Arlington de Virginia y San Miguel de El Salvador, celebran su hermandad con poesía y literatura

Grego Pineda*

Por más de una década, existe una relación cercana y de intercambio cultural, entre las ciudades Arlington del Estado de Virginia de Los Estados Unidos de América y San Miguel, de la República de El Salvador. Muchos salvadoreños han sido beneficiados con programas intensos de aprendizaje del idioma inglés, becas y muchos más detalles que con merecido orgullo lucen los involucrados en este esfuerzo humano y cívico.

Hace unos días y en el auditórium de una de las principales Bibliotecas Públicas de Arlington, se concelebró un encuentro entre varias ciudades hermanas de diferentes países de Europa y también El Salvador. En dicho concurrido evento se dieron conferencias sobre el perfil de cada país y ciudad vinculada con Arlington. Tuve el gusto de hablar de El Salvador y la presencia de la comunidad salvadoreña en Virginia. La audiencia mostró interés y luego degustó sabrosas pupusas.

Las actividades de hermanamiento han continuado y para el día 11 de Junio se llevará a cabo un Recital de Poesía y Literatura de la Diáspora salvadoreña en USA. Será desde las 2:30 a las 4:30 en el Auditorium de Arlington Public Library en la 1015 N Quincy St., Arlington, Virginia 22201. Y el teléfono es: (703) 228-5990.

Invito a los lectores que junto a su familia asistan a tan bonita actividad donde conocerán más de El Salvador y los talentos que viven en la zona: los autores invitados son: el poeta Vladimir Monge y Moisés Linares. Ambos presentarán su obra publicada y conversarán con el público sobre su proceso creativo y compartirán lecturas escogidas. El evento es gratis para el público. Patrocinado por Arlington Sister City Association, Casa de la Cultura El Salvador y el Colectivo Literario Alta Hora de la Noche.

Sobre Vladimir Monge comparto un extracto de un artículo publicado en este medio sobre su obra y su sensibilidad literaria-poética: Pocas veces tienen tanto sentido los versos de Antonio Machado «caminante no hay camino, se hace camino al andar», como es el caso del poeta José Vladimir Monge, autor de los libros Pasajeros en el Tiempo (2007) y Voces y Huellas (2012). Su obra mas reciente ha sido publicada en antologías.

Es importante destacar que más de la mitad de su existencia, Vladimir Monge ha sido un migrante en varios países y por eso tiene encarnizada la experiencia del expatriado. Es muy probable que en su periplo haya refrendado con su vida el sentido del “Poema de Amor” de Dalton, porque solo así se comprende que haya escrito poemas tan sentidos, reflexivos y dolorosamente veraces como: “Cinco mil pies cuadrados”, “Comprendo”, “Reflexión nocturna en Canadá” y “El Salvador, USA y Nosotros”.

Vladimir Monge es un poeta volcánico, no por su estilo explosivo o candente -que no lo es- o porque amenaza con erupciones creativas -que tampoco es su forma- o porque es imponente ante la colectividad -su modestia jamás lo permitiría-. No, nada de eso. Él es volcánico porque su obra literaria tiene masa de vida como la tiene un milenario volcán, anécdotas como árboles, risas como cantos de pájaros, lágrimas como el rocío en las alturas, pero sobre todo un magma proteico que subyace en su alma y de allí vienen sus efluvios inspiracionales y creativos. El lector puede seguir sus huellas para escalar y en la cima al sentir el viento acariciar su rostro, también escuchará las voces de un pasajero del tiempo que nos invita a subir y vivir, tan solo vivir.

Hagamos votos por y para la hermandad de Arlington y San Miguel y que la comunidad salvadoreña sienta tanto orgullo de sí misma como de su país en general y de su tan sentida ciudad migueleña. Nos vemos en el recital, los esperamos.

(*) Grego Pineda es un Notario salvadoreño que trabaja para la comunidad.