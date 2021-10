EXTRAORDINARIO EVENTO CULTURAL EL 9 DE OCTUBRE ¡IMPERDIBLE y GRATIS!

Por Grego Pineda*

La Academia Norteamericana de la Lengua Española invita a tan interesante Conversatorio entre Promotores Culturales de la Literatura Hispana en Los Estados Unidos de América, basta con hacer el RSVP en la página: https://ceanle.org/promotores/ El enlace Zoom ya está allí también. Se usará el mismo enlace para todos los paneles.

La iniciativa y promoción de este muy necesario y extraordinario evento de cultura a nivel nacional de Los Estados Unidos de América ha sido gracias al entusiasmo y compromiso de la escritora Ani Palacios, periodista peruana que emigró a este país en 1988. Dirige Pukiyari Editores y Contacto Latino. Conduce el web podcast Primera Persona.

También Palacios organiza concursos literarios. Ha ganado diez International Latino Book Awards, tres de ellos primer puesto por mejor novela. Sus novelas incluyen: Nos vemos en Purgatorio (2009, Outskirts Press y 2010 Penguin Random House/Alfaguara), Plumbago Torres y el sueño americano (2011, Contacto Latino Libros y 2013) Penguin Random House/Alfaguara), 99 Amaneceres (2013, Pukiyari Editores) y otras más.

Además de sus novelas, también se han publicado relatos de la escritora Palacios en diversas antologías. Ha presentado en una variedad de conferencias universitarias, talleres de escritura creativa y ferias del libro; fue fundadora de la Sociedad de Escritores de Columbus (Ohio); ha organizado la Feria Internacional del Libro Ohio 2017 y 2018. Ha sido reconocida en Who is Who in Columbus Latino como agente de cambio en la literatura y ha recibido el Premio Mi Gente por su compromiso cultural.

A partir del 2019 Ani Palacios es miembro de la delegación de Indiana/Purdue de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE). Su historia es capturada en el libro, How They Made It in America (2019, Simon & Schuster) junto con otras inmigrantes famosas, incluyendo a Isabel Allende.

Y Palacios dice que con este Conversatorio se pretende «que los que escuchen salgan con ideas prácticas acerca de cómo promover nuestra escritura, cómo promover a nuestros talentos, cómo elevar la calidad de nuestra literatura, cómo hablarle a personas en autoridad para que nos apoyen, cómo promover talleres/ferias/festivales y otros eventos y actividades creativas en donde se desarrollan y resaltan nuestros talentos, cómo ser inclusivo y apuntar hacia el crecimiento y reconocimiento de nuestra literatura en español en Estados Unidos como algo único y diferente, cómo crear una comunidad donde todos se sientan bienvenidos».

Invitamos a los lectores a inscribirse y participar en este novedoso intercambio cultural de alto nivel y con especialistas en cada materia. Sin duda será un tiempo extraordinario, interesante y muy ilustrativo. Es gratis, invierte tu tiempo en el crecimiento cultural e intelectual.

* Escritor, Master en Literatura, Abogado y Notario salvadoreño.