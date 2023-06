Erwin Flores, el inverosímil hombre de DC publica su primer libro a los 76 años

Bambalinas reúne 13 cuentos, un ensayo y una entrevista de un personaje con una riquísima experiencia vital que sorprende con su tránsito por el pasado, presente y futuro

A los 76 años, de los cuales 53 vividos en el área de Washington, Erwin Flores acaba de publicar su primer libro, “Bambalinas”, un compendio de experiencias personales, relatos de ciencia ficción y también historias de los inicios de la humanidad tal como él lo imagina.

Se trata de una colección de 13 cuentos, un ensayo sobre el escritor argentino Jorge Luis Borges y la reproducción de una entrevista sobre el grupo de rock Los Saicos, que Flores integró en la década de los años 60 y que es considerado como la banda inventora del punk.

Cuando Flores llegó a Washington, en 1970, motivado por su espítiru de aventura, traía en su mochila una carga vital cautivante.

“Cantaba y todaba guitarra en la Columbia Rd, en un restaurante que se llamaba El Dorado, en la misma cuadra donde quedaban el Omega y El Caribe”, recordó Flores en su gran casa en Arlington, Virginia. “Una noche llegaron Hugo y Rebeca Medrano, los fundadores del Teatro Gala. Me contrataron para un teatro de títeres. Yo hacía la música. Era parte de un programa llamado Summer in the park y de esa manera conocí todos ls parques de Washington”.

Por entonces, Flores había conseguido una beca en American University para estudiar Física, la que considera su verdadera vocación. Se graduó con honores y sin pagar un solo centavo por toda la carrera.

Luego de la universidad, trabajó 10 años en la NASA y en empresas líderes en tecnología. Y precisamente Bambalinas recoge toda esa rica gama de experiencias en la que se muestra a un hombre versátil, creativo y con enorme talento que siempre supo sacarle provecho incluso a situaciones que no siempre fueron favorables.

Muchos años atrás, su padre había comprado un enorme terreno en la selva peruana estimulado por las facilidades que se brindaban a los colonos. El joven Erwin había terminado la escuela secundaria en Lima a los 15 años de edad y su padre le dijo que estudiara Agronomía.

Flores ingresó a la Universidad Católica del Perú y en las vacaciones de Fiestas Patrias en julio viajó a la zona de Satipo donde estaba la hacienda.

“Era un infierno y volví a Lima desanimado”, comentó Flores. “La verdad que yo pisaba el césped y me producía alergia”.

Su padre redobló la apuesta, sin embargo, y lo envió a estudiar Agronomía a Minas Gerais en Brasil.

“En la universidad todo el mundo guitarreaba, y yo frecuentaba ese ambiente”, afirmó Flores. “Al mismo tiempo entendí que la Agronomía no era lo mío. Cuando decidí volver al Perú me compré una guitarra y eso fue lo único que llevé de regreso”.

Esa guitarra cambió su vida.

De vuelta al barrio, Flores se hizo amigo de jóvenes como él atraidos por la música. Tocaban en un garage. Según el propio Erwin no se trataba de un grupo lleno de talento pero sí de jóvenes apasionados.

“Entonces todos queríamos ser como Elvis Presley, vestir como Elvis y peinarnos como Elvis”, dijo Flores. “La influencia de Elvis era enorme y todas las chicas se morían por Elvis”.

Junto con Pancho Guevara (baterista) y el “Chino” Rolando Carpio (guitarrista) formaron Los Cometas, en 1963 y cuatro años después cuando el “Chino” llevó a César “Papi” Castrillón nacieron Los Saicos.

Alguien los escuchó y les llamó la atención. La novedad era que cantaban en español y solo temas propios. Interpretaban a los gritos canciones agresivas, revoltosas, disparatadas como Demolición, Camisa de fuerzas, Cementerio, Fugitivo de Alcatraz, Salvaje, Entierro de los gatos e Intensamente.

En su primera actuación en una matinee, con el teatro lleno de adolescentes, cantaron y al terminar se produjo un silencio rotundo, terrible.

“Nos miramos unos a otros como diciéndonos ‘qué daño hemos hecho’”, recordó Flores. “De pronto estallaron los gritos, aplausos y la histeria. Fue una experiencia que jamás olvidaré”.

En total, Los Saicos grabaron 12 canciones, todas ellas compuestas por Flores. Aparecieron en seis discos de 45 revoluciones. El grupo se desintegró dos años después y en el 2011 volvió a juntarse para un concierto en Argentina, que los presentó como el grupo creador del punk, un estilo agresivo, desfachatado y revolucionario. Luego en España reprodujeron esas 12 canciones en un LP.

Flores siempre se caracterizó por saber sacarle provecho a la adversidad. En el 2020 lo operaron de un cáncer al cerebro. Salvo la vida, pero quedó en silla de ruedas.

“En estas circunstancias lo más entretenido es escribir y así nació Bambalinas”, explicó Flores. “El proceso es simple: imagino la semilla y el árbol crece solo”.

Bambalinas es un árbol frondoso con el sello inconfundible de Erwin Flores. Imagina el futuro así como lo imaginaron también Julio Verne, Isaac Asimov y Ray Bradbury, entre otros. Sus cuentos nos acercan al terror de la presencia de seres extraterrestres.

También en Bambalinas aparece el pasado: la Guerra de la Independencia en Sudamérica contra España y más lejos también hasta el hombre de Cromagnon.

La vida contemporánea igualmente está ahí con las angustias y pasiones de nuestra época, lo inverosímil, lo trágico y lo despiadado.

Bambalinas, al igual que Erwin Flores, es toda una sorpresa y el libro puede ser adquirido en Amazon.