Los trabajos de verano para los jóvenes están desapareciendo con la pandemia

La pandemia está expulsando a más jóvenes de la fuerza laboral.

AP: Chris Carlson

AP

Washington Hispanic

Sara Buie consiguió un trabajo de salvavidas de verano para ayudar a pagar una computadora portátil nueva, libros de texto y una mochila para su primer año en la Universidad James Madison de Virginia. Pero la pandemia de coronavirus cerró su grupo comunitario.

Intentó ofrecer tutoría en línea a estudiantes de secundaria y preparatoria. Pero solo uno de los padres respondió antes de desaparecer.

“Tener ese dinero me salvaría de más estrés en el futuro”, dijo Buie, de 18 años, que vive en el norte de Virginia. “No quería sacar más préstamos para estudiantes de los que tenía”.

El trabajo icónico de verano para estudiantes de secundaria y universitarios ha estado decayendo durante casi 20 años. Pero la pandemia está expulsando a más jóvenes de la fuerza laboral.

Algunos piden prestado más dinero. Otros han recurrido a trabajos temporales como Instacart, solo para competir con personas mayores que están igualmente marginadas.

“Están al final de la cola de mano de obra. Y cuando las cosas se ponen difíciles, se eliminan muy rápidamente ”, dijo Paul Harrington, profesor de educación de la Universidad de Drexel y director del Centro de Políticas y Mercados Laborales. “Y es por eso que esperamos una tasa de empleo de verano de desempleo históricamente baja”.

La tasa de desempleo para las personas de 16 a 24 años fue del 18,5% en julio en comparación con el 9,1% del mismo mes del año pasado, según las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales publicadas el viernes.

Una imagen más completa surgirá el 18 de agosto cuando la oficina publique cifras sobre el empleo juvenil en el verano de 2020. Pero ya está claro que muchos puestos de trabajo han desaparecido.

Con la recesión, Mark Kantrowitz, editor del sitio web Savingforcollege.com, dijo que la cantidad de estudiantes que solicitan más ayuda financiera este otoño podría duplicarse o triplicarse.

Kantrowitz agregó que “más de un millón de padres de niños en edad universitaria habrán perdido sus trabajos o experimentado un recorte salarial o una licencia”.

Los estudiantes de posgrado tampoco han escapado de la pandemia. Megan Foster, de 24 años, no pudo conseguir una pasantía remunerada ni un trabajo de verano en su campo de las comunicaciones.

Completó una maestría esta primavera de la Universidad de Carolina del Norte-Charlotte y comienza un doctorado. programa este otoño en UNC-Chapel Hill.

“Me estaba acercando a la gente y la respuesta fue simplemente: ‘No sabemos qué está pasando en este momento’”, dijo Foster.

Foster trabajó como niñera para niños cuyos padres tienen trabajos esenciales. También ha realizado fotografías de retratos, edición de videos y ha puesto algo de dinero en su tarjeta de crédito.

“Realmente me ha obligado a descubrir qué habilidades tengo con las que puedo sobrevivir”, dijo.

Algunos jóvenes han recurrido a la economía de los conciertos, dijo la profesora de UNC-Chapel Hill, Alexandrea Ravenelle, quien recibió una subvención de la National Science Foundation para examinar el impacto de la pandemia en los trabajadores de los conciertos de la ciudad de Nueva York.

Uno es un estudiante de la City University of New York que tuvo problemas cuando las clases se pusieron en línea, dijo Ravenelle. La mujer se retiró de las clases solo para perder su trabajo de salvavidas de verano. Luego probó Instacart pero no recibió solicitudes de recolección de alimentos durante tres días.

“Los estudiantes universitarios están compitiendo contra todos los demás individuos desempleados y subempleados que se apresuran para llegar a fin de mes”, dijo Ravenelle.

Los trabajos de verano han ido disminuyendo desde la recesión de principios de la década de 2000, ya que los jóvenes compiten con los adultos mayores por trabajos que generalmente requieren poca capacitación o educación, dijo Harrington, profesor de Drexel.

Pero el trabajo de verano, y el empleo en general, sigue siendo crucial para el desarrollo de los jóvenes, lo que a menudo conduce a mayores ingresos y mayores niveles de educación, dijo Harrington.

Para algunos que perdieron sus trabajos de verano, la pandemia les ha llevado a experiencias inesperadamente reveladoras, si no transformadoras.

Zach Gershman, un estudiante de segundo año de Penn State en ascenso, perdió una pasantía remunerada como presentador de estudio de la Northwoods League, una liga de béisbol universitaria de verano con sede en el Medio Oeste.

Así que comenzó a ponerse en contacto con locutores deportivos para entrevistas virtuales en su canal personal de YouTube, sabiendo que muchos estaban atrapados en casa.

Gershman anotó casi 23 minutos con uno de los más famosos: Bob Costas. El ex locutor de NBC habló desde su cocina sobre su infame entrevista con Jerry Sandusky, el ex entrenador de Penn State y pedófilo convicto.

“Tengo esto como mi propia pasantía no remunerada”, dijo Gershman, de 18 años, de Filadelfia, sobre su canal de YouTube, ZachOnSports. “‘Más adelante, sé que valdrá la pena”.

Kristi Ryan inesperadamente se encontró cuidando a sus abuelos, un rol que incluía cuidados paliativos para su abuelo. Murió a principios de julio.

Como estudiante de tercer año en la Universidad Purdue de Indiana, planeaba servir en un Skyline Chili. Pero la pandemia cerró el restaurante y luego limitó su capacidad.

La madre de Ryan le hizo una oferta: podía cocinar, limpiar y hacer las compras para sus abuelos a $ 10 la hora.

“Definitivamente no es para lo que me inscribí, ayudar a mi abuelo a ir al baño y bañarlo”, dijo Ryan, quien se especializa en administración general.

“Pero me volví muy cercana a ellos”, dijo. “El tiempo es oro. Y valoro mis relaciones mucho más de lo que valoro el dinero. Si eso significa que tengo que pedir un préstamo, está bien “.