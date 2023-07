Teatro GALA anuncia su temporada 2023

Abel López, Director Artístico Interino del Teatro Hispano GALA, anuncia con orgullo la Temporada 2023-2024. «Durante 47 años, Hugo Medrano, co-fundador y director artístico de GALA, esperaba con gran emoción y anticipación el momento de anunciar el programa artístico para la nueva temporada», asegura López.

«Lamentablemente, perdimos a Hugo antes de que pudiera compartir lo que tenía preparado para ustedes: producciones principales provocativas que incluyen la obra de un ganador del Premio Pulitzer, un estreno mundial de una aclamada novelista y una reinterpretación de un musical sumamente seductor que comisionamos hace varios años.

Juntos, cuestionaremos y reflexionaremos sobre el costo y los sacrificios de un amor prohibido entre un sacerdote devoto y una feligresa; confrontaremos los sueños truncados de una familia de exiliados que busca refugio en Miami en la década de 1980; y seremos testigos de la obsesión de un país por aferrarse al poder de un ícono después de su muerte. Estas historias revelan las complejidades de nuestras vidas y las decisiones que tomamos.

«Y ahora, mientras reflexionamos sobre lo que viene para GALA», continúa López, «miramos hacia atrás en busca de inspiración y dirección en el legado de Hugo… y seguimos adelante. Aunque habrá cambios, seguimos firmes en nuestro compromiso de contar historias latinas en español e inglés, creadas y realizadas por artistas latinos tan diversos como la comunidad a la que servimos. Acompáñanos en nuestra próxima etapa de presentar lo mejor de las artes escénicas latinas, mientras reafirmamos nuestro compromiso con nuestros artistas y comunidad, y luchamos por un mundo más justo y equitativo donde las artes prosperen. ¡Que viva Hugo!»

PRODUCCIONES PRINCIPALES

BAÑO DE LUNA – Bathing in Moonlight

Escrita y dirigida por el ganador del Premio Pulitzer Nilo Cruz (Cuba/EE.UU.)

Septiembre 7 – Octubre 1°, 2023

En español con subtítulos en inglés

Adéntrate en un mundo donde el encanto prohibido del amor desencadena una relación entre el Padre Monroe, un devoto sacerdote católico, y una seductora pianista habanera de su parroquia. Este cautivador drama explora las profundidades de la pasión, el conflicto moral y el sacrificio. ¿Optarán por la fe o sucumbirán al irrefrenable atractivo de sus deseos más profundos?

-más-

LAS HERMANAS PALACIOS – The Palacios Sisters

De Cristina García (Cuba)

Dirigida por Adrián Alea

Febrero 1° – 25, 2024

En español con sobretítulos en inglés

La dramaturga Cristina García lleva a la obra «Tres hermanas» de Chekhov hacia el Miami de 1985, donde tres hermanas y un hermano, recién llegados de Cuba, se enfrentan a un desafiante panorama de guerras de drogas, violencia y una epidemia de SIDA. ¿Podrán los hermanos Palacios mantenerse unidos como familia sin renunciar a sus valores? ¿O las presiones del exilio y la supervivencia los llevarán inevitablemente por caminos separados?

MOMIA EN EL CLÓSET – Mummy in the Closet: The Return of Eva Perón

Libro de Gustavo Ott (Venezuela)

Letras por Mariano Vales y Gustavo Ott Música original por Mariano Vales (Argentina) Dirigida por Mariano Caligaris

Mayo 9 – Junio 9, 2024

En español con sobretítulos en inglés

Con letras seductoras y el irresistible encanto del tango, el vals y la salsa, este fascinante espectáculo entrelaza de forma magistral la historia y la fantasía. Sumérgete en el más allá de Eva Perón, donde su cuerpo preservado desata escándalos políticos, romances clandestinos y misteriosos asesinatos, revelando la intensa pasión entre Evita y la clase trabajadora, así como su poder hipnótico como el icono más reverenciado de Argentina.

PRESENTACIONES Y CINE

LITTLE CENTRAL AMERICA, 1984 – A Sanctuary Then and Now

Escrita y actuada por Elia Arce y Rubén Martínez

Julio 21 – 23, 2023

En inglés con algo de español

En una copresentación del Teatro GALA y Circuit Network, este espectáculo revive la historia del Movimiento Santuario que ofreció seguridad a los refugiados que huían de las guerras civiles de América Central en la década de 1980. Mediante música, poesía y testimonios, Arce y Martínez contextualizan la crisis actual de refugiados. ¿Qué lugar ocupa la comunidad centroamericana de Washington, DC, en la cultura, política e imaginario de la ciudad? ¿Qué papel desempeña la representación artística en la memoria colectiva y la sanación? Este programa se presentará en la Iglesia Unitaria All Souls (1500 Harvard St. NW, WDC 20009).

Little Central America, 1984 es posible gracias al financiamiento del National Theater Project de la New England Foundation for the Arts y cuenta con el apoyo del Fondo de Participación de Artistas de la National Performance Network (NPN), con fondos de la Fundación Doris Duke, la Fundación Andrew W. Mellon y el National Endowment for the Arts (una agencia federal). Para obtener más información, visita www.npnweb.org.

FUEGO FLAMENCO XIX

19no Festival Anual de Flamenco

Noviembre 4 – 19, 2023

¡Con la participación de artistas locales e internacionales en un festival extendido de tres semanas!

-más-

LA BANDA MORISCA (Andalucía, España) Noviembre 4 – 5, 2023

Déjate llevar por las melodías cautivadoras de La Banda Morisca y su música, que surge del rico legado del flamenco en la antigua Al-Andalus, una región profundamente influenciada por las tradiciones islámicas y las conexiones entrelazadas con el Medio Oriente. Con maestría impecable, el grupo se nutre de estos lazos ancestrales, uniendo culturas y cautivando corazones en el camino.

LO PRECISO

Con la participación del bailarín Rafael Ramírez

Noviembre 9 – 12, 2023

En colaboración con Spain Flamenco Arts and Federación de Comunidades Andaluzas Centro España (FECACE) (España)

Vive la emocionante travesía de «Lo preciso», donde el cautivador bailaor Rafael Ramírez enciende el escenario y despierta tus sentidos. Esta obra se sumerge en el mundo de las relaciones ideales, explorando nuestra incansable búsqueda de la perfección sin dejar espacio para errores. Es una exploración de la precisión, que evoca una profunda sensación de plenitud.

ENREDO

Flamenco Aparicio Dance Co. (Distrito de Columbia) Noviembre 17 – 19, 2023

Una nueva obra maestra del flamenco dirigida por el artista visionario Edwin Aparicio y coreografiada por el extraordinario Iván Orellana, quien recibió el prestigioso Premio GALA Fuego Flamenco en el Concurso de Danza Española y Flamenco de Madrid en 2022. Disfruta de un deslumbrante despliegue de pasión pura, movimiento, zapateo ardiente y ritmo.

LEYENDAS DE MI TIERRA – Stories from Home

Yvonne Montoya y Compañía – Arizona

Octubre 28 – 29, 2023

La coreografía de Montoya da vida a historias latinas no contadas del suroeste de Estados Unidos. Inspirándose en historias personales y conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación, sus relatos revelan el verdadero impacto del programa bracero en las comunidades del suroeste, el impacto ambiental del desarrollo de la bomba atómica en las comunidades latinas y la reivindicación de sus raíces sefardíes. Montoya y su compañía celebran el poder del legado, la resiliencia y la fuerza transformadora de la danza.

La presentación de Leyendas de mi tierra es posible gracias al generoso apoyo del National Dance Project de la New England Foundation for the Arts y del National Performance Network, con financiamiento principal de la Fundación Doris Duke y la Fundación Mellon.

GALA Film Fest: Innovación latinoamericana

Noviembre 29 – Diciembre 3, 2023

Todas las películas en español con subtítulos en inglés La selección de películas será anunciada próximamente