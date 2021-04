Los novatos de MLB de 2020 debutan de nuevo con los aficionados en las gradas

AP

Washington Hispanic:

El debut de Trevor Rogers en grandes ligas fue sólo la mitad de lo que esperaba.

«Mucho nerviosismo», recordó el zurdo de los Marlins de Miami. «Y un montón de recortes de cartón.»

Rogers, al igual que los otros 211 jugadores que hicieron su debut en grandes ligas en 2020, obtuvo una introducción inusual al nivel superior del béisbol, una temporada acortada por la pandemia cuando los aficionados fueron casi totalmente expulsados del estadio.

Ahora, muchos de esos jugadores están de vuelta en las Mayores, y todos esos recortes han sido reemplazados por multitudes de capacidad limitada que todavía son algunos de los más grandes que esos novatos han visto.

«Ha sido increíble», dijo el joven de los Marlins Jazz Chisholm Jr. «Siento que cada día es un nuevo día de apertura para mí porque nunca he tenido la oportunidad de jugar con los aficionados en las Grandes Ligas».

Chisholm y Rogers rompieron con Miami la temporada pasada, parte de un club prometedor que superó un brote de coronavirus que estancó la temporada para poner fin a una sequía de playoffs de 16 años.

Rogers admite que los aficionados lo echaron momentáneamente de su juego. El jugador de 23 años hizo su primera apertura esta temporada contra San Luis el 5 de abril y se fue de 3-0 después de su primera entrada en el montículo. Los problemas mecánicos fueron parte del problema, pero también reconoció tener esos nervios de debut de nuevo con 4.605 aficionados en Marlins Park.

«Yo era demasiado exager, seguro», dijo. «Escuchar el ruido de la multitud, hablar, charlar, los vítores y abucheos y todo eso bueno, fue algo a lo que tuve que acostumbrarme de nuevo. Definitivamente hizo que la frecuencia cardíaca fuera un poco más rápida».

Rogers, elegido en la primera ronda del draft en 2017, se ajustó muy bien en su siguiente turno, un enfrentamiento el domingo contra el dos veces ganador del Premio Cy Young Jacob deGrom en Nueva York. Superó al as de los Mets en una victoria de 3-0, ayudado por un impresionante jonrón de Chisholm fuera de la bola rápida de 100 mph de DeGrom en las letras.

Con su cabello azul brillante y sus extravagantes joyas, el afán de Chisholm por actuar para un público no es una gran sorpresa.

«Me encanta tener fans ahí fuera», dijo el infielder. «Me encanta escucharlos hablar su basura, me encantan los cumplidos, me encanta todo lo que los fans traen al juego, la energía. Lo hace todo por mí. Me da la piel de gallina preparándome para salir y jugar un juego».

Los negocios no son tan habituales en las grandes ligas. Después de llenar los estadios con semejanzas de cartón de los aficionados el año pasado, los equipos han comenzado a permitir un acceso limitado de los aficionados, con una multitud promedio de aproximadamente 10.000 por partido. Para los jugadores que vienen de las menores, esas multitudes ya son tan grandes como han visto: los parques triple A generalmente promedian entre 5.000 y 9.000 clientes por juego.

Para algunos, el regreso ha sido bien cronometrado.

Yermín Mercedes ha sido una estrella de ruptura con los Medias Blancas de Chicago, convirtiéndose en el primer jugador desde al menos 1900 en abrir una temporada con ocho hits consecutivos, en sus primeras cuatro aperturas en grandes ligas, nada menos.

El jugador de 28 años aparentemente se ha consolidado como uno de los favoritos de los fans en menos de dos semanas. Ha sido recibido por grandes vítores cuando viene a batear, y posó para fotos cerca del dugout de Chicago la semana pasada con un fan con una camiseta personalizada no. 73 con «Yerminator» cosido en la espalda.

«Me quieren ahora mismo», dijo Mercedes, y agregó: «Me siento cómodo, me siento muy bien, porque sé que tengo gente detrás de mí».

Esas multitudes son una motivación fácil para los jugadores que tratan de volver a los grandes, también, como el diestro de los Rockies de Colorado Ryan Castellani. El jugador de 25 años fue llamado fuera del equipo de taxis para su primera apertura en grandes ligas el pasado 8 de agosto y entregó cuatro entradas sin hit contra Seattle.

«Desde una perspectiva egoísta, fue increíble», dijo a The Associated Press. «Quiero decir, me encanta que me llamen a lanzar, fue un gran juego. Pero desde una perspectiva familiar y todo eso, yo diría que fue un poco decepcionante».

Castellani terminó lanzando en 10 partidos, todo un poco agridulce porque su familia no podía venir a verlo en persona. Ha estado con su esposa desde la secundaria, lo que significa que ha estado con él a lo largo de toda su carrera. Pero ella, como el resto de su familia, tuvo que mirar desde lejos.

Se aseguró de recoger recuerdos, incluyendo al menos media docena de bolas de su debut y más de su primera victoria un par de semanas más tarde. Los distribuyó a familiares, amigos y otros influyentes, incluyendo al subdirector de desarrollo de jugadores de los Rockies, Chris Forbes, quien lo exploró y lo seleccionó.

Castellani está entrenando en el sitio de entrenamiento alternativo de Colorado, esperando su próxima oportunidad en grandes ligas. Está agradecido de haber tenido algo de un abierto suave el año pasado – «fue sólo béisbol, no hubo distracciones», dijo – pero espera que se sienta diferente la próxima vez que ase un montículo de Grandes Ligas.

«Ese primer partido frente a, como una gran multitud, un enorme estadio de béisbol, tener familia en las gradas, eso será, me siento igual de bueno, tal vez incluso mejor, que mi debut», dijo.