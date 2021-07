Estados Unidos se recupera de la derrota inicial con victoria 6-1 sobre Nueva Zelanda

AP

Washington Hispanic:

Después de una sorprendente derrota en el primer partido, el equipo de fútbol femenino de Estados Unidos prometió ser implacable contra Nueva Zelanda.

Y se recuperaron a lo grande.

Las estadounidenses navegaron a una derrota 6-1 de Nueva Zelanda frente a la primera dama Jill Biden en los Juegos Olímpicos de Tokio el sábado.

Con Estados Unidos liderando 2-0 al descanso, Biden llegó a tiempo para ver al equipo poner el partido en la segunda mitad en el Saitama Stadium.

Estados Unidos fue blanqueado por Suecia 3-0 en el primer partido. Fue la primera derrota del equipo desde enero de 2019 y rompió una racha de 44 partidos invicto. Los estadounidenses no llevaban ningún marcador desde 2017.

Pero los estadounidenses prometieron recuperar el control del torneo. El defensor Kelley O’Hara dijo que Estados Unidos necesitaba ser «despiadado» contra Nueva Zelanda.

«Suecia era un muy buen equipo y no jugamos lo mejor posible, y cuando haces eso contra un rival superior, te van a castigar. Así que esa no fue nuestra mejor actuación», dijo Crystal Dunn. «Creo que llegamos al Juego 2 sabiendo que no pasamos de ser un gran equipo hace dos días a no ser un gran equipo».

Rose Lavelle anotó un pase bien colocado de Tobin Heath en el noveno minuto para darle a Estados Unidos una ventaja temprana, y el primer gol del equipo en los Juegos Olímpicos. A pesar de la falta de goles, los estadounidenses dominaron la mitad, a diferencia de su fuera de clase en el inicio contra los suecos.

Lindsey Horan anotó con un cabezazo en los instantes finales de la mitad para poner a Estados Unidos arriba 2-0 al descanso. Fue el gol internacional número 23 de Horan y llegó en su aparición número 100 con el equipo nacional.

Horan lo llamó surrealista: Su gorra número 100 mientras la Primera Dama miraba en un estadio vacío.

«Creo que mi enfoque al entrar en este juego , obviamente es en la parte posterior de su cabeza que está recibiendo su gorra 100 , pero no quería que eso fuera un factor hoy, dijo Horan. » Creo que queríamos hacer el trabajo y mi enfoque era hacer todo lo posible para ayudar al equipo a ganar. Estoy feliz de conseguir un gol y sí, es bueno tener un aficionado en las gradas, también».

Podría haber sido peor para Nueva Zelanda, pero Estados Unidos tuvo cuatro goles anulados, todos por fuera de juego, en la primera mitad.

Un gol en propia meta de Abby Erceg amplió la ventaja de Estados Unidos a 3-0 en el minuto 64. Nueva Zelanda evitó la blanqueada con el gol de Betsy Hassett en el 72.

Christen Press, que entró como suplente en la segunda mitad, anotó desde el centro del área en el 80 con un feed de Julie Ertz, antes de que Alex Morgan anotara en los minutos finales del reglamento. Otro gol en propia meta de Nueva Zelanda cerró el partido en el tiempo de descuento.

«Mira, desde nuestra perspectiva pensé que tuvimos unos 80 minutos fantásticos y desafortunadamente los últimos 10 minutos nos dejaron un poco en el marcador», dijo el entrenador de Nueva Zelanda, Tom Sermanni. «Desde el punto de vista del esfuerzo, no se puede culpar a los jugadores, dieron sudor de sangre y lágrimas en el campo esta noche para enfrentarse a un muy buen equipo».

El entrenador estadounidense Vlatko Andonovski hizo cinco cambios en la alineación titular que utilizó contra Suecia, dando a Carli Lloyd la titularidad sobre Morgan, Megan Rapinoe para Press, Ertz para Sam Mewis, Emily Sonnett para O’Hara y Tierna Davidson para la capitana Becky Sauerbrunn.

Estados Unidos, el actual campeón de la Copa Mundial, ha estado en todos los Juegos Olímpicos desde que el fútbol femenino se unió al evento en 1996. El equipo mejor clasificado del mundo tiene cinco medallas de oro, más que cualquier otra nación.

Estados Unidos también perdió el primer partido de los Juegos de Pekín 2008, cayendo ante Noruega 2-0, pero ganó el oro.

Su némesis en los Juegos Olímpicos ha sido Suecia, que expulsó a los estadounidenses de los Juegos de Río de Janeiro en los cuartos de final hace cinco años.

«Creo que estuvimos un poco más compuestos, un poco más pacientes con la pelota este juego, y sabemos que va a ser un desafío perseguir esa medalla de oro», dijo Dunn. «Así que no estamos dando nada por sentado».

Nueva Zelanda perdió ante Australia 2-1 en su primer partido y las posibilidades de los Helechos de llegar a la ronda de octavos de final se hicieron escasas con la derrota del sábado.

Nueva Zelanda no había jugado ningún partido desde marzo de 2020 debido a las restricciones por coronavirus.