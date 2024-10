El entrenador de baloncesto masculino de Virginia, Tony Bennett, se jubila con efecto inmediato

El entrenador de baloncesto masculino de Virginia, Tony Bennett, nunca buscó ser el centro de atención. Eso incluyó su sorprendente y abrupta decisión de retirarse con efecto inmediato, anunciada en vísperas del inicio de la temporada.

El programa dijo el jueves que Bennett, de 55 años, anunciará su retiro en una conferencia de prensa el viernes a las 11 am EDT. No se dieron razones para su decisión, que fue revelada simplemente en una publicación en línea por el programa meses después de que había firmado una extensión de contrato para permanecer en el trabajo al menos hasta 2030.

Esto ocurrió una semana después de que Bennett apareciera en los días de prensa de pretemporada de la Conferencia de la Costa Atlántica, y con el primer partido de los Cavaliers contra Campbell acercándose en casa el 6 de noviembre.

Bennett llevó a los Cavaliers al título nacional en 2019. En sus 15 temporadas como entrenador en Charlottesville, hizo 10 apariciones en el Torneo de la NCAA.

En Virginia, tuvo un récord de 364 victorias y 136 derrotas, lo que incluyó dos títulos del torneo ACC y seis campeonatos de conferencia en la temporada regular. Fue elegido entrenador nacional del año de la AP dos veces, una vez en Washington State en 2007 y en Virginia en 2018.

Bennett dejó Pullman para trasladarse a Charlottesville antes de la temporada 2009-10, con la misión de resucitar un programa que había sido un destacado ganador regular de la década de 1980 con Ralph Sampson, de 2,23 metros de altura, pero que había llegado a un solo torneo de la NCAA en ocho temporadas. Logró que los Cavaliers volvieran a March Madness en su tercera temporada, al instalar un sistema orientado a la defensa que incluía una ofensiva de ritmo lento que condujo a muchos puntajes bajos e hizo que los fanáticos de Virginia rugieran en aprobación por las violaciones forzadas del reloj de lanzamiento.

El momento cumbre llegó en una racha de seis intentos consecutivos de participar en torneos entre 2014 y 2019, cuatro de ellos como cabeza de serie número uno. Sin embargo, ese período también incluyó un increíble período de un año de aplastante humillación en la cancha, seguido por el punto más alto de los momentos.

En 2018, los Cavaliers fueron los primeros preclasificados del torneo, pero luego se convirtieron en el primer preclasificado número uno en perder ante un preclasificado número 16, sorprendidos por UMBC . De manera incómoda, semanas después fue nombrado entrenador nacional masculino del año por la AP, un honor que se aseguró principalmente por su éxito en la temporada regular.

Pero Bennett lo manejó con un toque hábil, firme y tranquilizador basado en su fe, diciéndoles a sus jugadores heridos que incluso escucharon amenazas de muerte que tenían la oportunidad de escribir su propio final para ese momento terrible y que todos (familia, amigos y críticos) estaban esperando ver cómo responderían. Ese año siguiente, los Cavaliers derrotaron a Texas Tech en tiempo extra para ganar el único campeonato de la NCAA del programa en un momento redentor de todos los tiempos en la historia del torneo que se produjo en medio de múltiples momentos de nerviosismo.

Bennett saboreó ese final en Minneapolis, colocando con énfasis la pegatina con el nombre de Virginia en la línea de campeones del cuadro durante la presentación de trofeos. Después de que los jugadores cortaron las redes y bailaron entre confeti, todos se reunieron en el escenario para mirar los tableros de video que se encontraban en lo alto mientras comenzaba a reproducirse el montaje de momentos destacados de “One Shining Moment”, una tradición que marca el final del torneo.

Oportunamente, el humilde Bennett observó la escena desde el fondo, apoyado en una barandilla en el borde del escenario mientras sostenía una de las redes.

Cuatro años después, cuando Purdue se convirtió en el segundo equipo en caer en una sorpresa de 16 contra 1, Bennett le envió un mensaje de texto al entrenador de los Boilermakers, Matt Painter .

“Matt es uno de los mejores entrenadores que tenemos en el fútbol universitario, es un hombre de carácter”, dijo Bennett a la AP en febrero. “Y no muchos pueden decir, excepto yo: ‘He sentido ese dolor’. … Así que solo quería decirle: ‘Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Pienso mucho en ti y espero que tu historia sea la misma que la nuestra’”.

Casi lo logró. Purdue llegó hasta el partido por el título de la NCAA antes de caer en el último paso de UConn hacia un nuevo título.

Aun así, la corona de 2019 resultó ser el punto culminante de la etapa de Bennett en Virginia. Logró que los Cavaliers regresaran a la NCAA en tres de sus últimas cuatro temporadas, pero los Cavaliers nunca ganaron otro partido del torneo. En el camino, surgieron dudas sobre si su metódica filosofía de juego podría funcionar tan bien en una época en la que los jugadores veteranos se movían libremente entre escuelas a través del portal de transferencias.

En marzo, los Cavaliers solo lograron 42 puntos en una derrota por 25 puntos ante Colorado State en el First Four. Pero Bennett regresó a los días de prensa de pretemporada de la ACC como de costumbre en Charlotte, no lejos del sitio de la sorpresa ante UMBC, hablando sobre los planes para una próxima temporada en la que los Cavaliers fueron elegidos para terminar quintos en la liga ampliada de 18 equipos.

«Creo que hay que mirar el modelo y ajustarlo un poco», dijo Bennett entonces, sin ofrecer ninguna indicación de lo que sucedería el jueves.

En cambio, Bennett, que era el único entrenador activo de la ACC con un título de la NCAA, se convirtió en el último entrenador de alto perfil de la liga en decir basta, siguiendo a miembros del Salón de la Fama como Roy Williams de Carolina del Norte en 2021, Mike Krzyzewski de Duke en 2022 y Jim Boeheim de Syracuse en 2023.

“Tony Bennett encarna todo lo que un entrenador de baloncesto de alta calidad debe ser”, dijo el entrenador de Florida State, Leonard Hamilton, en un comunicado. “Construyó relaciones sólidas con sus jugadores, trabajó a la perfección con su administración y se ganó un profundo respeto en todo el país, no solo como entrenador de baloncesto, sino como una persona de gran carácter y clase. Su presencia se extrañará profundamente”.

El primer período de Bennett como entrenador principal fue un período de tres años con Washington State, donde ganó 69 partidos y llegó dos veces a la NCAA, incluida una aparición en Sweet 16 en 2008. Antes de eso, el hijo del ex entrenador universitario Dick Bennett estuvo en el personal de su padre en Washington State y Wisconsin.

Entrenó al eventual All-Star de la NBA y cuatro veces campeón mundial Klay Thompson en su última temporada en Washington State, y luego entrenó a numerosos futuros jugadores de la NBA como Joe Harris, Malcolm Brogdon, DeAndre Hunter y Ty Jerome.

Bennett jugó en la universidad para su padre en Wisconsin-Green Bay, luego fue seleccionado en la segunda ronda del draft de los Charlotte Hornets de la NBA en 1992 y pasó tres temporadas con el equipo.