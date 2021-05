Médico advierte que Juegos Olímpicos de Tokio podrían extender variantes

AP

Washington Hispanic:

Un médico que representa a un organismo médico japonés advirtió el jueves que la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados en dos meses podría conducir a la propagación de variantes del coronavirus.

El Dr. Naoto Ueyama, presidente de la Unión de Médicos de Japón, dijo que el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés habían subestimado los riesgos de traer 15.000 atletas olímpicos y paralímpicos al país, acompañados por decenas de miles de funcionarios, jueces, medios de comunicación y emisoras de más de 200 países y territorios.

«Desde la aparición del COVID-19 no ha habido una reunión tan peligrosa de personas que se reúnen en un solo lugar desde tantos lugares diferentes alrededor del mundo», dijo, hablando en Tokio en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón. «Es muy difícil predecir a qué podría conducir esto.»

Ueyama comparó continuamente el virus con una situación de «guerra convencional», y dijo que estaba hablando por su propia experiencia como médico de hospital que trabaja a las afueras de Tokio. No ha participado en ninguna de las planificacións olímpicas.

«Creo que la clave aquí es si una nueva cepa mutante del virus surgiera como resultado de esto, los Juegos Olímpicos», dijo.

El COI y los organizadores locales dicen que han estado confiando en la Organización Mundial de la Salud para la orientación de salud pública. Dicen que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos serán «seguros y seguros», centrados en pruebas exhaustivas, protocolos estrictos, distanciamiento social y mantener a los atletas en gran parte aislados en la Villa Olímpica junto a la Bahía de Tokio.

El COI ha dicho que espera que más del 80% de las personas que viven en la aldea sean vacunadas. Esto contrasta con un despliegue muy lento en Japón, donde menos del 5% del público ha sido vacunado.

Ueyama, que es el presidente de un organismo que representa a 130 médicos, se une a otros expertos médicos en Japón para expresar su oposición a la celebración de los Juegos Olímpicos. El miércoles, el periódico japonés Asahi Shimbun pidió que se cancelaran los Juegos Olímpicos.

A principios de esta semana, el New England Journal of Medicine dijo en un comentario: «Creemos que la determinación del COI de proceder con los Juegos Olímpicos no está informada por la mejor evidencia científica».

Cuestionó los llamados Playbooks del COI, que detallan las reglas en los juegos para atletas, personal, medios de comunicación y otros. La edición final se publicará el próximo mes.

«Los Libros de jugadas del COI no se basan en una evaluación de riesgos científicamente rigurosa, y no consideran las formas en que se produce la exposición, los factores que contribuyen a la exposición y qué participantes pueden estar en mayor riesgo», escribió la publicación.

El British Medical Journal el mes pasado en un editorial también pidió a los organizadores que «reconsideraran» la celebración de los Juegos Olímpicos en medio de una pandemia.

Ueyama dijo que las cepas del virus encontradas en Gran Bretaña, Brasil, India y Sudáfrica podrían encontrar allí camino a Tokio. Reiteró que las pruebas y vacunas contra el PCR no son infalibles.

«Tal decisión (de celebrar los Juegos Olímpicos) no es algo que debe tomar sólo el COI o sólo por el único país anfitrión», dijo. «Soy un fan olímpico. Sin embargo, no creo que deban seguir adelante mientras empujan a muchas personas al peligro o llamando a muchas personas a hacer sacrificios con respecto a sus vidas para que tengan lugar.

«Es peligroso celebrar los Juegos Olímpicos aquí en Tokio», agregó Ueyama.

Subrayó lo que otros han dicho: la celebración de los Juegos Olímpicos pondrá al sistema médico de Japón bajo más tensión. Tokio, Osaka y otras partes de Japón están bajo órdenes de emergencia que probablemente se extenderán más allá de la expiración del 31 de mayo.

«No será posible que los hospitales proporcionen ningún tratamiento especial para los involucrados en los Juegos Olímpicos», dijo. «Tendrán el mismo trato bajo las mismas reglas que están disponibles para el pueblo japonés.»

Más de 12.000 muertes en Japón han sido atribuidas al COVID-19, lo que a los estándares mundiales se ha visto pobre en comparación con otras partes de Asia. Muchas de esas muertes se han producido en los últimos meses a medida que los nuevos casos se han propagado rápidamente.

Japón ha gastado oficialmente 15.400 millones de dólares para organizar los Juegos Olímpicos, aunque las auditorías del gobierno dicen que puede ser mucho mayor. Todos menos 6.700 millones de dólares son dinero público.

El COI depende de la venta de derechos de emisión por el 75% de sus ingresos. Se estima que los derechos televisivos en Tokio ascienden a entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, independientemente de si se permite a los fans asistir o no.

Hasta ahora, los aficionados extranjeros serán prohibidos, y el mes que viene los organizadores dirán si algún aficionado local puede asistir.

Richard Pound, miembro senior del COI de Canadá, ha estado hablando casi a diario, centrado en convencer a los japoneses —y a una audiencia global— de que los Juegos Olímpicos no serán cancelados. Le dijo a la revista japonesa Bunshun esta semana que los juegos se llevarán a cabo.

Su entrevista fue traducida del inglés al japonés.

En una entrevista esta semana en el Evening Standard de Londres, Pound dijo: «Los organizadores ahora han cambiado de marcha y están en la parte operativa de la misma. Salvo armagedón que no podemos ver o anticipar, estas cosas están en marcha».

Ueyama se burló de los comentarios.

«Los Juegos Olímpicos no son algo que deba celebrarse incluso en la medida del Armagedón», dijo el médico. «La pregunta es para quién se celebran los Juegos Olímpicos y con qué propósito? No creo que alguien que pueda hacer tal declaración tenga ninguna comprensión de estas preguntas».