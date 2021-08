La delantera estadounidense Carli Lloyd se retira tras una carrera condecorada

AP

La delantera estadounidense Carli Lloyd se retira después de una carrera condecorada que incluyó un par de títulos de la Copa del Mundo y dos medallas de oro olímpicas, así como una medalla de bronce en los Juegos de Tokio.

La dos veces Jugadora Mundial del Año de la FIFA conocida por su espectacular hat-trick en la final de la Copa Mundial de 2015 jugará cuatro partidos amistosos aún no anunciados este otoño con los Estados Unidos, y terminará la temporada con su equipo de club, Gotham FC. Ella insinuó durante más de un año que se acercaba al final de su carrera y lo hizo oficial el lunes.

«A través de todos los goles, los trofeos, las medallas y los campeonatos ganados, de lo que estoy más orgulloso es de que he podido mantenerme sin complejos», dijo Lloyd, cuya carrera internacional se ha extendido por unos 16 años. «Mi viaje ha sido duro, pero honestamente puedo decir que me he mantenido fiel a mí mismo, a mis compañeros de equipo, mis entrenadores, los medios de comunicación y los aficionados a lo largo de toda mi carrera y eso es de lo que estoy más orgulloso.

Todo el mundo ve los momentos de gloria, pero he apreciado el trabajo detrás de las escenas y la adversidad que he tenido que superar para llegar a esos momentos gloriosos».

Lloyd, de 39 años, anotó un par de goles en la victoria de Estados Unidos por 4-3 sobre Australia en el juego por la medalla de bronce en Japón a principios de este mes. Se convirtió en la primera estadounidense en anotar en cuatro Juegos Olímpicos diferentes, y sus 10 goles totales en el evento establecieron un nuevo récord entre los jugadores estadounidenses.

Ocupa el segundo lugar en la lista de todos los tiempos del equipo nacional con 312 apariciones, y el cuarto con 128 goles.

Lloyd es probablemente mejor conocida por sus tres goles, todos en el espacio de 16 minutos, para llevar a Estados Unidos a una victoria por 5-2 sobre Japón en la final de la Copa Mundial de 2015. Su tercer gol en ese partido fue un golpeo desde el centro del campo.

En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Lloyd anotó en tiempo extra en una victoria por 1-0 sobre Brasil en la final. Cuatro años más tarde, anotó los dos goles en el partido por la medalla de oro contra Japón en el estadio de Wembley, convirtiéndose en la única jugadora en marcar goles ganadores en finales olímpicas consecutivas.

«Carli Lloyd es una verdadera leyenda», dijo el entrenador estadounidense Vlatko Andonovski. «Su carrera fue única, y su éxito en el campo es algo que todos los jugadores actuales y futuros del Equipo Nacional deben aspirar a lograr. La forma en que abordó su entrenamiento diario y su carrera como profesional es realmente impresionante y me ha honrado entrenarla».

Nacido en Nueva Jersey, Lloyd ha jugado profesionalmente durante unos 12 años, abarcando el tiempo en la ahora desaparecida liga de fútbol profesional femenino y en la Liga Nacional de Fútbol Femenino. También tuvo una breve temporada con el Manchester United en la Super Liga Femenina.

Conocida por su enfoque acerado y su competitividad, Lloyd sugirió después de la carrera de Estados Unidos hacia el título de la Copa Mundial de 2019 que trataría de hacer la lista para los Juegos de Tokio, pero probablemente sería su último torneo importante con el equipo nacional.

Cuando los Juegos Olímpicos se retrasaron un año debido a la pandemia de coronavirus, Lloyd se sometió a un procedimiento de rodilla y trabajó su camino de regreso con un nuevo entrenador. También aprovechó el tiempo de inactividad para reconectar con su familia, de quien había estado distanciada durante gran parte de su carrera.

«Terminar mi carrera sabiendo que mi familia pudo estar a mi lado y compartir este último capítulo conmigo no podría haber sido más especial», dijo. «Todos tendremos mucho más tiempo para pasar juntos ahora, y especialmente con mi esposo Brian, que ha sido mi roca y el sistema de apoyo más grande durante todos estos años. Ambos estamos deseando comenzar este próximo capítulo de nuestras vidas sin mi rutina diaria de entrenamiento y juego, ¡pero lo más probable es que necesite otra salida para mi competitividad! ¿Tal vez eso será golf?»