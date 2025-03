John Feinstein, autor de bestsellers y uno de los principales escritores deportivos del país, muere a los 69 años

John Feinstein, uno de los principales escritores deportivos del país y autor de numerosos libros superventas, incluyendo el innovador «Una temporada al borde del abismo» sobre el entrenador de baloncesto universitario Bob Knight , falleció inesperadamente el jueves. Feinstein tenía 69 años.

Murió por causas naturales en la casa de su hermano en McLean, Virginia, según Robert Feinstein, quien dijo que descubrió el cuerpo de John.

John Feinstein fue reportero a tiempo completo de The Washington Post de 1977 a 1991, comentarista para medios como ESPN y Golf Channel, y votante durante más de 20 años en la encuesta AP Top 25 de baloncesto universitario masculino. Continuó en el Post como columnista colaborador y también presentó programas de radio satelital en SiriusXM.

«Era muy apasionado», dijo Robert Feinstein en una entrevista telefónica. «La gente lo amaba o lo odiaba, con la misma intensidad».

John Feinstein, siempre un narrador, ya sea por escrito o al conversar con otros periodistas en la sala de prensa de un estadio, estuvo trabajando hasta el momento de su fallecimiento. Se encontraba en el área de Washington esta semana para cubrir el Torneo Atlantic 10 antes del March Madness, y escribió una columna para el Post sobre el entrenador de Michigan State, Tom Izzo, que apareció en línea el jueves.

Feinstein se sentía cómodo escribiendo sobre diversos deportes, como golf y tenis, pero era más conocido por su conexión con el baloncesto universitario gracias a «Una temporada al borde del abismo». Se tomó una licencia del Post en 1985 para integrarse en el equipo de Indiana de Knight, y el libro destacó el talento del autor para lo dramático y su capacidad para capturar la personalidad de sus personajes.

Para entonces, la reputación de Knight como irascible ya estaba bien establecida, y Feinstein la hizo realidad. Feinstein también retrató con eficacia las relaciones personales que Knight tenía con sus jugadores, que alternaban entre la calidez y el abuso.

«No puedo exagerar lo importante que fue Knight en mi vida», escribió Feinstein en el Post después de la muerte del entrenador en 2023.

“Knight no se retractó ni una sola vez del acceso, ni siquiera en momentos difíciles para su equipo”, escribió Feinstein. “Aunque no me dirigió la palabra durante ocho años después de la publicación del libro —molesto, sobre todo, por ver blasfemias en él—, finalmente decidió ‘perdonarme’, y mantuvimos una relación distante, aunque cordial, por el resto de su vida”.

Ese tipo de acceso y de periodismo especializado eran características del trabajo de Feinstein.

Escribió más de 40 libros, entre ellos «A Good Walk Spoiled» (1995), sobre golf profesional, y «A Civil War» (1996), sobre el partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina. Tras la publicación de este libro, trabajó durante muchos años como comentarista de radio para el equipo de fútbol americano de la Marina.

«The Ancient Eight», sobre fútbol americano de la Ivy League, se publicó el año pasado. Feinstein también escribió novelas deportivas dirigidas a lectores más jóvenes.

Feinstein se graduó en la Universidad de Duke y posteriormente enseñó allí.

“Consiguió que todos los que pudo hablaran con la clase: Gary Williams un día de partido cuando Maryland estaba en la ciudad, Billy Packer, Bud Collins. Bob Woodward llamó”, dijo Barry Svrluga, columnista del Washington Post, quien dijo que Feinstein le dio clases en un curso de periodismo deportivo cuando era estudiante de último año en Duke.

“Y se notaba que parte de su destreza periodística —cómo se colaba en vestuarios, oficinas, campos de prácticas y casas club en los eventos del PGA Tour— se debía a que realmente podía forjar relaciones, y a la gente le gustaba hablar con él”, dijo Svrluga el jueves. “En parte, eso se debía a que no era indulgente. Se sabía exactamente cuál era su postura. Y eso le granjeaba respeto”.

Además de Robert, a John Feinstein le sobreviven su esposa, Christine, sus hijas Brigid y Jayne, y su hijo Danny, así como una hermana, Margaret.