Kavanaugh niega encuentro sexual con Ford

Últimas noticias sobre la audiencia de confirmación.

Últimas noticias sobre la audiencia de confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema (todas las horas son locales):

15:35

El nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh dijo que “nunca tuve ningún encuentro sexual o físico de ningún tipo” con Christine Blasey Ford.

Kavanaugh está testificando el jueves ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado. Ford testificó antes que él y dijo a los senadores que Kavanaugh la agredió durante una reunión en secundaria.

Ford dijo que él y un amigo la encerraron en una habitación y que Kavanaugh se puso encima de ella y cubrió su boca para que no pudiera pedir ayuda. Señaló que está “100% segura” de que fue el nominado a la Corte Suprema quien la agredió.

En tanto, Kavanaugh dijo que no cuestiona si Ford fue agredida sexualmente, pero aseveró que él no le hizo eso a ella ni a ninguna otra persona. Puntualizó que es “inocente de este cargo”.

13:55

Dos republicanos de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado dicen que las denuncias de Christine Blasey Ford contra el postulado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh no tienen fundamento.

Lindsey Graham dice que “no se trata de si le creo” sino de si existe corroboración.

“¿Es menos creíble la negativa de él que la denuncia de ella?”, se preguntó.

El senador John Cornyn dijo que “no basta la acusación. Se necesita corroboración. Eso es lo que falta aquí”.

Cornyn dijo que Ford solo repite las acusaciones que formuló en su declaración jurada. Graham dice que los demócratas quieren demorar la confirmación hasta después de las elecciones.

Otros senadores, habitualmente dispuestos a hablar, optaron por el silencio. Ted Cruz dijo que “está escuchando” la declaración, en tanto John Kennedy dijo que no haría comentarios.

13:30

Un senador republicano con muchos años en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado dice que la mujer que acusa al postulado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh de agresión sexual es “atractiva” y “agradable”.

Orrin Hatch, de Utah, hizo esta declaración durante el receso del mediodía.

Kavanaugh ha rechazado las acusaciones, y cuando se le preguntó a Hatch si Ford le parecía creíble, dijo que “es demasiado pronto para decidirlo. No me parece no creíble. Pero es demasiado pronto”.

Por otra parte, dijo sobre Ford que “es atractiva, es una buena persona y le deseo lo mejor”.

13:15

El periodista Chris Wallace del canal de noticias Fox dice que la declaración de Christine Blasey Ford contra el postulado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh es “un desastre” para los republicanos.

Wallace y otros en Fox han aprovechado los recesos en la audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado para decir que Ford se ha desempeñado bien. Y expresan desencanto con las preguntas de la fiscal contratada por los republicanos para interrogar a Ford acerca de su acusación de ataque sexual contra Kavanaugh.

Según la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, quien al inicio de la audiencia volaba de Nueva York a Washington, seguía la cobertura de Fox.

El periodista de Fox Brit Hume lo dijo así: “Cuanto más vacilante y frágil luce (Ford), más creíble y fuerte le parece a la audiencia”.

12:51

Christine Blasey Ford dice que nadie le ayudó a escribir la carta privada que envió a la senadora Dianne Feinstein en la que esbozó su denuncia de agresión sexual contra el postulado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh.

Preguntada por la fiscal Rachel Mitchell en la audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado si había recibido ayuda, Ford se limitó a contestar, “no”.

Ford explicó cómo ponderaba si debía denunciar públicamente el incidente de 35 años atrás. Kavanaugh ha rechazado la acusación.

Ford dijo que mantuvo una conversación telefónica “relativamente breve” con Feinstein una vez que la senadora recibió la carta.

Añadió que empezó a consultar abogados cuando otras personas con las que habló sobre el asunto le dijeron que lo necesitaría.

12:23

La fiscal que interroga a Christine Blasey Ford en la audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado sobre su denuncia de agresión sexual le ha preguntado sobre su miedo de volar.

Rachel Mitchell interrogó a Ford acerca de las cosas que le provocan ansiedad. Ford reconoció que se sentía incómoda en un avión, pero que pudo “reunir el valor” para volar de California a Washington para la audiencia. Dijo que ha volado en sus vacaciones.

Preguntada si otros factores en su vida le habían causado angustia, Ford dijo que “ninguno tan notable” como el incidente con Kavanaugh.

Mitchell es una fiscal de Phoenix, Arizona, especializada en delitos sexuales, contratada para hacer las preguntas por cuenta de los 11 hombres que integran la parte republicana del panel.

11:52

Christine Blasey Ford dice que vio a Mark Judge, amigo de Brett Kavanaugh, algunas semanas después del presunto ataque que sufrió a manos de Kavanaugh.

Ford dice que Judge estaba en el cuarto donde Kavanaugh la agredió sexualmente durante una fiesta cuando eran jóvenes. El postulado a la Corte Suprema del presidente Donald Trump niega haber atacado a Ford. Judge dijo en un comunicado que no tiene “recuerdo alguno” del presunto incidente.

Ford dijo que se cruzó con Judge en una tienda Safeway “entre seis y ocho semanas” después del hecho. Recordó que, al decirle hola, “su cara empalideció”. Dijo que Judge estaba “nervioso”, no quería hablar con ella y “lucía un poco enfermo”.

Los demócratas de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado quieren convocar a Judge para que declare bajo juramento. Los republicanos han rechazado el pedido. Judge ha dicho a través de su abogado que no desea declarar públicamente.

11:38

Christine Blasey Ford dice que su recuerdo más vívido de la época en la que, según ella, Brett Kavanaugh la asaltó sexualmente, es la risa.

Ford, profesora de psicología, dijo a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado que “la risa está grabada indeleblemente en el hipocampo”.

Se refería a Kavanaugh, el amigo de este Mark Judge, y otros adolescentes que según ella estaban presentes cuando la encerraron en un cuarto durante una fiesta.

La madre de 51 años respondió así a una pregunta del senador demócrata Patrick Leahy.

Dijo que Kavanaugh y Judge “reían juntos” y añadió que estaba “debajo de uno de ellos” en ese momento.

11:17

Christine Blasey Ford dice tener la certeza de que no se equivocó al identificar al postulado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh como su agresor en una fiesta de estudiantes secundarios hace más de 30 años.

Ford respondió así a la pregunta de la senadora demócrata Dianne Feinstein, de cómo podía estar segura de que fue Kavanaugh y no otro quien la agredió en el dormitorio de una casa en Maryland, en un suburbio de Washington.

“Tengo tanta certeza como de que estoy hablando con usted ahora”, dijo Ford.

Feinstein dijo: “De modo que lo que usted nos dice no puede ser un caso de identidad equivocada”.

“Absolutamente no”, dijo Ford.

10:42

Christine Blasey Ford dice que se presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, no porque lo deseaba sino porque creía que era su deber de ciudadana.

Ford habló el jueves en una audiencia sobre sus denuncias de agresión sexual contra el postulado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh. Con voz quebrada, se refirió a Kavanaugh como “el chico que me agredió sexualmente”.

Dijo que el ataque está grabado en su memoria y siempre la ha acosado.

Dijo que Kavanaugh la sujetó sobre una cama durante una fiesta con otros alumnos de secundaria y al atacarla colocó la mano sobre su boca para que no pudiera gritar. Pensó que la violaría, dijo.

Kavanaugh ha rechazado las acusaciones. Presentará su declaración más tarde.