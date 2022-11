La carrera de Ronaldo en el Manchester United finaliza, pero ¿quién lo reemplaza?

La explosiva entrevista televisiva de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan parece segura de poner fin a su carrera en el Manchester United.

Es difícil ver un camino de regreso para el delantero de 37 años, quien dijo que no respeta al entrenador Erik ten Hag y se siente «traicionado» por el club.

La pregunta ahora es si Ronaldo puede asegurar una transferencia en enero después de no poder irse a un club de la Liga de Campeones antes del comienzo de la temporada.

United ya estaba planeando una vida sin él antes de que extractos de su entrevista comenzaran a circular el domingo por la noche, pero es probable que ese proceso se acelere después de su última muestra pública de disidencia.

Ten Hag ya tuvo que censurarlo por abandonar un amistoso de pretemporada antes de tiempo, y lo eliminó de su equipo el mes pasado cuando se negó a entrar como suplente contra el Tottenham.

Ronaldo mostró un elemento de contrición en las redes sociales más tarde y mantuvo conversaciones claras con Ten Hag antes de ser bienvenido nuevamente al redil.

Pero estos nuevos comentarios amenazan con ser un golpe final en términos de la relación del delantero de la Copa del Mundo de Portugal con su entrenador.

“No lo respeto porque él no muestra respeto por mí”, dijo Ronaldo al programa de televisión Piers Morgan Uncensored. “Si no me tienes respeto, yo nunca te tendré respeto”.

Ronaldo también afirma que hay un intento de sacarlo del club.

Eso ocurre a pesar del propio deseo del cinco veces ganador del Balón de Oro de irse a principios de año.

Ten Hag se mostró reacio a dejarlo ir en la pretemporada, sobre todo por la falta de reemplazos viables dentro de su equipo o en el mercado. Y ese problema persiste hasta enero, cuando la búsqueda de un nuevo delantero centro por parte del United se complicará aún más por los precios típicamente inflados durante la ventana de transferencia de mitad de temporada.

El equipo de reclutamiento del United preferiría hacer sus negocios al final de la temporada, y Ten Hag estaba preparado para hacer de Ronaldo parte de sus planes para el resto de la campaña, incluso después del incidente contra el Tottenham.

La sensación en el United el domingo por la noche era que no se permitiría que las acciones de Ronaldo restaran valor a la positividad generada por el gol tardío de Alejandro Garnacho en la victoria por 2-1 en Fulham.

Sin embargo, es todo lo contrario, y el comportamiento fuera del campo del exdelantero del Real Madrid y la Juventus ha sido con demasiada frecuencia una distracción no deseada durante los cuatro meses al mando de Ten Hag.

El momento de la entrevista también asegura que permanecerá sobre el club mientras la Premier League hace una pausa para la Copa del Mundo.

Morgan se ha negado a confirmar cuándo se llevó a cabo, lo que solo aumenta la impresión de que fue un intento premeditado y manipulado para obtener el máximo impacto.

“El club considerará su respuesta después de que se hayan establecido todos los hechos”, dijo United el lunes. “Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”.

Esa declaración, en sí misma, sugiere que la jerarquía del club fue tomada por sorpresa.

La entrevista también podría interpretarse como un mensaje para los posibles pretendientes, y Ronaldo tendrá que esperar que se presenten más que en la pretemporada.

Su salario reputado de alrededor de £ 500,000 a la semana ($ 587,000) descarta la mayoría de los clubes en Europa.

Si el deseo de Ronaldo sigue siendo jugar en la Liga de Campeones, entonces el número de clubes posibles se reduce aún más, y esa competencia ahora se reduce a los últimos 16.

Otro problema es su forma poco convincente esta temporada, con solo tres goles en 18 apariciones.

Un buen Mundial podría hacer crecer el interés por el veterano delantero.

En términos de un reemplazo, la imagen no es más clara para United que durante la última ventana.

El delantero del Red Bull Salzburg, Benjamin Sesko, era una consideración seria, pero firmó un precontrato con el RB Leipzig, mientras que Darwin Núñez era otro objetivo antes de unirse al Liverpool.

Tan pequeño era el grupo de posibles delanteros que el United incluso exploró la posibilidad de fichar al veterano delantero del Bolonia Marko Arnautovic, lo que provocó una furiosa respuesta de los fanáticos.

Hay una aceptación entre los clubes de élite de que hay muy pocos jugadores emergentes del perfil de Erling Haaland del Manchester City.

Eso fue subrayado por Bayern Munich y Barcelona, ​​quienes ficharon a delanteros de 30 años mientras perseguían goleadores de primera clase a principios de este año.

El Bayern fichó a Sadio Mane, de 30 años, después de vender a Robert Lewandowski, de 34, al Barcelona. Mientras tanto, Karim Benzema, de 34 años, sigue liderando el ataque del Real Madrid.

Ten Hag espera que Anthony Martial pueda superar los problemas de condición física que han interrumpido su carrera en el United y está tratando de ayudar a Marcus Rashford a convertirse en un anotador prolífico.

Es posible que tenga que confiar en ese par hasta el final de la temporada como mínimo, y los comentarios de Ronaldo seguramente señalan un final amargo de su tiempo en Old Trafford.