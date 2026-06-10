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Una persona resultó herida tras un incidente de furia al volante

El conductor fue trasladado al hospital
Una persona resultó herida tras un incidente de furia al volante
By Washington Hispanic
junio 10, 2026 12:39 pm

Un hombre resultó herido de bala tras lo que los agentes describen como un "presunto incidente de furia al volante" cerca de la autopista Baltimore-Washington Parkway en el condado de Anne Arundel, Maryland, la mañana del miércoles.

La policía estatal de Maryland informó que el tiroteo tuvo lugar alrededor de las 7:30 de la mañana en la Interestatal 295 en dirección norte, cerca de la salida de la Ruta 175.

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El conductor fue trasladado al hospital.

En el vehículo también se encontraba un pasajero durante el tiroteo, pero resultó ileso.

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