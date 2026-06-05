Trump dice que Irán no acepta un acuerdo porque es "fuerte y orgulloso", según NBC

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Aunque aseguró que eventualmente "no tienen otra opción" que negociar con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes en una entrevista con NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque aseguró que eventualmente "no tienen otra opción" que negociar con Washington.

"Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo", afirmó Trump a la periodista de NBC News, Kristen Welker, al referirse a las conversaciones entre ambos países.

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Según NBC News, el mandatario defendió el ritmo de las negociaciones y rechazó las críticas de quienes le exigen una solución rápida al conflicto, que esta semana entró en su cuarto mes.

Trump comparó la situación con la guerra de Vietnam y sostuvo que resolver una confrontación de esta magnitud requiere tiempo.

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El presidente, como en ocasiones anteriores, aseguró que Estados Unidos destruyó gran parte de la capacidad militar iraní, incluidas fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles.

No obstante, afirmó que Teherán todavía conserva parte de su arsenal y estimó que mantiene entre el 21 % y el 22 % de su capacidad militar.

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Previamente, un alto funcionario de la República Islámica dijo a la CNN que el acuerdo con Estados Unidos dependía de que Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados.

"Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24.000 millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino", dijo el funcionario iraní.

Estados Unidos e Irán, que llevan semanas intercambiando borradores de un acuerdo de paz a través de los mediadores paquistaníes, han emitido mensajes contradictorios sobre las conversaciones, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras Trump sostiene que siguen en marcha y que podría anunciarse un trato el fin de semana.