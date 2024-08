El tenis estadounidense sueña con romper una maldición en el US Open

Siempre aspirante al título femenino, con recientes campeonas como Serena Williams y Coco Gauff, la sequía del tenis masculino estadounidense en el US Open sobrepasa las dos décadas y tampoco vislumbra un gran candidato para la edición que arrancó este lunes en Nueva York.

Andy Roddick fue el último en alzar el trofeo frente a la afición local en 2003 y también en llegar a una final tres años después.

Con el título de Roddick, Estados Unidos cerró una racha de 15 años seguidos celebrando al menos un título de Grand Slam masculino, protagonizada por estrellas como Pete Sampras y Andre Agassi.

Ahora, una nueva generación pretende reactivar los éxitos del gigante norteamericano, el país con más victorias masculinas (52) en torneos grandes desde el arranque de la era Open en 1968.

Hasta cinco jugadores estadounidenses figuran en el top-20 de la ATP, si bien ninguno de ellos entre los diez primeros.

Ben Shelton, de 21 años, es el más joven del grupo y fue la gran sensación del último US Open al alcanzar las semifinales.

Taylor Fritz, Tommy Paul, Sebastian Korda y Frances Tiafoe tampoco llegan a los 27 años y a su lado tendrán a otros 17 compatriotas para competir en el último torneo de Grand Slam del año.

– «Inevitable» –

«Vamos a tener un ganador estadounidense de Grand Slam, es inevitable», aseguró el atrevido Shelton en una conferencia previa al US Open.

«No sé cuándo ocurrirá, ni quién será. Yo mismo tengo metas altas», recalcó. «Lo importante es el trabajo diario, las pequeñas mejoras, el proceso. En eso me estoy concentrando».

La amplia presencia en el top-20 «es la prueba del trabajo que Estados Unidos ha dedicado al tenis en los últimos 15 años», recordó Shelton. «Tener tantos jugadores abriéndose paso más o menos a la misma edad demuestra que se han hecho bien las cosas durante su desarrollo».

Mientras Francia o Suecia, antiguas potencias del tenis masculino, siguen tratando de reinventarse, Estados Unidos mira al futuro con optimismo aunque por ahora no hayan llegado los grandes resultados.

«El ascenso gradual de los jugadores estadounidenses en los últimos tres o cuatro años ilustra perfectamente nuestro objetivo a largo plazo», afirmó Shelton.

– Límite: semifinales –

Aunque suelen ser rivales incómodos, pocos esperan que alguna de las raquetas locales ponga en riesgo las ambiciones del trío de favoritos formado por Novak Djokovic, quien persigue su 25º trofeo de Grand Slam, y los jóvenes Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Los cinco estadounidenses del top-20 siguen sin romper la barrera de las semifinales en un ‘Major’. Shelton alcanzó las del US Open y Paul las del Abierto de Australia en 2023 y Tiafoe las de Nueva York el año anterior.

El sorteo de este año tampoco ofrece un camino sencillo hacia las rondas finales. Shelton y Tiafoe podrían chocar en la tercera eliminatoria y el ganador enfrentar después a Djokovic en octavos de final, fase en la que Korda se vería con Alcaraz y Paul con sinner.

Taylor Fritz, campeón del Masters 1000 de Indian Wells en 2022, es quien tiene probablemente el recorrido más expedito con eventuales choques ante el noruego Casper Ruud en octavos y el alemán Alexander Zverev en cuartos.