippi, Mark Keenum. “Su fallecimiento trae una gran tristeza a nuestra universidad, a la Conferencia del Sureste y a todos los que amaban el fútbol americano universitario. Extrañaré la profunda curiosidad de Mike, su honestidad y su enfoque abierto para buscar la excelencia en todas las cosas”.

En el Martin Stadium en Pullman, Washington , un tributo similar estaba en el tablero de video sobre un campo cubierto de nieve.

Leach era conocido por su ofensiva fácil de pasar, sus amplios intereses (escribió un libro sobre el líder nativo americano Geronimo, tenía pasión por los piratas y enseñó una clase sobre la guerra de insurgentes) y conferencias de prensa incoherentes e improvisadas.

Una entrevista con Leach era tan probable que se desviara hacia la política, la planificación de bodas o hipotéticas peleas de mascotas como si se apegara al fútbol. Consideraba a Donald Trump un amigo antes de que el empresario multimillonario se postulara para presidente y luego hizo campaña por él en 2016.

Viajó por todo el mundo y apreciaba más a aquellos que se salían de su experiencia.

“Una de las cosas más grandes que admiro de Michael Jordan es que lo condenaron mucho por jugar béisbol. Admiré eso por completo”, dijo Leach a The Associated Press la primavera pasada. “Quiero decir, vas a estar muerto en 100 años de todos modos. Has dominado el baloncesto y vas a tratar de dominar algo más, y te arriesgas y no tienes miedo de hacerlo, y sabes que mucha gente te estará observando mientras lo haces. Pensé que era genial.»

Los equipos de Leach fueron ganadores consistentes en programas donde el éxito no fue fácil. Sus mariscales de campo acumularon estadísticas de pases masivas, ejecutando una ofensiva relativamente simple llamada Air Raid que no inventó pero ciertamente dominó.

Seis de las 20 mejores temporadas de pases en la historia del fútbol universitario importante fueron de mariscales de campo que jugaron para Leach, incluidos cuatro de los seis primeros.

Llamando jugadas desde una hoja de papel doblada más pequeña que una ficha, Leach convirtió a pasadores como BJ Symons (448.7 yardas por juego), Graham Harrell (438.8), Connor Halliday (430.3) y Anthony Gordon (429.2) en creadores de récords y Aspirantes al Trofeo Heisman.

“Tienes que tomar decisiones y limitar lo que vas a enseñar y lo que vas a hacer. Esa es la parte difícil”, dijo Leach a The AP sobre el libro de jugadas económicas del Air Raid.

Leach también tenía una inclinación por dar cabezazos con autoridad, y no se avergonzaba de criticar a los jugadores que sentía que no estaban jugando con suficiente dureza.

Una convergencia de esos rasgos le costó a Leach su primer trabajo como entrenador en jefe. Tuvo marca de 84-43 con los Red Raiders, nunca tuvo una temporada perdedora en la escuela Big 12 y alcanzó el segundo lugar en el país en 2008 con un equipo que tuvo marca de 11-2 e igualó un récord escolar de victorias.

Fue despedido por Texas Tech en diciembre de 2009 luego de ser acusado de maltratar a un jugador, Adam James, hijo del exlocutor de ESPN y jugador de la NFL Craig James, quien había sufrido una conmoción cerebral.

Se negó a disculparse por el conflicto y finalmente demandó a Texas Tech por despido injustificado. La escuela estaba protegida por la ley estatal, pero Leach nunca dejó de luchar por ese caso . También presentó una demanda contra ESPN y Craig James que luego fue desestimada.

Mientras no entrenaba durante dos temporadas, Leach y su esposa, Sharon, se retiraron a su casa en Key West, Florida, donde andaba en bicicleta por la ciudad y tomaba tragos en los bares.

Volvió a entrenar en el Pac-12, pero nunca renunció a ese amado hogar en los Cayos.

Leach aterrizó en el estado de Washington en 2012. Después de tres temporadas perdedoras, los Cougars pronto se parecían mucho a sus equipos de Texas Tech. En 2018, el estado de Washington obtuvo marca de 11-2, estableciendo un récord escolar de victorias, y ocupó el puesto número 7 en el país.

Leach se mudó a la SEC en 2020 y se hizo cargo del estado de Mississippi. Después de años de dudas sobre si la ofensiva extendida de Leach podría tener éxito en la conferencia de fútbol más talentosa de la nación, los Bulldogs establecieron un récord de la SEC en yardas por pase en su primer juego contra el campeón nacional defensor LSU.

Nacido el 9 de marzo de 1961 en la pequeña Susanville, California, Leach creció en la aún más pequeña Cody, Wyoming. Criado como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, asistió a BYU y obtuvo una licenciatura en derecho de Pepperdine.

Leach no jugaba fútbol americano universitario (el rugby era su deporte), pero ver el innovador ataque de pase que usaba el entonces entrenador de BYU, LaVell Edwards, en un momento en que la mayoría de los equipos aún tenían muchas carreras, despertó su interés en diseñar jugadas.

En 1987, comenzó como entrenador universitario en Cal Poly-San Luis Obispo y pasó un año como entrenador de fútbol en Finlandia, pero fue en Iowa Wesleyan donde encontró a su musa. El entrenador en jefe Hal Mumme había inventado el Air Raid mientras entrenaba en la escuela secundaria en Texas. En Iowa Wesleyan, con Leach como coordinador ofensivo, comenzó a afianzarse y a cambiar fundamentalmente la forma en que se jugaba al fútbol americano .

Mumme también recordó haber pasado horas con Leach en el automóvil, conduciendo para ver a los reclutas y aprender todo lo posible sobre la ofensiva. Las conversaciones abarcaron desde la existencia de extraterrestres y Bigfoot hasta la historia de la Guerra Civil y las mejores hamburguesas de comida rápida.

“Quiero decir, probablemente lo cubrimos todo”, dijo Mumme a The AP.

Leach siguió a Mumme a Valdosta State y luego a la SEC en Kentucky, rompiendo récords de aprobación en el camino. Pasó una temporada como coordinador ofensivo de Oklahoma en 1999 antes de obtener su propio programa en Texas Tech.

A partir de ahí, el Air Raid se extendió como un salvaje y se convirtió en la forma predominante en que se llevó a cabo la ofensiva en la Big 12 Conference y más allá.

El extenso árbol de entrenadores de Leach incluye a Dykes, Lincoln Riley de USC, Dana Holgorsen de Houston y Kliff Kingsbury de los Arizona Cardinals.

“Entrenador: sin duda lo extrañaremos, pero su impacto en tantos vivirá: agradecido por cada momento. Cambiaste mi vida y la de muchos otros”, publicó Riley en Twitter.

La temporada pasada, el equipo del estado de Mississippi de Leach terminó 8-4, incluida una victoria de 24-22 la noche de Acción de Gracias sobre Mississippi en la intensa rivalidad conocida como Egg Bowl. Fue su último partido.

A Leach le sobreviven su esposa y cuatro hijos, Janeen, Kimberly, Cody y Kiersten.