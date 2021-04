Biden dice que los Rangers cometen errores al permitir la capacidad completa

AP

Washington Hispanic:

El presidente Joe Biden dijo a ESPN el miércoles que fue un error para los Rangers de Texas permitir la capacidad completa en su estadio para su primer partido.

Hablando en la víspera del día de apertura, Biden también dijo que apoya las discusiones entre las Grandes Ligas de Béisbol y el sindicato de jugadores sobre el traslado del Juego de Estrellas de Atlanta por la preocupación sobre la legislación adoptada en Georgia que restringe el derecho al voto.

Los aficionados regresarán a los estadios de Grandes Ligas el jueves después de que fueron mantenidos fuera durante la temporada regular el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.

La capacidad se limitará a alrededor del 12% en Boston y Washington. Doce equipos están al 20%, Colorado con alrededor del 43% y Houston al 50%.

El único equipo más alto es Texas, al 100%. El Globe Life Field de los Rangers tiene capacidad para 40.300 personas.

«Bueno, esa es una decisión que tomaron. Creo que es un error», dijo Biden a ESPN. «Deberían escuchar al Dr. (Anthony) Fauci, a los científicos y a los expertos. Pero creo que no es responsable.»

Major League Baseball está alentando a todos los involucrados con el deporte a vacunarse contra COVID-19 tan pronto como sea posible. Un memorándum de tres páginas de MLB y la asociación de jugadores enviado a jugadores y personal el lunes dice que algunas restricciones serán eliminadas cuando el 85% de los jugadores de Grandes Ligas y el personal de campo primario estén vacunados contra el coronavirus.

Pero las Grandes Ligas no requieren la vacuna para los jugadores o el personal. Cuando se le preguntó cómo aconsejaría a los jugadores que pudieran sentirse reacios sobre la vacuna COVID-19, Biden dijo: «Yo diría que soy presidente de los Estados Unidos y me vacunen. No tengo un trabajo sin importancia. ¿Tomaría la vacuna si pensara que me va a doler? Hemos hecho investigaciones increíbles sobre las vacunas y han demostrado que funcionan. Tenemos que llegar al punto en que suficientes personas han tomado la vacuna para disminuir la posibilidad de que se propague».

Los Nacionales anunciaron el miércoles que tenían un jugador positivo para COVID-19, y cuatro compañeros de equipo y un miembro del personal habían sido puestos en cuarentena después del rastreo de contactos. Están programados para recibir a los Mets el jueves por la noche.

El comisionado de béisbol Rob Manfred y el jefe del sindicato Tony Clark también están discutiendo la posibilidad de mover el Juego de Estrellas debido a la legislación adoptada en Georgia que restringe el derecho al voto. Manfred dijo el miércoles que está hablando con «varias circunscripciones dentro del juego» sobre el tema.

La nueva ley de Georgia añade un requisito de identificación con foto para votar ausente por correo, reduce la cantidad de tiempo que la gente tiene para solicitar una boleta en ausencia y límites donde se pueden colocar las casillas desplegables y cuándo se puede acceder a ellas. También prohíbe a la gente repartir alimentos o agua a los votantes que esperan en la fila y permite a la Junta Estatal electoral controlada por los republicanos eliminar y reemplazar a los funcionarios electorales del condado mientras restringe el poder del secretario de Estado como director de elecciones de Georgia.

Clark dijo a The Boston Globe la semana pasada que «esperaría» las discusiones en torno a sacar el Clásico de Verano de Truist Park, y Biden dijo que «apoyaría firmemente» esa decisión.

«La gente los mira», dijo Biden, refiriéndose a los atletas profesionales. «Son líderes. Mira también lo que pasó con la NBA. Mira lo que ha pasado en todos los ámbitos. Las mismas personas que más fueron víctimas son las personas que son los líderes en estos diversos deportes, y simplemente no está bien. Este es Jim Crow en esteroides lo que están haciendo en Georgia y otros 40 estados.»