Una persona resultó herida tras un incidente de furia al volante

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El conductor fue trasladado al hospital

Un hombre resultó herido de bala tras lo que los agentes describen como un "presunto incidente de furia al volante" cerca de la autopista Baltimore-Washington Parkway en el condado de Anne Arundel, Maryland, la mañana del miércoles.

La policía estatal de Maryland informó que el tiroteo tuvo lugar alrededor de las 7:30 de la mañana en la Interestatal 295 en dirección norte, cerca de la salida de la Ruta 175.

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El conductor fue trasladado al hospital.

En el vehículo también se encontraba un pasajero durante el tiroteo, pero resultó ileso.