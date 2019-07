Vuelven las redadas

Organizaciones comunitarias instan a inmigrantes a tomar precauciones.

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en una redada de hace meses en Richmond, Virginia. La agencia está encargada de detener y deportar a inmigrantes sin estatus legal. El gobierno planea llevar adelante estas redadas en 10 grandes ciudades, incluida Baltimore, en Maryland, posiblemente desde este domingo 14. Foto: Steve Helber / AP

Víctor Caycho

Washington Hispanic

La comunidad inmigrante del área metropolitana de Washington, DC y de todo el país se encuentra en alerta roja, ante las anunciadas redadas que se realizarán a nivel nacional y cuyo inicio se dará, de acuerdo a fuentes confiables, desde este fin de semana.

Numerosas organizaciones de defensa de los migrantes convocaron a vigilias y movilizaciones en varias ciudades, incluyendo la capital de la nación, instando a la comunidad a tomar acciones preventivas en el caso de haber una redada en su jurisdicción.

El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Ken Cuccinelli, reveló que la operación se enfocará inicialmente en un millón de personas que tienen órdenes finales de deportación.

En primer término se ha comprendido a 10 grandes ciudades, entre ellas Baltimore, en el norte de Maryland. Otras urbes son: Atlanta, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Orleans y San Francisco.

El gran temor de las organizaciones comunitarias es que las redadas puedan incluir a familias enteras y sobre la situación de desamparo que ello causaría entre los niños que son ciudadanos.

Varios senadores enviaron una carta al presidente Donald Trump el jueves 11, para que en esta operación –a cargo del ICE- no se considere a los familiares de los militares.

El jefe interino del ICE, Mark Morgan, dijo recientemente, luego del primer anuncio de Trump acerca de estas grandes redadas, que “si una persona está aquí de manera ilegal, debe ser retirado”, añadiendo que “en este caso, eso incluye a las familias”.

Ante la situación generada por las inminentes operaciones de deportación, activistas de varias organizaciones comunitarias están dando a conocer los números de emergencia donde los posibles afectados –en su gran mayoría centroamericanos- puedan llamar. También alistan ciclos de capacitación para que ellos puedan conocer sus derechos.

En el área metropolitana, líderes de organizaciones religiosas y cívicas de Maryland, Virginia y DC convocaron a una protesta y vigilia para este viernes 12 a las 7 p.m. en Lafayette Park, frente a la Casa Blanca, donde demandarán el cese de las deportaciones y el cierre de los campos de detención de los inmigrantes.

La convocatoria fue hecha por CASA, el Center for Popular Democracy, Faith in Action y el sindicato Local 32BJ de SEIU, entre otros, que se sumarán a la movilización denominada Lights for Liberty.

“Ninguna persona que busca protección debería tener que morir, sufrir el hambre, enfermedades o tortura, y menos ser deportado por buscar una mejor vida para ellos y sus familiar”, afirmó la reverenda Sharon Stanley-Rea, una pastor comprometida con Faith in Action de Washington, DC.

En la vigilia contra las deportaciones y el trato inhumano en los centros de detención de migrantes también harán uso de la palabra Randi Weingarten, presidente de la Federación de Maestros de EEUU, la congresista Norma Torres (la única inmigrante centroamericana en el Congreso federal) y Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA.

Por su parte, CARECEN junto con otras organizaciones como ASAP (Asylum Seeker Advocacy Project), presentó una demanda contra el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, “en un esfuerzo para detener las deportaciones de muchos miles de inmigrantes que buscan asilo”.

“La demanda tiene el objetivo de proteger a las familias refugiadas y a los niños amenazados por la deportación , la mayoría de los cuales han escapado de la violencia desde El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países, huyendo de la persecución de sanguinarias pandillas y otras redes transnacionales del crimen organizado”, afirmó Conchita Cruz, co-directora ejecutiva de ASAP.

Conozca sus derechos

En medio de esta situación de incertidumbre entre muchos inmigrantes por la inminente ola de deportaciones, el Centro de Recursos para Inmigrantes del condado de Montgomery (Maryland), dio a conocer una cartilla para que ellos conozcan sus derechos, que dice.

“Usted tiene derechos constitucionales:

• No abra la puerta, si un agente de inmigración está tocando en la puerta.

• No responda a ninguna pregunta de los agentes de inmigración si ellos tratan de hablar contigo. Tú tienes el derecho a guardar silencio.

• No firme nada… sin hablar antes con un abogado. Tú tienes el derecho a hablar con un abogado.

• Si tú estás fuera de tu casa, pregunta a los agentes si puedes retirarte, y si le responden que sí, hágalo con mucha tranquilidad”.