Trump afirma que Pulte no será su candidato para director de inteligencia nacional.

Nacional

Hay otros siendo considerados para la nominación al puesto

El presidente Donald Trump dijo el jueves que el regulador federal de financiamiento de vivienda, Bill Pulte, su candidato para director interino de inteligencia nacional , no sería su elección "permanente" para el puesto de seguridad crucial.

La declaración del presidente republicano de que descartaba nombrar a Pulte para el cargo de forma permanente se produjo tras la oposición bipartidista en el Capitolio en los últimos días por la falta de experiencia de Pulte en seguridad nacional. El puesto requiere la confirmación del Senado, algo que los legisladores indicaron que era improbable si Pulte era el nominado.

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«No va a ser permanente porque, ya saben, no creo que él quiera serlo», dijo Trump mientras respondía preguntas en el Despacho Oval después de un evento sobre el carbón. Calificó a Pulte de «tipo muy inteligente» y dijo que podría analizar elecciones pasadas que Trump afirma, sin pruebas creíbles, que fueron «amañadas» en su contra.

Trump dijo que había otros candidatos siendo considerados para la nominación al puesto. "Estamos entrevistando gente en este momento", dijo.

Pulte, nieto del fundador de PulteGroup, ha sido fuente de controversia dentro de la administración por su trabajo como director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y su supervisión de las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.

Pulte ha utilizado su posición para perseguir a los supuestos rivales políticos de Trump por presunto fraude hipotecario y ha atacado verbalmente a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente de la Reserva Federal finalizó recientemente tras meses de críticas por parte de Trump y Pulte por no haber recortado las tasas de referencia del banco central. El regulador federal de financiación de la vivienda también propuso una hipoteca a 50 años , una idea que resultó contraproducente, ya que implicaba ralentizar el proceso de acumulación de riqueza mediante la propiedad de la vivienda.

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Tanto senadores republicanos como demócratas expresaron su preocupación por Pulte y su falta de experiencia en seguridad nacional para ocupar un puesto de coordinación de 18 agencias federales involucradas en asuntos de seguridad nacional e internacional. La primera directora de inteligencia nacional de Trump, Tulsi Gabbard, renunció el mes pasado , alegando el reciente diagnóstico de cáncer de su esposo.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, dijo que el puesto de director de inteligencia nacional no debería ser "instrumentalizado" y debería estar dirigido por "profesionales".

Los senadores republicanos Thom Tillis de Carolina del Norte, Bill Cassidy de Luisiana y John Cornyn de Texas, quienes dejarán sus escaños en la cámara tras las elecciones de este año, también expresaron su preocupación por Pulte.

Los senadores demócratas consideran que Pulte representa un riesgo, incluso si solo ejerce temporalmente como director de inteligencia nacional mientras mantiene su puesto en la FHFA.

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La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, envió una carta a Trump el jueves pidiéndole que revocara el nombramiento de Pulte como responsable de seguridad nacional.

“Los estadounidenses no pueden confiar en que proteja a nuestra nación y se abstenga de hacer un mal uso de la información confidencial a la que tendrá acceso”, escribió Warren, diciendo que darle a Pulte el puesto de forma interina era un riesgo porque las propias palabras de Trump sugerían que la agencia federal podría usarse “para promover teorías de negación de las elecciones”.

En una audiencia celebrada el miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó los informes que indicaban que había amenazado con enfrentarse a Pulte en septiembre de 2025, lo que evidencia la fricción que el director federal de financiación de la vivienda había generado dentro de la administración.

Pero como viajero frecuente del Air Force One, Pulte mantiene una estrecha relación con Trump.

“Es una persona con una gran integridad”, dijo Trump el jueves sobre Pulte.