Los Juegos Olímpicos de Tokio darán a conocer el libro de reglas para vencer a la pandemia

Este es el libro de reglas que el COI y los organizadores de Tokio van a poner en marcha la próxima semana para explicar cómo 15.400 atletas olímpicos y paralímpicos y decenas de miles de otros intentarán entrar con seguridad en Japón cuando se abran los Juegos Olímpicos en poco menos de seis meses.

Los organizadores y el Comité Olímpico Internacional finalmente se están haciendo públicos con su planificación, con la esperanza de hacer retroceder los informes de que los Juegos Olímpicos serán cancelados con Tokio y gran parte de Japón todavía bajo estado de emergencia con el aumento de los casos COVID-19.

El despliegue en la sede olímpica en Suiza está previsto para el 4 de febrero, con Tokio probablemente presente el 5 de febrero.

«Creamos cuatro escenarios diferentes, uno que tenía restricciones de viaje, clusters, a uno donde la pandemia casi había desaparecido», explicó Lucia Montanarella, directora de operaciones de medios del COI, el martes para una mesa redonda celebrada por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva.

«El escenario actual es muy parecido a uno de los que habíamos creado, con la pandemia todavía entre nosotros, y algunos países siendo capaces de contenerla, algunos no».

El libro de jugadas tratará sobre la creación de burbujas seguras en Tokio, y se actualizará con los cambios de protocolo a medida que la apertura del 23 de julio se acerque. Los Juegos Paralímpicos están programados para abrir el 24 de agosto.

Es probable que los atletas y aquellos que viajan a Japón —entrenadores, jueces, medios de comunicación, emisoras, VIPS— se enfrenten a algún período de auto-cuarentena antes de salir de casa. Esto será seguido por pruebas en el aeropuerto, pruebas de llegada a Japón, y pruebas frecuentes para aquellos que se alojan en la aldea de los atletas junto a la bahía de Tokio.

Montanarella dijo que «sabemos que estamos enfrentando un gran desafío, esto es crear una burbuja para todos los atletas. Una cosa es crear una burbuja para 200 atletas en un solo deporte, y una cosa muy diferente es crear una burbuja para miles de atletas de diferentes deportes».

Una de las principales preguntas sin respuesta involucra a los fans. ¿Cuántos fans podrán entrar en los lugares? ¿Se permitirá a los aficionados del extranjero?

El ministro olímpico Seiko Hashimoto dijo el martes que la decisión se anunciará «para la primavera». Menos fans significa más costos para Japón. El comité organizador local esperaba recibir $800 millones de la venta de entradas. Cualquier déficit tendrá que ser consanguno por entidades gubernamentales japonesas.

Craig Spence, portavoz del Comité Paralímpico Internacional, dijo que los organizadores deben obtener el apoyo del público japonés en medio de encuestas que muestran que el 80% de los encuestados piensa que los Juegos Olímpicos deben ser cancelados o pospuestos.

«Si usted es un atleta o una parte interesada, no podrá subirse a un avión hasta que proporcione una prueba negativa», dijo Spence a Associated Press. «Cuando veas el número de pruebas que vamos a hacer (in situ), eso debería tranquilizar a la gente».

El presidente del COI, Thomas Bach, que ha dicho que las vacunas no son «obligatorias», sigue presionando para que todos los participantes sean vacunados. La Organización Mundial de la Salud dijo a principios de esta semana que los atletas olímpicos no deberían ser una prioridad por delante de los trabajadores de la salud, los ancianos y los vulnerables.

El COI ha tenido a sus miembros de alto perfil hablando en voz pública.

El miembro del COI Sebastian Coe estaba en la televisión japonesa el miércoles, y el miembro del COI Dick Pound sugirió la semana pasada que la «forma más realista de seguir adelante» era priorizar a los atletas. Recibió una fuerte oposición.

El COI recibe casi el 75 % de sus ingresos por la venta de derechos de emisión. Tokio podría valer entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en ingresos por derechos, lo que hace que los juegos de Japón sean un imperativo financiero, incluso si se convierte en un evento principalmente solo para la televisión.

«Es un proyecto difícil con una serie de demandas», dijo Gerardo Werthein, miembro de la junta ejecutiva del COI, el sitio de noticias argentino Infobae. «Las circunstancias nos obligan a hacer estas cosas, y es un gran desafío».

Japón tiene más de 5.000 muertes atribuidos a COVID-19, pero su sistema de atención de la salud está bajo estrés por las muertes y el aumento de nuevos casos. Se espera un despliegue de la vacuna el próximo mes, pero más tarde en primavera para gran parte del público en general.

El presidente de la Asociación Médica de Japón hizo una advertencia la semana pasada cuando se le preguntó sobre los Juegos Olímpicos y posibles pacientes del extranjero.

«Mucha gente vendrá del extranjero, y es un gran número, incluso con sólo los atletas», dijo el Dr. Toshio Nakagawa. «En esta situación, si los pacientes con coronavirus aparecen entre ellos como un colapso del sistema médico está sucediendo y se está extendiendo, no será posible aceptarlos. A menos que ocurra un milagro, como que la implementación de la vacuna tenga éxito repentinamente, o que de repente se encuentre una cura, no podemos aceptar más pacientes».