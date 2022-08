Juez de Nevada casi revela documentos del caso de violación de Ronaldo

Un informe de la policía de Las Vegas compilado una década después de que una mujer presentara por primera vez una denuncia por violación en 2009 contra la estrella del fútbol internacional Cristiano Ronaldo casi se hizo pública el martes por error, antes de que un juez de Nevada se retractara y la mantuviera sellada.

La jueza de la corte de distrito del condado de Clark, Jasmin Lilly-Spells, decidió seguir, al menos temporalmente, una orden de la corte federal que ocultaba de la vista del público los resultados de la investigación policial, un acuerdo de confidencialidad con la presunta víctima de violación y registros presuntamente robados de conversaciones entre abogado y cliente entre Ronaldo y sus abogados

“La corte ordenó que se mantenga el sello temporal”, dijo Lilly-Spells, invitando a presentar argumentos por escrito antes del 6 de septiembre de los abogados de Ronaldo, la mujer, Kathryn Mayorga, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y el periódico Las Vegas Review-Journal.

Mayorga acudió a la policía de Las Vegas después del encuentro de junio de 2009, pero se abandonó la investigación criminal porque no identificó a su presunto atacante por su nombre ni dijo dónde ocurrió el incidente, dijeron la policía y los fiscales.

La policía reabrió la investigación por violación después de que Mayorga presentara una demanda civil contra Ronaldo en 2018. Pero el fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, se negó a presentar cargos penales, diciendo que había pasado demasiado tiempo para probar el caso ante un jurado más allá de toda duda razonable.

El martes, el juez rechazó una solicitud de la policía de Las Vegas para dictaminar si Ronaldo podría demandar al departamento por daños y perjuicios si divulgaba los registros. Los documentos no formaron parte del registro público del tribunal.

Como parte de ese fallo, Lilly-Spells declaró que varios otros elementos pendientes eran discutibles, incluida una orden temporal que mantenía sellados los documentos en disputa en espera de una audiencia. Mientras los argumentos se prolongaban hasta la tarde, el juez reconoció y corrigió el error.

Aún está por decidirse si los documentos deben ser divulgados bajo la ley de registros públicos del estado de Nevada, luego de que Mayorga y sus abogados perdieran un caso en la Corte de Distrito de los EE.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual. Pero Mayorga dio su consentimiento a través de sus abogados para que se nombre en los informes noticiosos.

El New York Times inició una lucha para publicar los registros en un tribunal federal y el Review-Journal emprendió la batalla en un tribunal estatal. La abogada Margaret McLetchie ha representado a ambos periódicos.

Los abogados de Ronaldo, encabezados por Peter Christiansen y Kendelee Works, han luchado en cada paso de una batalla legal de cuatro años para evitar que los documentos se hicieran públicos.

El abogado de Mayorga, Leslie Mark Stovall, ha tratado de liberarlos, a veces adjuntándolos a documentos judiciales antes de que los abogados de Ronaldo emprendieran acciones legales rápidas para mantenerlos sellados.

La jueza federal de distrito, Jennifer Dorsey, desestimó en junio la demanda civil de Mayorga, que se trasladó en 2019 a un tribunal federal, donde Stovall solicitó al menos $25 millones más en daños a Ronaldo, más los honorarios de los abogados.

Stovall ha apelado la desestimación del caso por parte de Dorsey ante la 9ª Corte de Apelaciones de EE. UU. en San Francisco.

Los abogados de Mayorga alegan que Ronaldo o sus asociados violaron el acuerdo de confidencialidad antes de que un medio de comunicación alemán, Der Spiegel, publicara un artículo en abril de 2017 titulado “El secreto de Cristiano Ronaldo” basado en documentos obtenidos de lo que los documentos judiciales llamaron “portal de denuncias Football Leaks”.

Los abogados de Ronaldo argumentan que los documentos de «Football Leaks» y el acuerdo de confidencialidad son producto de conversaciones privilegiadas entre abogado y cliente y no hay garantía de que sean auténticos.

También le están pidiendo a Dorsey que ordene a Stovall pagar más de $626,000 en costos judiciales y honorarios para castigarlo por lo que Dorsey, en un comentario mordaz, denominó «conducta de mala fe» por parte de un oficial de la corte y el uso indebido de información filtrada y robada. documentos para seguir el caso de Mayorga.

“El hecho de que él no fuera el ladrón original no agrega ningún elemento de inocencia a su expropiación calculada de documentos de un tercero sin preocuparse por su naturaleza obviamente privilegiada y confidencial o las circunstancias sospechosas que los rodean”, escribió el juez.

Mayorga es una ex modelo y maestra que vive en el área de Las Vegas. Su demanda dice que conoció a Ronaldo en un club nocturno y fue con él y otras personas a la suite de su hotel, donde alegó que él la agredió en un dormitorio. Ella tenía 25 años en ese momento. Tenía 24 años.

El equipo legal de Ronaldo no discute que Ronaldo conoció a Mayorga y tuvieron relaciones sexuales en junio de 2009, pero sostiene que fue consensuado.

Ronaldo, ahora de 37 años, es una de las estrellas deportivas mejor pagadas y reconocibles del mundo. Juega en el Manchester United de la Premier League inglesa y ha sido capitán de la selección nacional de su país de origen, Portugal. Jugó en los últimos años en Italia para el club Juventus de Turín.