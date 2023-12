Joe Biden y la Casa Blanca apoyan al equipo indígena de lacrosse para los Juegos Olímpicos de 2028

El presidente Joe Biden está presionando para permitir que la nación indígena que inventó el lacrosse juegue bajo su propia bandera cuando el deporte regrese a los Juegos Olímpicos en 2028.

La posición de Biden, anunciada el miércoles en la Cumbre de Naciones Tribales de la Casa Blanca, es una solicitud para que el Comité Olímpico Internacional permita a los Haudenosaunee Nationals competir como su propio equipo en los Juegos de Los Ángeles.

Eso requeriría que el COI hiciera una excepción a una regla que permite competir en los Juegos Olímpicos a equipos que juegan sólo como parte de un comité olímpico nacional oficial. Los Haudenosaunee han competido como su propio equipo en varios eventos internacionales desde 1990.

«Tenemos la esperanza de que el COI también lo vea a nuestra manera», dijo a The Associated Press Tom Pérez, asesor principal y director de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca. «Si tenemos éxito, no será simplemente la bandera de la Confederación Haudenosaunee la que desfilará en los Juegos Olímpicos, será la bandera de los pueblos indígenas de todo el mundo».

Los Haudenosaunee, anteriormente conocidos como iroqueses, son un conjunto de seis naciones indígenas cuyo territorio cubre el norte del estado de Nueva York y secciones adyacentes de Canadá.

Poco después de que el COI anunciara en octubre que el lacrosse regresaría a los Juegos Olímpicos, reiteró su postura acerca de que los equipos debían competir bajo la bandera de un comité olímpico establecido. Sugirió que los comités olímpicos de Estados Unidos y Canadá tendrían que encontrar una manera de incluir a atletas indígenas en sus respectivos equipos nacionales.

Crear ciertos lugares para los atletas en los equipos de Estados Unidos y Canadá crearía sus propios problemas logísticos en el proceso de selección. No era el objetivo final de los líderes de Haudenosaunee cuando presionaron para que el lacrosse volviera a los Juegos Olímpicos.

“El objetivo final es que los Haudenosaunee ganen una medalla de oro”, dijo Leo Nolan, director ejecutivo de los Haudenosaunee Nationals. «Es una situación delicada porque hay muchas partes móviles en todo este asunto».

Pero, dijo, si el objetivo de los Juegos Olímpicos es mostrar lo mejor de cada deporte, los Haudenosaunee deberían tener un lugar en los juegos. La clasificación mundial actual sitúa a los hombres de Haudenosaunee en tercer lugar, detrás de Estados Unidos y Canadá.

Trabajando con World Lacrosse, la federación internacional de este deporte, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se apoyaron en gran medida en la historia indígena del deporte para convencer al COI de traer el lacrosse de regreso a los juegos como un evento de medallas por primera vez desde 1908.

Alrededor del año 1100, las comunidades indígenas del noreste de América del Norte inventaron la primera versión del lacrosse, un juego en el que podían participar más de 100 hombres por bando. El deporte era visto como una forma de prepararse para las guerras, pero también como una experiencia religiosa e incluso como una herramienta para resolver disputas.

«Esperamos continuar colaborando con el Comité Olímpico Internacional, LA28 y los Comités Olímpicos de Estados Unidos y Canadá para explorar vías potenciales para que los Haudenosaunee participen en los Juegos Olímpicos respetando el marco de los Juegos Olímpicos», dijo World Lacrosse en un comunicado el miércoles. .

También publicó una declaración de la jugadora de Haudenosaunee, Fawn Porter, quien dijo que el apoyo del gobierno «ayudará a generar un impulso adicional a medida que continuamos nuestro viaje como pueblo Haudenosaunee con el deseo de llevar la medicina del lacrosse al mundo».

Este verano, los Haudenosaunee comenzaron a acercarse a la Casa Blanca para obtener el apoyo de Biden. Pérez dijo que Estados Unidos está trabajando con Canadá para apoyar la inclusión en los Juegos Olímpicos de 2028.

“No puedo pensar en un candidato más digno para la inclusión que una confederación que literalmente inventó el deporte y que cuenta con algunos de los hombres y mujeres más selectos del deporte en su nación”, dijo Pérez.