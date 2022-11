‘Gaslighting’ es la palabra del año de Merriam-Webster para 2022

“Gaslighting” —comportamiento que manipula la mente, groseramente engañoso, francamente engañoso— es la palabra del año de Merriam-Webster.

Las búsquedas de la palabra en merriam-webster.com aumentaron un 1740 % en 2022 con respecto al año anterior. Pero sucedió algo más. No hubo un solo evento que generara picos significativos de curiosidad, como suele ocurrir con la palabra elegida del año.

El gaslighting fue generalizado.

«Es una palabra que ha aumentado tan rápidamente en el idioma inglés, y especialmente en los últimos cuatro años, que en realidad me sorprendió a mí y a muchos de nosotros», dijo Peter Sokolowski, editor general de Merriam-Webster, en una entrevista exclusiva con The Associated Press antes de la inauguración del lunes.

“Era una palabra buscada con frecuencia todos los días del año”, dijo.

Hubo deepfakes y la dark web. Hubo estados profundos y noticias falsas. Y hubo mucho troleo.

La principal definición de gaslighting de Merriam-Webster es la manipulación psicológica de una persona, generalmente durante un período prolongado de tiempo, que “hace que la víctima cuestione la validez de sus propios pensamientos, percepción de la realidad o recuerdos y generalmente conduce a confusión, pérdida de confianza y autoestima, incertidumbre de la propia estabilidad emocional o mental, y dependencia del perpetrador”.

De manera más amplia, el diccionario define la palabra así: “El acto o práctica de engañar gravemente a alguien, especialmente para su propio beneficio”.

Gaslighting es una herramienta atroz utilizada con frecuencia por los abusadores en las relaciones, y por los políticos y otros creadores de noticias. Puede ocurrir entre parejas románticas, dentro de una unidad familiar más amplia y entre amigos. Puede ser una táctica corporativa o una forma de engañar al público. También existe el «gaslighting médico», cuando un profesional de la salud descarta los síntomas o la enfermedad de un paciente como «todo en su cabeza».

A pesar de su prominencia relativamente reciente, incluido «Gaslighter», el álbum de 2020 de The Chicks con el sencillo titular conmovedoramente enojado, la palabra cobró vida hace más de 80 años con «Gas Light», una obra de 1938 de Patrick Hamilton.

Dio a luz dos adaptaciones cinematográficas en la década de 1940. Uno, «Gaslight» de George Cukor en 1944, protagonizada por Ingrid Bergman como Paula Alquist y Charles Boyer como Gregory Anton. Los dos se casan después de un romance vertiginoso y Gregory resulta ser un campeón en gaslighter. Entre otros casos, él insiste en que sus quejas sobre la constante atenuación de las luces de gas de su casa en Londres son producto de su mente atribulada. no lo fue

La muerte de Angela Lansbury en octubre generó cierto interés en las búsquedas de la palabra, dijo Sokolowski. Interpretó a Nancy Oliver, una joven sirvienta contratada por Gregory y a quien se le dijo que no molestara a su esposa «muy nerviosa».

El término gaslighting fue utilizado más tarde por profesionales de la salud mental para describir clínicamente una forma de control coercitivo prolongado en relaciones abusivas.

“Existe esta implicación de un engaño intencional”, dijo Sokolowski. “Y una vez que uno es consciente de ese engaño, no es solo una mentira directa, como en, ya sabes, no me comí las galletas en el tarro de galletas. Es algo que tiene un poco más de calidad tortuosa. Tiene posiblemente una idea de estrategia o un plan a largo plazo”.

Merriam-Webster, que registra 100 millones de páginas vistas al mes en su sitio, elige su palabra del año basándose únicamente en los datos. Sokolowski y su equipo eliminaron las palabras perennes que se buscaban con mayor frecuencia para evaluar qué palabra recibió un aumento significativo durante el año anterior.

No analizan por qué las personas buscan palabras, que pueden ser cualquier cosa, desde revisiones rápidas de ortografía y definición hasta algún tipo de intento de inspiración o motivación. Algunas de las multitudes que buscaron «gaslighting» este año podrían haber querido saber, simplemente, si se trata de una o dos palabras, o si tiene guiones.

“Gaslighting”, dijo Sokolowski, pasó todo el 2022 entre las 50 palabras principales buscadas en merriam-webster.com para ganar el estatus de la mejor palabra del año. La elección del año pasado fue «vacuna». Completando el Top 10 de este año están:

— “Oligarca”, impulsada por la invasión rusa de Ucrania.

— “Omicron”, la variante persistente de COVID-19 y la letra 15 del alfabeto griego.

— “Codificar”, como convertir el derecho al aborto en una ley federal.

— “Reina consorte”, como se conoce recientemente a la esposa del rey Carlos, Camila.

— “Redada”, como en la búsqueda de la casa de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump.

– “Consciente”, con búsquedas provocadas por Google que enlatan al ingeniero que afirmó que un sistema de inteligencia artificial inédito se había vuelto sensible.

— “Cancelar cultura”, basta de decir.

— “LGBTQIA,” para lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o cuestionando, intersexuales y asexuales, arománticas o agénero.

— “Loamy”, que muchos usuarios de Wordle probaron en agosto, aunque la palabra correcta ese día era “payaso”.