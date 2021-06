La española-salvadoreña Carmen Álvarez-Basso, quien reside en la zona metropolitana de Washington DC, ha escrito y publicado un muy interesante libro que promete luz de conocimiento y aires de esperanza para sus lectores. Su narrativa es directa y aborda los procesos emotivos, sentimentales, mentales y sociales con los cuales tenemos que lidiar al enfrentar cambios en nuestras vidas, tales como: un despido, el retiro, una ruptura, una pérdida familiar, financiera, profesional, una enfermedad grave, etcétera.

Recién he terminado de leer su libro «El cambio es crisis y oportunidad ¡conoce como transformarte!», de 92 páginas, publicado en Los Estados Unidos de América y disponible en formato digital y tapa blanda en Amazon. En sus 12 capítulos, la autora ha tenido la maestría de abordar y desarrollar complejos temas de gran impacto en la vida de muchos. Y lo ha hecho con franqueza, sencillez y honestidad. Primero explica algunos planteamientos teóricos y luego hilvana su historia personal para ejemplificar la transición, transformación y desafíos durante el embate de la vida.

La autora asegura que «Los cambios siempre son externos (algo que nos sucede), las transiciones son los procesos internos que pasamos cuando se dan los cambios y las transformaciones son los resultados de los cambios. Algo viejo termina y algo nuevo comienza», y concluye: «Literalmente, La vida está plagada de cambios, voluntarios o involuntarios. ¡O los ves del lado bueno y creces o sufres y te deprimes! Eso sí, eres tú quién eliges de qué lado verlos».

Explica Álvarez-Basso: «La palabra cambio, en el ámbito personal, en el lenguaje cotidiano es sinónimo de mudanza, metamorfosis, alteración, traslado, transformación, el paso de un estado a otro o el reemplazo de algo y es lo opuesto a estabilidad. Los cambios son normales, son consustanciales a la naturaleza humana y una realidad inevitable, el solo paso del tiempo provoca cambios».

Pero «En psicología, el cambio se considera como propio de personas que buscan su autorrealización y que, al cambiar ganan conciencia. Se entiende el cambio como la modificación que vives cuando vas ganando más conciencia sobre ti misma y sobre los demás».

«Cuando nos enfrentamos a un cambio de mucha trascendencia (la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, una separación, la pérdida del trabajo o del status que teníamos) por lo general, lo vemos como algo que nos trae consecuencias negativas. Nuestra capacidad de adaptación o resiliencia tiene que ser grande para afrontarlo y no paralizarnos. La realidad actual (pandemias, crisis políticas y económicas) también nos plantea un entorno cambiante así que para mantener nuestro bienestar debemos entenderlos y saber adaptarnos a ellos».

A lo planteado en el párrafo anterior, de entender y saber adaptarnos a los cambios, el libro de Carmen Álvarez, nos proporciona maneras de entender, asimilar y superar los cambios y con ellos crecer y ser mejores personas. En este orden de ideas, la credencial de la eficacia de sus planteamientos, es la vida actual que ella ha logrado labrarse, paso a paso, sin huir a las circunstancias, sino buscando ayuda profesional y siempre enfocada en sobreponerse y crecer como ser humano y vivir intensamente.

Con mucha propiedad y experiencia Álvarez-Basso dice: «Cuando enfrentamos un cambio y no sabemos qué hacer es cuando se dan las transiciones más dolorosas, se hacen inmanejables y puedes terminar por no concluir tu transición, quedarte estancada y regresar al estatus quo anterior, que no es lo ideal».

Y finalmente, para tener en cuenta, «Los cambios que nos ocurren a lo largo de la vida son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos y no sabemos que duración tendrán. Tenemos que aprender a adaptarnos a este ambiente en el que nos movemos, y a que los cambios son constantes, así como las pérdidas y las despedidas. También, tenemos que saber que, cuando nos ocurren, debemos aprender a reprogramarnos y eso, muchas veces incluirá también un cambio en nuestros valores, creencias, costumbres y hábitos».

Carmen Álvarez, es Abogada y Notaria de El Salvador, llegó a ese país centroamericano en el período de los Acuerdos de Paz, como parte de las delegaciones auspiciadas por la ONU. Y por años ha trabajado vinculada con planes de desarrollo para las comunidades vulnerables. Hoy le deseamos a Carmen éxitos en su acertado rol de Coach de Vida. Consultar: https://www.soloparanosotras50plus.com/ , por más información.

by: Grego Pineda