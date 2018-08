Amílcar Guzmán es finalista del Coors Light Líder del 2018

Quiere ganar premio y ayudar a más hispanos.

Ser becario del CHCI cambió totalmente la vida de Amílcar Guzmán, quien está entre los finalistas del prestigioso concurso anual Coors Light Líder del 2008. Foto: Cortesía

Víctor Caycho

Washinton Hispanic

Nacido en Nueva York pero criado en Allentown, Pensilvania, y con padres originarios de Santiago, República Dominicana, Amílcar Guzmán no se cansa de enfrentar retos. Ahora es miembro de la junta directiva de la Asociación de Alumnos del Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI) y recientemente fue declarado finalista del concurso que elegirá al próximo Coors Light Líder del 2018.

Guzmán afirma que es un gran honor ser uno de los finalistas este año. “Ojalá que pueda ganar porque con los 25 mil dólares del premio podré ayudar a más jóvenes latinos profesionales, para que ellos puedan hacer realidad sus sueños”, dice.

Señala que llegó a Washington en el 2008, con una beca del CHCI, “un programa que cambió mi vida totalmente”. Explica que ese cambio no sólo se dio en el campo profesional –ya que le permitió trabajar en el Capitolio de Washington, comenzar su maestría e incluso llegar a su actual trabajo como gerente de Datos y Evaluación para CASA de Maryland-, sino también en lo personal.

“Sí, porque me casé en junio de ese mismo año y mi esposa también fue parte del programa del CHCI durante cinco años”, añade.

Entre risas cuenta que conoció a su futura esposa en una fiesta del Instituto. “Por eso digo que si yo no llegaba allí el 2008 mi vida sería completamente diferente. Muchas de las oportunidades que he tenido se lo debo a mi beca con el CHCI”, asegura.

Eso no fue suficiente para Guzmán. Tras culminar el programa en el 2009 hizo su maestría, hecho que lo impulsó a continuar. “Ahora estoy estudiando para ser un Doctor en Educación”, afirma.

También reconoce que durante su paso con el CHCI, se interesó en cómo poder conseguir los fondos y los recursos que necesitan los estudiantes para poder terminar la universidad. “Mi doctorado se enfoca en esto”, sostiene.

Añade que la Asociación de Alumnos del CHCI cuenta con más de 3,500 miembros en el país, divididos en nueve grupos. “Se enfocan en áreas diferentes y la primera es el desarrollo profesional, porque para nosotros el liderazgo no se acaba cuando terminamos el programa. Cada grupo impulsa el desarrollo profesional de otros hispanos, de 15 a 45 años. También se enfoca en tutorías para asegurarse que puedan también tener las mismas oportunidades que tuvimos nosotros”, prosigue Guzmán.

Asimismo, recuerda vívidamente cuando en el 2008 Barack Obama, entonces candidato presidencial demócrata, habló en una Gran Gala del CHCI. “Lo puede ver y escuchar. Y eso me inspiró para seguir luchando por los derechos de otros latinos, no solamente en Washington sino en todo el país”.

Al final, Amílcar Guzmán se dirige a los jóvenes que inician su carrera profesional. “Para mi cada paso de mi vida ha sido difícil. Cuando yo era muy joven mis papás se divorciaron. Provengo de una familia pobre. Entonces entiendo el hecho de no saber qué mañana puede venir. Les digo a los jóvenes que están en esa misma situación que cada día hay que seguir adelante. Más aún si hay dudas o piedras en el camino. No hay otro camino. No hay un sustituto para el trabajo duro. Y si lo hacemos con fe se puede llegar adonde uno quiera”.

CÓMO VOTAR POR AMÍLCAR GUZMÁN

• Si usted desea participar con su voto por Amílcar Guzmán en este concurso para elegir al Coors Light Líder del 2018, el plazo para hacerlo vence el viernes 31 de agosto.

• Sólo hay que enviar el nombre de su preferencia al sitio coorslightlideres.com.