Un informe de un organismo de control señala riesgos de seguridad en el acuerdo de intercambio de datos de contribuyentes entre el IRS y el ICE

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Luego que acordaran en 2025 compartir datos de los contribuyentes con el propósito de realizar investigaciones de inmigración

Un nuevo informe del inspector general del Tesoro plantea inquietudes sobre la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para salvaguardar la información de los contribuyentes, luego de que el ICE y el IRS acordaran en 2025 compartir datos de los contribuyentes con el propósito de realizar investigaciones de inmigración.

El informe publicado recientemente ofrece el primer recuento oficial de la magnitud de la transferencia de información entre el IRS y el ICE, y documenta las preocupaciones de seguridad que rodean un acuerdo que ha sido objeto de múltiples demandas y una importante controversia dentro de ambas agencias.

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También conocido como TIGTA, el inspector general del Tesoro descubrió que el controvertido acuerdo de intercambio de datos de 2025, elaborado entre ICE y el Tesoro, que permitía a ICE enviar nombres y direcciones de inmigrantes indocumentados en EE. UU. al IRS para su verificación cruzada con los registros fiscales, dio lugar a un formato inconsistente en los datos de ICE y en los criterios de coincidencia del IRS, lo que provocó errores.

El acuerdo provocó la dimisión del entonces comisionado interino del IRS .

El informe indica que, tras la firma del acuerdo, el ICE solicitó información sobre las direcciones de más de 1,2 millones de personas, y el IRS finalmente proporcionó las últimas direcciones conocidas de aproximadamente 47.000 personas.

TIGTA concluyó que el proceso automatizado de cotejo del IRS era defectuoso. El formato inconsistente en los datos de ICE dio lugar a coincidencias cuestionables, incluso en casos donde direcciones incompletas o inexactas se etiquetaron como válidas, según el informe.

Los representantes del Departamento del Tesoro y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) no respondieron a la solicitud de comentarios de Associated Press.

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El plan para cotejar los datos fiscales y de inmigración forma parte de la agenda del presidente Donald Trump para asegurar las fronteras estadounidenses y de su amplia campaña nacional contra la inmigración, que ha dado lugar a deportaciones, redadas en lugares de trabajo y al uso de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos .

Sin embargo, esta no es la primera vez que se revela que la información de decenas de miles de contribuyentes fue divulgada al ICE.

En febrero, un juez federal dictaminó que el IRS infringió la ley al revelar información confidencial de los contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, refiriéndose a las mismas 47.000 revelaciones que señala TIGTA.

La jueza de distrito estadounidense Colleen Kollar-Kotelly determinó que el IRS había compartido erróneamente la información fiscal de miles de personas con el Departamento de Seguridad Nacional como parte del controvertido acuerdo entre ambas agencias para compartir información sobre inmigrantes con el fin de identificar y deportar a personas indocumentadas en Estados Unidos.

Según una carta escrita por Nancy A. LaManna, subinspectora general de inspecciones y evaluaciones, el nuevo informe de TIGTA no incluye recomendaciones.

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“Sin embargo, tenemos previsto compartir algunas de las preocupaciones que identificamos durante nuestra revisión con la Oficina del Inspector General del DHS”, afirma su carta.