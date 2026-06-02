Martes, 02 de junio de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioNacional › Trump cree que puede haber un acuerdo la próxima s...
Nacional

Trump cree que puede haber un acuerdo la próxima semana

Pese a que Irán rompió el diálogo
Trump cree que puede haber un acuerdo la próxima semana
Foto de archivo del presidente Donald Trump.
Foto: WILL OLIVER
By Washington Hispanic
junio 02, 2026 3:25 pm

El presidente, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington.

"Tiene buen aspecto", declaró el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, en la que apuntó a un posible trato "en el transcurso de la próxima semana".

ANUNCIO
MoCo Recycling

Trump dio estas declaraciones a pesar de que Irán paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", dijo Trump a ABC News.

ANUNCIO
earlystage4

El presidente habló este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hizbulá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

Según detalló el propio Trump en la red Truth Social, Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut, la capital libanesa, y Hizbulá acordó dejar de disparar proyectiles contra territorio israelí.

ANUNCIO

"Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!", declaró.

Israel ha intensificado en las últimas horas su ofensiva militar en Líbano, en una escalada que vulnera el alto el fuego vigente desde abril y que puso en riesgo la nueva ronda de conversaciones de paz prevista para este martes en Washington con el Gobierno libanés, un proceso que Hizbulá rechaza.

Clasificados
Clasificado · Empleo
Lorton Stone. Seguro de salud gratis y pension de retiro. Con autorizacion para trabajar en EE.UU. L
Clasificado · Empleo
Con experiencia. Diagnosticar con scanner y electricidad automotriz. Pago competitivo. En Annandale,
Clasificado · Empleo
Hablar ingles y espanol, manejar computadora. Tiempo completo 8am-4:30pm. Preguntar por Joe o Tina.

La ofensiva contra Hizbulá, aliado de Irán, también amenaza las conversaciones entre Washington y Teherán, que desde hace semanas intercambian borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

Clasificados
Clasificado · Empleo
Looking for jacket, pants and shirt presser with experience and one person for the counter. En Hyatt
Clasificado · Servicios
Centro de masajes bajo nueva administracion. Limpio y comodo. Llamar en ingles.
📍 12510 Lake Ridge Dr Ste B, Woodbridge, V
Clasificado · Empleo
Cerca de George Mason University. Planchadores de camisas, pantalones, sacos/blusas y operador de dr

Noticias Relacionadas

EEUU elige nuevo jefe de Patrulla Fronteriza

EEUU elige nuevo jefe de Patrulla Fronteriza

 Migrantes demandan a EEUU por condiciones "inhumanas" en Camp East Montana

Migrantes demandan a EEUU por condiciones "inhumanas" en Camp East Montana

 La policía detiene a decenas de manifestantes

La policía detiene a decenas de manifestantes

 La nueva regla de Trump sobre las 'green cards'

La nueva regla de Trump sobre las 'green cards'