La escritora francesa Annie Ernaux recibe el Premio Nobel de Literatura

La autora francesa Annie Ernaux ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura de este año por combinar ficción y autobiografía en libros que exploran sin temor sus experiencias como mujer de clase trabajadora para explorar la vida en Francia desde la década de 1940.

En más de 20 libros publicados durante cinco décadas, Ernaux ha explorado experiencias y sentimientos profundamente personales (amor, sexo, aborto, vergüenza) dentro de una sociedad dividida por divisiones de género y clase.

Después de medio siglo de defender los ideales feministas, Ernaux dijo que “no me parece que las mujeres se hayan igualado en libertad, en poder”, y defendió con fuerza los derechos de las mujeres al aborto y la anticoncepción.

“Lucharé hasta el último suspiro para que la mujer pueda elegir ser madre o no serlo. Es un derecho fundamental”, dijo en una conferencia de prensa en París. El primer libro de Ernaux, «Cleaned Out», trataba sobre su propio aborto ilegal antes de que fuera legalizado en Francia.

La Academia Sueca que otorga el premio dijo que Ernaux, de 82 años, fue reconocida por «el coraje y la agudeza clínica» de los libros arraigados en su entorno de pueblo pequeño en la región de Normandía, en el noroeste de Francia.

Anders Olsson, presidente del comité de literatura del Nobel, dijo que Ernaux “no tiene miedo de confrontar las duras verdades”.

“Ella escribe sobre cosas sobre las que nadie más escribe, por ejemplo, su aborto, sus celos, sus experiencias como amante abandonada, etc. Quiero decir, experiencias realmente duras”, dijo a The Associated Press después del anuncio del premio en Estocolmo. “Y ella da palabras para estas experiencias que son muy simples y llamativas. Son libros cortos, pero realmente conmovedores”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, tuiteó: “Annie Ernaux ha estado escribiendo durante 50 años la novela de la memoria colectiva e íntima de nuestro país. Su voz es la de la libertad de la mujer, y la de los olvidados del siglo”.

Si bien Macron elogió a Ernaux por su Nobel, ella ha sido implacable con él. Partidaria de las causas de izquierda por la justicia social, se burló de los antecedentes de Macron en la banca y dijo que su primer mandato como presidente no logró promover la causa de las mujeres francesas.

Los libros de Ernaux presentan retratos intransigentes de los momentos más íntimos de la vida, incluidos los encuentros sexuales, la enfermedad y la muerte de sus padres. Olsson dijo que el trabajo de Ernaux a menudo estaba «escrito en un lenguaje sencillo, limpio». Dijo que ella había usado el término “etnóloga de sí misma” en lugar de escritora de ficción.

Dan Simon, editor estadounidense de mucho tiempo de Ernaux en Seven Stories Press, dijo que en los primeros años, “ella insistía en que no categorizáramos sus libros en absoluto. No nos permitió referirnos a ellos como ficción y no nos permitió referirnos a ellos como no ficción”.

En última instancia, dijo, Ernaux ha creado “un género de ficción en el que nada se inventa”.

“Ella es una gran narradora de su propia vida”, dijo Simon.

Ernaux trabajó como maestro antes de convertirse en escritor a tiempo completo. Su primer libro fue “Les armoires vides” en 1974 (publicado en inglés como “Cleaned Out”). Siguieron dos novelas autobiográficas más: «Ce qu’ils disent ou rien» («Lo que dicen va») y «La femme gelée» («La mujer congelada»), antes de pasar a libros más abiertamente autobiográficos.

En el libro que la hizo famosa, “La place” (“El lugar de un hombre”), publicado en 1983 y sobre la relación con su padre, escribió: “Sin reminiscencias líricas, sin demostraciones triunfales de ironía. Este estilo de escritura neutral me viene de forma natural”.

“La honte” (“Vergüenza”), publicada en 1997, exploraba un trauma infantil, mientras que “L’événement” (“Happening”), de 2000, trataba como “Limpiado” de un aborto ilegal.

Su libro más aclamado por la crítica es «Les années» («Los años»), publicado en 2008. Descrito por Olsson como «la primera autobiografía colectiva», describe a la propia Ernaux y a la sociedad francesa en general desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el siglo XXI. siglo. Su traducción al inglés fue finalista del International Booker Prize en 2019.

«Mémoire de fille» («Historia de una niña») de Ernaux, de 2016, sigue la mayoría de edad de una mujer joven en la década de 1950, mientras que «Passion Simple» («Simple Passion») y «Se perdre» («Getting Lost») traza el intenso romance de Ernaux con un diplomático ruso.

Ernaux ha descrito enfrentarse al desprecio del establecimiento literario de Francia porque es una mujer de origen de clase trabajadora.

“Mi trabajo es político”, dijo en la conferencia de prensa. Ella describió haber crecido en un entorno fuera de la élite, un mundo de “gente por encima de ti” y la aparente imposibilidad de convertirse en una escritora famosa.

El premio de literatura ha enfrentado durante mucho tiempo críticas de que está demasiado centrado en escritores europeos y norteamericanos, así como demasiado dominado por hombres. El ganador del premio del año pasado, el escritor nacido en Tanzania y residente en el Reino Unido Abdulrazak Gurnah, fue solo el sexto premio Nobel de literatura nacido en África.

Más de una docena de escritores franceses han ganado el premio de literatura, aunque Ernaux es la primera mujer francesa en ganar, y solo la decimoséptima mujer entre los 119 premios Nobel de literatura.

Olsson dijo que la academia estaba trabajando para diversificar su gama, recurriendo a expertos en literatura de diferentes regiones e idiomas.

“Tratamos de ampliar el concepto de literatura, pero es la calidad lo que cuenta, en última instancia”, dijo.

Ernaux dijo que no estaba segura de qué haría con el premio Nobel en efectivo de 10 millones de coronas suecas (casi 900.000 dólares).

“Tengo un problema con el dinero”, dijo a los periodistas. “El dinero no es un objetivo para mí. … No sé cómo gastarlo bien”.

Una semana de anuncios del Premio Nobel comenzó el lunes con el científico sueco Svante Paabo recibiendo el premio en medicina por descubrir secretos del ADN neandertal que proporcionó información clave sobre nuestro sistema inmunológico.

El francés Alain Aspect, el estadounidense John F. Clauser y el austriaco Anton Zeilinger ganaron el martes el premio de física por su trabajo que demuestra que las partículas diminutas pueden mantener una conexión entre sí incluso cuando están separadas, un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico.

El Premio Nobel de química fue otorgado el miércoles a los estadounidenses Carolyn R. Bertozzi y K. Barry Sharpless, y al científico danés Morten Meldal por desarrollar una forma de «unir moléculas» que puede usarse para explorar células, mapear el ADN y diseñar medicamentos para atacar cáncer y otras enfermedades.

El Premio Nobel de la Paz 2022 se anunciará el viernes y el de Economía el lunes.

Los premios se entregarán el 10 de diciembre. El dinero del premio proviene de un legado que dejó el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, en 1895.