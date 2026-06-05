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Trump dice que Irán no acepta un acuerdo porque es "fuerte y orgulloso", según NBC

Aunque aseguró que eventualmente "no tienen otra opción" que negociar con Washington
Trump dice que Irán no acepta un acuerdo porque es "fuerte y orgulloso", según NBC
By Washington Hispanic
junio 05, 2026 8:05 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes en una entrevista con NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque aseguró que eventualmente "no tienen otra opción" que negociar con Washington.

"Son fuertes, orgullosos, hay cosas que nunca pensaron que harían y que tendrán que hacer. No tienen otra opción, y lleva un tiempo", afirmó Trump a la periodista de NBC News, Kristen Welker, al referirse a las conversaciones entre ambos países.

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Según NBC News, el mandatario defendió el ritmo de las negociaciones y rechazó las críticas de quienes le exigen una solución rápida al conflicto, que esta semana entró en su cuarto mes.

Trump comparó la situación con la guerra de Vietnam y sostuvo que resolver una confrontación de esta magnitud requiere tiempo.

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El presidente, como en ocasiones anteriores, aseguró que Estados Unidos destruyó gran parte de la capacidad militar iraní, incluidas fábricas de drones, plataformas de lanzamiento y centros de producción de misiles.

No obstante, afirmó que Teherán todavía conserva parte de su arsenal y estimó que mantiene entre el 21 % y el 22 % de su capacidad militar.

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Previamente, un alto funcionario de la República Islámica dijo a la CNN que el acuerdo con Estados Unidos dependía de que Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados.

"Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24.000 millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino", dijo el funcionario iraní.

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Estados Unidos e Irán, que llevan semanas intercambiando borradores de un acuerdo de paz a través de los mediadores paquistaníes, han emitido mensajes contradictorios sobre las conversaciones, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras Trump sostiene que siguen en marcha y que podría anunciarse un trato el fin de semana.

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