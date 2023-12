El futbolista Matt Araiza se retiró de la demanda por violación de una mujer

El ex apostador de los Buffalo Bills, Matt Araiza, será retirado de una demanda presentada por una mujer que alegó haber sido violada por jugadores de fútbol americano de la Universidad Estatal de San Diego en 2021, se anunció el martes.

La mujer acordó desestimar a Araiza de la demanda que presentó el año pasado, mientras que Araiza acordó desestimar su contrademanda por difamación en su contra, dijeron sus abogados en un comunicado.

Será retirado de la demanda la próxima semana, no pagará dinero a la mujer y se reserva el derecho de demandar a su abogado por los daños causados, según el comunicado, calificando el acuerdo de «agridulce».

“Matt se ha visto obligado a defenderse durante los últimos dieciséis meses de acusaciones falsas y de una campaña para arruinar su carrera en la NFL. Nunca recuperará este momento de su vida”, dijeron los abogados Dick Semerdjian y Kristen Bush.

«Afortunadamente, hubo abundante evidencia que fue clave para asegurar la desestimación voluntaria de Matt de esta demanda», agrega el comunicado. “Matt era y siempre ha sido inocente. El caso ha terminado y Matt ha prevalecido”.

Araiza tiene la intención de regresar a la NFL, dijeron sus abogados.

La demanda por difamación contra la mujer, descrita en los documentos judiciales sólo como Jane Doe, era “legalmente infundada”, pero su primera factura legal superó los 20.000 dólares y ella “simplemente no puede permitirse el lujo de defenderse”, dijo su abogado, Dan Gilleon, en un comunicado. informó el San Diego Union-Tribune.

«Además, ella ha sido derrotada por la campaña de relaciones públicas de Araiza y francamente ya lo ha superado», dijo en un texto, informó el medio de comunicación.

La demanda contra otros cuatro exjugadores de la Universidad Estatal de San Diego continuará.

Un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios de Gilleon no recibió respuesta de inmediato el martes por la noche.

Araiza fue apodado el “Dios del Punt” y honrado como un All-American consensuado en 2021 por sus patadas en auge que ayudaron a SDSU a lograr la mejor temporada de la escuela con 12-2 en su último año. Fue seleccionado por los Bills en la sexta ronda del draft de la NFL de 2022, pero fue liberado dos días después de la presentación de la demanda.

La mujer alegó que tenía 17 años y asistía a una fiesta fuera del campus en octubre de 2021 cuando Araiza, que entonces tenía 21 años, tuvo relaciones sexuales con ella en un patio lateral de una casa fuera del campus antes de llevarla a un dormitorio donde un grupo de hombres se turnaban. violándola. Ella denunció la presunta agresión a la policía de San Diego al día siguiente.

Araiza ha dicho que se quedó en el patio trasero y nunca entró a la casa durante la fiesta y que salió casi media hora antes de que ocurriera la presunta violación.

Él y la mayoría de los otros jugadores a los que la mujer está demandando han dicho que sus encuentros con ella fueron consensuados.

Después de una investigación policial que duró un mes, la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego anunció en diciembre que no presentaría cargos penales . Varios medios de comunicación obtuvieron una grabación de audio de una reunión entre los fiscales y la mujer en la que la fiscal adjunta Trisha Amador dijo que concluyó, con base en la declaración de un testigo, que Araiza “ya ni siquiera estaba en la fiesta” cuando la presunta violación podría haber ocurrido. ocurrió y no fue visible en los videos que fueron recuperados.

A principios de este año, los New York Jets recibieron a Araiza para un entrenamiento en las instalaciones del equipo, seis días después de que una investigación del estado de San Diego no encontró ningún delito por su parte en relación con la presunta violación.