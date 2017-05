Nuevos ‘ID’ y licencias para todos en el 2020

L

as personas que deseen utilizar su licencia de conducir o tarjeta de identidad (ID) como documento de identificación para abordar un avión y realizar vuelos domésticos o ingresar a un edificio federal, como se viene haciendo hasta hoy en día, tendrán que obtener un nuevo documento para el año 2020 bajo la implementación general de la ley “Real ID” aprobada en 2005.

A muchos estados se les está venciendo el plazo para cumplir con los requerimientos que exige el “Real ID” y están pidiendo extensiones al gobierno federal. Hasta el momento sólo 25 estados y el Distrito de Columbia están cumpliendo con las nuevas regulaciones y los otros están amparados bajo extensiones.

De acuerdo a la página web del departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los estados de Maine, Minnesota, Missouri y Montana son los únicos que no están haciendo nada por cumplir con las nuevas reglamentaciones ni tampoco han pedido extensiones.

Bajo el “Real ID”, los Departamentos de Motores y Vehículos deben cumplir con ciertas medidas de seguridad para emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación y al mismo tiempo garantizar que las personas que obtienen el documento tienen presencia legal en Estados Unidos.

El nuevo formato de la licencia o “ID” eleva el nivel de estos documentos de acuerdo a las exigencias establecidas por el DHS para los viajes domésticos. Además, el formato disminuye el robo de identidad, valida el número de Seguro Social, identifica su tipo de sangre y si es donante de órganos y tejidos.

Las licencias e identificaciones “Real ID” tienen una estrella en la parte superior derecha y las que no son Real ID tienen una frase impresa que dice: “Not for Real ID Purposes”.

Las licencias de los ciudadanos con estatus migratorio no oficial tienen la frase: “Not Acceptable for Federal Purposes” (No válidas para propósitos federales) y las identificaciones tienen la modalidad de ser verticales.

¿Qué es el “Real ID”?

Es una ley aprobada por el Congreso después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y busca fortalecer las reglas para la identificación otorgada por el gobierno.

Establece normas mínimas para la identificación emitida por el gobierno, como las licencias de conducir que se requieren para entrar en ciertas áreas en edificios federales o abordar aviones comerciales.

Dichas normas incluyen la exigencia de que los solicitantes aporten pruebas de identidad y residencia legal en los Estados Unidos, y declara utilizar características de seguridad contra la falsificación en los documentos de identidad.

¿Quiénes se oponen?

Algunos estados liberales y conservadores se han opuesto a las nuevas reglas, con preocupaciones que van desde la discriminación a las preocupaciones de que los ciudadanos estadounidenses que respetan la ley podrían ser rastreados utilizando el nuevo sistema.

Otros se han opuesto al gobierno federal de los Estados Unidos estableciendo unilateralmente estándares en un área tradicionalmente manejada por los estados.

“Real ID” será opcional en Virginia

• Washington Hispanic consultó con el Departamento de Motores y Vehículos de Virginia (DMV), el cual confirmó que a partir del 1 de octubre de 2020 el DHS requerirá a todos los estadounidenses usar una credencial federalmente aprobada para abordar vuelos domésticos y tener acceso a los edificios federales como parte de la Ley Real ID de 2005.

• Al mismo tiempo, aclaró que se encuentran en las primeras etapas del proceso de planear la implementación del “Real ID”.

• “Nosotros planeamos implementar el Real ID de manera opcional, lo cual permitirá a los residentes de Virginia con licencias de conducir o tarjetas de identificación escoger si quieren obtener el nuevo documento o no”.

• Las identificaciones actuales seguirán siendo consideradas válidas para propósitos de identificación y de conducir un vehículo.

• “Sin embargo, no serán consideradas como una identificación suficiente para abordar un avión y tener acceso a los edificios federales”, explicó Camdon Gutshall, subdirectora de licencias de conducir del DMV.